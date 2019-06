Korunk egyik népbetegsége a lúdtalp

A lúdtalp szó hallatán általában egy gyermekkorban előforduló betegség jut először eszünkbe. A talp hosszanti irányú boltozatának megsüllyedése azonban nemcsak a legkisebbeket érinti, bármely életkorban kialakulhat.

Akár felnőttként is szembesülhetünk azzal, hogy a térdben vagy az Achilles-ínban érzett fájdalmat lúdtalp okozza. Genetikai adottságaink is felelősek érte, de megfelelő odafigyeléssel mi is sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük a betegség kialakulását. A lúdtalp megelőzéséről, felismeréséről és megfelelő kezeléséről Dr. Lajos Éva, a Budai Egészségközpont ortopéd szakorvosa ad bővebb tájékoztatást.

Lábaink meghálálják, ha mindig megfelelő cipőt viselünk. Fontos, hogy a lábbeli stabilan tartsa a bokát, ideális esetben legfeljebb 3-4 centiméteres sarka legyen, és ne legyen túl kivágott az eleje, ami a lábujjak terhelését növelné. Mindig tartsuk szem előtt, hogy egy rosszul megválasztott cipő miatt megváltozhat a lábak terhelésének eloszlása – hangsúlyozta Dr. Lajos Éva doktornő.

Sportolás , különösen futás közben a jó cipő mellett a talajválasztás sem utolsó szempont. A kemény betonfelület például olyannyira igénybe veheti a láb kisízületeit, a lábizomzatot, hogy azok elgyengüléséhez, sőt a láb deformálódásához vezethet. Ezeken túl, hirtelen súlygyarapodás vagy tartós, ágyhoz kötött betegség után is érdemes a lábunk változásait figyelni - tette hozzá.

Mikor kell lúdtalpra gyanakodni?

Fáradékonyság, éjszakai lábgörcs, derék-, térd- és lábszárfájdalom, nyilallás az Achilles-ínban, vagy a felkeléskor talpban érzett fájdalom mind a lúdtalp tünetei lehetnek. A talpi felszínen bőrkeményedés megjelenése, a láb jellegzetes deformálódása súlyos esetben pedig a fizikai teljesítőképesség romlását is okozhatja. A betegség legtöbbször látható elváltozásokkal is jár: lesüllyed a boka, illetve egy egyszerű „vizes talp tesztnél” teli talp látszódik a lenyomaton.

A diagnózis felállítása után a kezelésnek több lehetséges módja van a deformitás mértékétől függően. Amennyiben szükséges, egy speciális talpbetétet javasol az orvos, amit akár személyre szabott gyógytorna egészíthet ki. Előrehaladott esetben ortopéd cipő használata, külső rögzítő alkalmazása vagy rekonstrukciós műtét is szóba jöhet.

Mindezek mellett érdemes, évszaktól függően minél többet természetes talajon mezítláb járni.

Ma a lúdtalp népbetegségnek számít. Gyakori az eladók, pincérek között, hiszen egész nap folyamatos terhelésnek van kitéve a lábuk, de az ülő munkát végző irodai dolgozóknál sem ritka betegség.

2010-ben a második leggyakoribb menedzserbetegség volt a Budai Egészségközpont ügyfelei között, a menedzserek mintegy 38 százalékánál állapítottunk meg lúdtalpat. Az elváltozás egy egyszerű vizsgálattal kimutatható, ezért aki a tüneteket észleli, mindenképp forduljon ortopéd szakorvoshoz – javasolta a doktornő.

