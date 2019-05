Magas a vérnyomása? Így tervezze meg a nyaralását

A nyaralás nemcsak a láblógatás, hanem az utazás, az új ízek és az ezzel járó stressz időszaka is. Dr. Kapocsi Judit PhD, a Budai Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat-specialistája szerint a magasvérnyomás-betegeknek külön is érdemes felkészülniük ezekre a hetekre.

Alapszabályok magasvérnyomás-betegeknek

A magasvérnyomás-betegeknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a változások és a stressz - amely lehet akár pozitív is - drasztikus változásokat idézhet elő a vérnyomásértékekben, ami pedig növeli a szívinfarktus és a stroke rizikóját is. Nem kell azonban megijedni, mindössze tisztában kell lenni néhány alapszabállyal, amelyeket az American Heart Association is hangsúlyozott - ismerteti dr. Kapocsi Judit PhD, a Budai Kardioközpont magasvérnyomás- és érkockázat specialistája.

Ne függesszük fel a gyógyszerszedést!

Fontos tudni, hogy magas vérnyomásra felírt gyógyszerek szedését nem szabad felfüggeszteni - még a nyaralásra való hivatkozással sem. Azt kell szem előtt tartani, hogy az orvos nem véletlenül írta fel őket, hosszútávú célokat - a vérnyomás normalizálását és az esetleges következmények kiküszöbölését szerette volna ezzel elérni. Tehát, ha abbahagyjuk a szedést, ezeket a közös célokat szabotáljuk. Amennyiben úgy érezzük, bármilyen okból más gyógyszerre lenne szükségünk, a váltásról is csak orvos dönthet, minden kontroll nélkül meghozott döntés kockázatos lehet. A nyaralás alatti rendszeres szedéshez pedig érdemes igénybe venni valamilyen segítséget: a mobilunkba írhatjuk minden napra a teendők közé, de beválhat egy régimódi határidőnapló is, amit szem előtt tartunk. Kapocsi doktornő arra is felhívja a figyelmet, hogy a nyaralás előtt ne felejtsünk el annyi gyógyszert íratni magunknak, amennyi biztosan elég lesz!

Vegyük figyelembe a gyógyszer-kölcsönhatásokat!

Ha a nyaralás során új gyógyszer alkalmazására kényszerülünk (akár vényköteles, akár nem), mindenképpen olvassuk el a betegtájékoztatót, ugyanis ezek megváltoztathatják a magas vérnyomásra szedett gyógyszerek hatékonyságát, esetleg növelik a vérnyomást. Amennyiben orvos ír fel nekünk valamiféle új szert, feltétlenül tájékoztassuk a rendszeresen szedett gyógyszereinkről.

Nyaralás alatt is figyeljünk az étkezésre!

A vakáció alatt hajlamosak vagyunk elengedni magunkat, és jóval több édességet, alkoholt és magas sótartalmú éteket, nassolnivalókat fogyasztani. Az alkohollal kapcsolatban tudni kell, hogy egy alkalommal elfogyasztott háromnál több pohár alkohol egészen biztosan emeli a vérnyomást, és ha rendszeresen hódolunk ennek a szokásnak, akkor hosszú távú emelkedéssel is számolhatunk. Magasvérnyomás-betegeknek ismerniük kell a megengedett mennyiségeket, ami két ital/nap a 65 évnél fiatalabb férfiaknak, egy ital/nap a 65 évnél idősebb férfiaknak és a nőknek, életkortól függetlenül. A sós ételek is közismerten emelik a vérnyomást, ezért érdemes visszafogni a sajtok, a kenyérfélék, a chipsek és a készételek fogyasztását.

Nyáron is tartsuk kordában a stresszt!

A negatív és a pozitív élmények is okozhatnak stressz, tehát például ha egész nap járjuk a várost egyik nevezetességből a másik étterembe rohanva, azt nyugodtan nevezhetjük tartós stresszes állapotnak. És bár ez utóbbi nem azonnal emeli meg a vérnyomást, de olyan változásokat indíthat el a szervezetben, amelyek hosszútávon a vérnyomásra is hatnak. Egy akut stresszhelyzet pedig - például amikor lekéssük a repülőgép csatlakozást -, azonnali stressz reakciót eredményez, az adrenalin és a kortizol hormonok szintje megemelkedik, a szív gyorsabban kezd verni, megemelkedik a vérnyomás. Ezt elkerülendő, próbáljuk úgy szervezni a nyaralást, hogy a nagyobb terhelést jelentő programok után legyen időnk regenerálódni is.

Maradjunk aktívak

Sokat segít a vérnyomás kordában tartásában, ha beépítünk a vakációnk minden napjába egy kis aktivitást. Egy kiadós séta, egy hosszabb gyaloglás egy étteremig, biciklizés a tó körül vagy úszás nagyon jó hatással van az egész szervezetre.



Dr. Kapocsi Judit, magas vérnyomás és érkockázat specialista