Mi a teendő légúti elzáródás esetén?

szerző: Dr. Soltész Annamária, általános orvos - WEBBeteg
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A légúti elzáródás beavatkozás nélkül általában végzetes, ugyanis ha az oxigénhiány nem szűnik meg 3-4 percen belül, akkor az agysejtek kezdenek elpusztulni és a szívműködés is hamarosan leáll. Kiemelten fontos ezért az elsősegélynyújtás a mentők kiérkezéséig.

Mérjük fel a helyzetet!

Az előzmények alapján olykor egyértelmű, hogy mi történt, példéául ha valaki étkezés közben félrenyelt. A légúti akadálynak vannak általános jelei is, mint például a hangos, erőlködő, fuldokló légzés, mely során az orrlyukak kitágulnak, vagy az öklendezés, a görcsös köhögés. Nagyobb gondra utalhat azonban, ha a beteg köhögni sem tud, nincsenek hangos jelei a fuldoklásnak. A has és a mellkas ellentétes irányba mozog, az arc, illetve a nyak bőre lilásan elszíneződik. A fuldokló idegesen torkához kapkod, nagyon nyugtalan.

Részleges légúti elzáródás esetén a köhögés erőteljes, a személy általában képes beszélni. Ilyenkor nehezített módon, de még képes levegőt venni, van légáramlás.

Súlyos fokú vagy teljes légúti elzáródás esetén a légáramlás teljesen, vagy szinte teljesen megszűnik. Ilyenkor a köhögés gyenge vagy megszűnik, a személy beszélni sem képes. A beteg néhány percen belül elveszíti az eszméletét.

Elsősegélynyújtás - Mit tehetünk a mentők kiérkezéséig?

Kérjünk segítséget és hívjunk mentőt (112) minél hamarabb. Ha van másik segítő, egyikük kezdje foglalkozzon a sérülttel, a másik hívja a mentőket.

Fontos a sérült megnyugtatása, amennyiben eszméleténél van. Ez a lépés annak érdekében is szükséges, hogy az elsősegélynyújtás megtörténhessen.

A légúti akadály eltávolításának első javasolt módszere attól függ, hogy a beteg képes-e köhögni, beszélni. Alább a felnőttek esetén szükséges elsősegélyt ismertetjük. Gyermekek esetében a tennivalók részben eltérőek, a csecsemők és gyermekek légúti elzáródásáról külön cikkben olvashat.

1. Enyhe, részleges elzáródás esetén, amennyiben a köhögés erőteljes: biztassuk köhögésre a sérültet. A köhögés nagyon erőteljes légáramlással jár, ezért ez az elsődjeges módja a légúti akadály eltávolításának.

Amennyiben a köhögés nem bizonyult hatékonynak, nem szabadultak fel a légutak és a beteg állapota romlani kezd (a köhögés gyengébbé válik), át kell térni a súlyos elzáródás esetén javasolt módszerekre.

2. Súlyos elzáródás esetén, ha nincs hatékony köhögés vagy nem volt eredményes:

  • Hátra mért ütések - Határozottan, erőteljesen üssünk a lapockák közé legfeljebb 5-ször egymás után. Ha ez sem hozta meg a kívánt eredményt, térjünk át a következő lépésre.
  • Hasi lökés (Heimlich-féle műfogás) - Álljunk a sérült mögé, kulcsoljuk össze kezünket a bordák alatt, és a gyomortájékra gyakoroljunk hirtelen nyomást oly módon, hogy összekulcsolt kezeinket rántsuk befelé és felfelé. Így a gyorsan kiáramló levegő kisodorhatja a légcsőből az akadályt okozó tárgyat. A beavatkozást sikertelenség esetén még 4-szer ismételjük meg.
  • Eredménytelenség esetén váltakozva alkalmazzuk a hát ütögetését és a hasi lökést. Mindaddig folytassuk, amíg eredményt nem érünk el (ezt a légzés megindulása, beszéd jelezheti), vagy a mentők meg nem érkeznek, vagy a beteg el nem veszíti el az eszméletét.

Fontos! Ha az idegentest (ételmaradék, egyéb tárgy) a szájban jól látható és könnyen elérhető, távolítsuk el azt. Az elsősegélynyújtásnak azonban nem része az elzáródást okozó test keresése. Ez általában nem is hatékony, felesleges időveszteséget okoz, ráadásul fennáll annak a veszélye, hogy ujjunkal mélyebbre toljuk az akadályt, vagy sérülést okozunk.

Eszméletlen beteg esetén

Ha a beteg eszméletlenné válik és nincs egyértelmű, normális légzése, azonnal kezdjük meg az újraélesztést - felnőttek esetén mellkasi kompressziókkal, gyermekeknél 5 befújással. Ebben az esetben nem az a cél, hogy további kísérletet tegyünk a légúti idegen test eltávolítására, hanem hogy a keringést fenntartsuk a mentők kiérkezéséig.

Tovább Újraélesztés lépésről lépésre

Dr. Soltész AnnamáriaForrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos
Aktualizálva az ERC 2025-ös irányelvei alapján

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