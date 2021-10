A hirtelen kialakuló fuldoklás okai

Ha valakinél a szövetek oxigénellátása akadályozott, vagy az igényekhez viszonyítva nem elégséges, légszomj vagy nehézlégzés érzése jelentkezik, amit a köznyelvben fulladásnak is neveznek. A légszomj egészséges embereken is jelentkezhet nagyobb fizikai megterhelést követően, de számos betegség tünete is lehet.

A téma cikkei 2/1 A hirtelen kialakukó fuldoklás okai

2/2 Mi a teendő légúti elzáródás esetén?

A légcsövet nyelés közben egy hajlékony porc, az úgynevezett "fedőporc" zárja le, így megakadályozva, hogy étkezés során táplálék jusson a légutakba. A köhögési reflex egy másik védelmi vonal, amely azonnal működésbe lép, ha a táplálék rossz irányba tart.

Ha azonban a nyelést valamilyen betegség vagy más tényező megzavarja, kisebb-nagyobb mennyiségű szilárd vagy folyékony étel, esetleg más anyag juthat a légcsőbe, vagy a hörgőkbe. Ilyen a normális nyelési reflexet károsító tényezők: az idős kor, a rágást nehezítő fogászati problémák, az alkoholos befolyásoltság, valamint nyugtató hatású gyógyszerek túlzott mértékű fogyasztása.

Hirdetés

Kisebb gyermekeknél nem ritka, hogy mindenféle apró tárgyat a szájukba vesznek, és ezzel együtt ugrálnak, szaladgálnak, megbotlanak. Ilyenkor a szájukban lévő tárgyat belélegezve szintén légúti akadály jöhet létre. Senki nem is gondolná, hogy egy rágógumi szintén milyen (élet)veszélyes lehet, ha sportolás közben vagy egy jármű fékezésekor légcsövünkbe csúszik.

A fulladás hátterében állhat szív- vagy tüdőbetegség, de izombetegségek, idegrendszeri kórképek, vérszegénység, anyagcsere betegségek, nagyfokú elhízás is vezethet fulladáshoz. A fulladás felléphet hirtelen, illetve lehet régóta fennálló betegség következményeként krónikus forma is, és a betegség előrehaladtával súlyosbodhat.

A hirtelen kialakuló fulladás leggyakoribb okai

Egyik oka lehet allergiás reakció, mely súlyos esetben gégevizenyőt (gégeödémát) okozhat.

Félrenyelés, a légutakba kerülő idegen test is vezethet hirtelen fulladáshoz. Ez ritkán egészséges embereknél is előfordulhat, de különösen veszélyeztetettek lehetnek a kisgyerekek, akik szinte mindent a szájukba vesznek, továbbá az idős, legyengült személyek is. Légúti akadály, idegentest esetén erőlködő, belégzésben hangos légzést észlelünk, és a tünet jellemzően hirtelen jelentkezik.

Hirtelen légzési elégtelenséget okozhat a légmell (pneumothorax) is, ami a mellhártyalemezek közé bejutott levegőt jelenti. Lehet spontán formája vagy gyakran bordatörés következménye. Nagyobb mennyiségű levegő esetén a tüdő összeesik, ami fulladásérzéshez vezet, és sürgős kórházi ellátást igényel.

Az orvosi segítség megérkezéséig meg kell próbálni a légúti akadályt eltávolítani szájból, garatból. Először köhögtessük a beteget. Ha ez eredménytelen, akkor próbálkozhatunk a lapockák magasságában a hátára ütni, majd a beteg mögé állva, karunkkal átkulcsolva a gyomortájékot hirtelen nyomást gyakorolni rá.

Olvasson tovább! Heimlich-műfogás

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter