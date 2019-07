Miért pont mammográfia?

Magyarországon a nőket érintő leggyakoribb daganatos betegség a mellrák. Szűrővizsgálatáról, a mammográfiáról még ma is sok félreértés és tévhit kering a köztudatban. A vizsgálat életet menthet, ezért fontos, hogy értsük, miért pont ezt kell elvégeztetni.

Ma már egyre jobb, hatékonyabb kezelési módok állnak rendelkezésre a mellrákos betegeknek. Azonban még ezek mellett is fontos tudni, hogy a daganatos betegségek kezelésének sikere nagyban függ a betegség stádiumától. Jóval nagyobb esélyei vannak a betegnek a gyógyulásra és a hosszú távú túlélésre, ha korai stádiumban, még a raksejtek szóródásának megindulása előtt felismerésre kerül a daganat, mint ha későbbi stádiumban, amikor már túllép a kiindulási helyén vagy távolabbi szervekbe ad áttétet. Tehát a gyógyulásban nagy szerepe van a szűrővizsgálatoknak is mint első lépés.

Ne várjunk a tünetekig!

A szűrővizsgálat célja, hogy kiszűrje, vagyis megtalálja azokat a betegeket, akiknél még nem jelentkeznek tünetek, nincsenek panaszaik, illetve a szűrővizsgálattal bizonyos esetekben a rákmegelőző állapotok is felismerhetők. Vagyis a szűrés önmagában nem diagnosztikus, hanem úgynevezett valószínűsítő vizsgálat. Itt a negatív lelet azt mutatja, hogy a vizsgálat idején nagy valószínűséggel nincs jelen a betegség a vizsgált betegnél, a nem negatív lelet pedig azt jelenti, hogy felvetődik a betegség lehetősége, így további vizsgálatokra van szükség. Fontos, hogy a tévhitekkel ellentétben egyetlen mammográfiás vizsgálat alapján biztosan nem kezdenek rák elleni kezelésbe. Ehhez minden esetben további képalkotó, valamint a legfontosabb, szövettani vizsgálatra van szükség.

A szűrővizsgálatokon való részvétellel a betegek a betegség korai szakaszában orvoshoz kerülnek, jóval hamarabb, mintha tünetek vagy panaszok esetén mennének. Ez lehetővé teszi, hogy a kezelés is a lehető leghamarabb megkezdődhessen, aminek jelentős szerepe van a gyógyulásban, illetve a túlélésben.

Mitől szűrés a szűrés?

Egyre többször merül fel a kérdés, hogy miért pont egy bizonyos vizsgálat a szűrővizsgálat, miért nem egy másik. Sokan a kellemetlenségek és a téves információk miatt más vizsgálatokat választanak, amik azonban legtöbbször nem felelnek meg a célnak. Ahhoz, hogy egy vizsgálat szűrővizsgálat lehessen, komoly feltételeknek kell megfelelnie. Ezeket a kritériumokat az Egészségügyi Világszervezet határozta meg, és többek között olyan pontok szerepelnek benne, mint hogy a betegség előfordulása és a halálozás népegészségügyi fontosságú, hogy a betegség lefolyása ismert és befolyásolható, vagy hogy vizsgálatokkal igazolható, hogy milyen korban indokolt az elvégzése.

Az életkor szerint ajánlott, társadalombiztosítással igénybe vehető szűrővizsgálatok részletes listáját az Egészségbiztosítási Törvény tartalmazza, a lista megtekinthető erre a linkre kattintva.

Mikor és hogyan?

Az ajánlott szűrések is igénybe vehetők a társadalombiztosítás keretén belül. Ezeket ajánlhatják a haziorvosok vagy szakorvosok, de kérhetjük mi magunk is. Ma már nem ritka, hogy bizonyos szűrővizsgálatokat egészségnapokon vagy más programokon is el lehet végeztetni, ennek köszönhetően ezeket egyre többen veszik igénybe. Ezeket a szűréseket alkalomszerű szűrésnek hívjuk.

A szűrővizsgálatok másik típusa a szervezett szűrés. Ebben az esetben az érintettek rendszeres időközönként személyre szóló meghívót kapnak, ami minden fontos információt tartalmaz a vizsgálattal kapcsolatban.

Szervezett szűrés: mammográfia

A mammográfia az a szűrővizsgálat, amivel kapcsolatban a legtöbb kérdés, bizonytalanság felmerül. Nemrég a Mellrákfórum Alapítvány a Facebook oldalán osztotta meg tapasztalatait azzal kapcsolatban, hogy miért nem veszik igénybe többen ezt a lehetőséget. Ezek között szerepel az időhiány, az, hogy a családban nem volt ilyen betegség, vagy hogy sokat kell várni az időpontra. Lássuk be, ezek csak kifogások. A mammográfia megközelítőleg öt percet vesz igénybe, igaz kellemetlen lehet, de a hiedelmekkel ellentétben nincsenek káros hatásai sem a vizsgálatnak, sem a sugárzásnak, ráadásul az esetek nagy részében olyan betegekről beszélünk, akiknek a családjában nem volt mellrák.

A szervezett mammográfias szűrés elsőre kicsit ijesztő lehet, de valójában megkönnyíti a részvételt. Először is tudni kell, hogy jelenleg a mammográfia az egyetlen szakmailag elfogadott módja a mellrák szűrésének. Ez az a vizsgálat, ami minden követelménynek megfelel, ezért ez a szervezett szűrés módja. Szervezett szűrővizsgálatra Magyarországon a 45 és 65 éves kor közötti nők kapnak meghívót, kétévente. Ez névre szól, tartalmazza a vizsgálat helyét és pontos időpontját. Vagyis nem kell az időpontkéréssel foglalkozni. Ezek az időpontok előfordulhat, hogy távolibbak, azonban nem szabad elfelejteni, hogy ez szűrővizsgálat. Ha belegondolunk, mindenképp hamarabb kerül orvoshoz a betegség így, mint ha megvárnánk, amíg tünetek is jelentkeznek.

Fiatalabb korban a mammográfia nem megbízható, ezért 45 éves kor alattiak számára az ultrahang-diagnosztika áll rendelkezésre szűrővizsgálatként. 65 éves kor felett ajánlott évente mammográfiás szűrésen részt venni. 45 év alatt és 65 év felett ezek a vizsgálatok saját kezdeményezésre, háziorvosi beutalóval vehetők igénybe. A szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel mellett természetesen minden korosztályban fontos a rendszeres önvizsgálat is.

Panasz esetén a meghívót kapó korcsoporton belüliek és kívüliek számára is ajánlott mielőbb orvoshoz fordulni és vizsgálatot kezdeményezni.

Ha elmarad a levél...

Bármilyen hatékony egy rendszer, előfordulhatnak hibák. Ha valaki az életkora alapján kellene, hogy kapjon meghívót mammográfiára, de az valamilyen oknál fogva mégsem érkezik meg hozzá, akkor érdemes felhívni a Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársait, akik TAJ-szám alapján segíteni tudnak, hogy ne maradjon el a szűrővizsgálat. A telefonszám: +36 (1) 465-3823

Forrás: WEBBeteg

Brjeska Dóra, újságíró

Felhasznált irodalom: Döbrőssy Lajos: Daganatok szűrése - Minőségbiztosítási kézikönyv és módszertani útmutató; ÁNTSZ - Gyakran ismételt kérdések a szűrésekről