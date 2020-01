Néhány tipp a probiotikumok szedéséhez

A probiotikumok jótékonyan segítik szervezetünk bélflórájának munkáját. Azonban, mint minden készítménynél (legyen az gyógyszer vagy étrend-kiegészítő), a probiotikumok esetében is szem előtt kell tartanunk néhány szabályt.

Mivel a probiotikumokban található baktériumok nagyon hasonlóak a bélflórában megtalálható természetes baktériumokhoz, az ilyen készítmények ritkán okoznak mellékhatásokat. Egyes, ritka esetekben az alkalmazásuk során azonban gyomorpanaszok, esetleg hasmenés is jelentkezhet.

Mik is azok a probiotikumok? A probiotikumok a szervezet számára jótékony hatással rendelkező élő baktériumok és élesztőgombák, melyek részt vesznek a bélflóra egyensúlyának helyreállításában és fenntartásában, így segítségükkel könnyebben átvészelhetünk egy hasmenéssel és hányással járó fertőzést vagy egy antibiotikumkúra által okozott kellemetlen hatásokat (pl. hasmenés, hasfájás stb.). A probiotikus készítmények vagy - ahogy a köztudatban is elterjedt - a probiotikumok épségben átjutnak a gyomornedven és eljutnak a bélrendszerig, ahol a bennük található kedvező hatású mikroorganizmusok meg tudnak telepedni. Ezáltal tudnak segíteni egy bélfertőzés vagy egy antibiotikum által elpusztított baktériumok pótlásában, a káros baktériumok szaporodásának gátlásában és az immunrendszer működésének serkentésében.

Hasznos tippek probiotikumok szedéséhez

A probiotikumok szedését érdemes a hasmenéses-hányásos panaszok kezdetekor, illetve az antibiotikum szedésének kezdetekor elkezdeni, hiszen így csökkenthetjük a károsodott bélflóra által okozott kellemetlen tüneteket. A szedés befejezése az optimális hatás elérése érdekében hasmenés esetén 5-7 nap elteltével, míg antibiotikumkúra esetén a kúra befejezése után 7-10 nappal ajánlott. Beláthatjuk, a bélflóra regenerálódásához is, mint minden máshoz, idő kell.

Fontos, hogy ha antibiotikum mellett szedünk probiotikumot, a két készítmény bevétele között legalább 3 órának el kell telnie ahhoz, hogy a probiotikumban lévő jótékony baktériumok ne károsodjanak. A szabály alól kivételt képeznek az élesztőgombát tartalmazó készítmények, mivel ezekre az antibiotikumok nem jelentenek veszélyt, így akár egyszerre is bevehetők.

Ma már számos formában léteznek probiotikumok, pl. csepp, por, tabletta, rágótabletta, ivóampulla, így könnyedén kiválaszthatjuk a számunkra legkényelmesebben bevehető készítményt. Azonban alkalmazás előtt minden esetben érdemes átolvasni a tájékoztatót is, mert vannak trükkös készítmények. Van forgalomban például olyan, élesztőgombát tartalmazó probiotikus hatású kapszula is, amely a levélből való szokásos pattintás esetén eltörik, így a fólia lehúzásával tudunk hozzájutni, de olyan készítmény is, amit nem feltétlenül kell vízben vagy másban elkeverni.

A probiotikumok bevétele étkezés közben ajánlott, és segítségképpen bevehetőek vízzel, gyümölcslével vagy akár étellel is. A lényeg, hogy ha lehet, ezek 40 Celsius-foknál ne legyenek melegebbek, mivel a készítményekben található mikroorganizmusok hőérzékenyek, azaz meleg hatására hatástalanná válhatnak.

Fontos észben tartani, hogy ezek a készítmények minden esetben élő mikroorganizmusokat tartalmaznak, melyek sokszor nem teljesen megegyezőek a bélflórában található baktériumokkal. Ez főként azoknál a betegeknél jelenthet gondot, akik valamilyen immunhiányos állapotban szenvednek (pl. kemoterápia vagy sugárterápia alatt lévők, HIV-fertőzöttek), vagy esetleg centrális vénás katéterrel rendelkeznek. Mivel immunrendszerük jóval gyengébb az átlagosnál, az ilyen betegeknél a probiotikumokban található élő baktériumok vagy élesztőgombák fertőzést válthatnak ki. Ilyen esetekben előbb mindig kérjük ki kezelőorvosunk tanácsát!

Probiotikumokat nemcsak gyógyszertári készítményekben találunk, hanem számos élelmiszer is tartalmaz jótékony mikroorganizmusokat. A legtöbb ilyen élelmiszer a tejtermékek közé tartozik, mint pl. a joghurtok, kefirek, aludt tej, de számos jótékony baktérium található például az érlelt káposztafélékben is. Az ilyen élelmiszereknél fontos odafigyelni az elkészítésre, mivel a probiotikumok magas hőmérsékleten elpusztulhatnak, és azt is érdemes szem előtt tartani, hogy bár segítenek bélflóránk egyensúlyának stabilan tartásában, nem biztos, hogy teljes mértékben ellen tudnak állni az emésztőnedveknek. Szintén érdemes egy fertőzés során mérlegelni, hogy a probiotikus élelmiszerek baktérium- vagy élesztőgomba-tartalma nem pontosan meghatározott, így nem lehetünk biztosak a megfelelő mértékű hatás kifejtésében sem. Emellett fontos szempont, hogy probiotikumokra gyakran hasmenéses vagy egyéb emésztőrendszeri probléma esetén van szükségünk, azonban ilyen állapotban nem biztos, hogy szervezetünk tolerálja a tejtermékek vagy éppen a káposztafélék fogyasztását. Ilyenkor előnyösebb lehet valamilyen gyógyszertári készítményhez fordulni bélflóránk minél gyorsabb helyreállítása érdekében. Természetesen antibiotikum mellett is fogyaszthatunk probiotikus élelmiszereket, de ilyen esetekben is érdemes betartani a bevétel időzítésére vonatkozó figyelmeztetéseket.

A probiotikumok számos formátumban elérhetőek, és ezek alkalmazása általában életkorhoz is kötött. A különböző gyógyszerformák miatt a segédanyagok is eltérőek lehetnek, így érdemes előzetesen tájékozódni arról, hogy az adott készítmény milyen allergéneket tartalmaz (pl. laktóz, glutén), vagy használható-e pl. cukorbetegség, terhesség vagy szoptatás alatt. Emellett bár nem sok, de néhány ellenjavallatra és óvintézkedésre a probiotikumok esetében is figyelnünk kell. Éppen ezért, mint minden egyéb készítmény esetében, természetesen a probiotikumok alkalmazása előtt is érdemes kikérni gyógyszerésze vagy kezelőorvosa tanácsát.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Mélypatakiné Dr. Áfra Júlia, szakgyógyszerész