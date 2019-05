Nem csak a műtét segíthet a vizelettartási problémákon

A vizelet inkontinencia hátterében számos probléma állhat, de bármi is a kiváltó ok, egy biztos: ahhoz, hogy a tünetek enyhüljenek, az izomzat eredeti állapotának visszaszerzésére is törekedni kell. A kismedencei izmok edzése egyáltalán nem olyan egyszerű, mint sokan gondolják, de megvan már a módszer, ami segíthet a vizelettartási problémákon - mondja Dr. Pácsa Szilvia, a Belvárosi Orvosi Centrum nőgyógyász szakorvosa.

Az inkontinencia gyakori és nagyon kellemetlen probléma, mely többségében a nőket érinti. A tünet lehet egészen enyhe, mikor például tüsszentés hatására egy-két csepp vizelet akaratlanul távozik, de lehet súlyos is, amikor hirtelen, kiszámíthatatlanul jelentkezik sürgető ürítési kényszer és már nincs idő elrohanni a mosdóba. Az akaratlan vizeletvesztés bármely életkorban kialakulhat, és a felnőtt nők 60-80%-a él meg ilyen panaszokat rövidebb vagy hosszabb ideig élete egy szakaszában.

Az inkontinencia kialakulásának számos oka lehet, bár az esetek jelentős részében a kismedencei izomzat meggyengülése, elvékonyodása áll a háttérben. „Ahhoz, hogy közelítsünk az eredeti állapothoz, vagy legalábbis oly mértékben érjünk el javulást, hogy a kellemetlen tünetek enyhüljenek, meg kell erősíteni az izomzatot. A kismedencei izmok edzése sajnos nem olyan egyszerű, és ezt gyakran érzékelik a gyógytornára vagy intimtornára kitartóan járó, de javulást nem tapasztaló hölgyek" – hívja fel a figyelmet a doktornő.

Biofeedback

A biofeedback egy olyan speciális módszer, ami a kismedencei torna hatékonyságát ugrásszerűen javítja. „Az eljárás során apró érzékelőket helyezünk el a hasfalon, illetve a hüvelyben, és így figyeljük az izmok mozgását. Egy kezelés 20 percig tart, és semmilyen fájdalmat nem okoz, bár a végére az erős koncentrálás és az aktív izommunka eredményeként jóleső fáradtság jelentkezhet. A biofeedback lényege, hogy a páciens kényelmes pózban, felöltözve, az orvos utasításait követve összehúzza és ellazítja izmait, miközben az egész folyamatot egy képernyőn követi. A tapasztalatok szerint villámgyorsan, 5-10-15 perc, maximum 1-2 foglalkozás alkalmával tökéletesen beazonosítja mindenki, hogy mit kell mozgatnia, hisz a kijelzőn látja, hogy melyik mozdulat mit vált ki a testében."

A módszerrel nagymértékben javítható az inkontinencia. A doktornő elmondása szerint 6-8 kezelés után a köhögésre, tüsszenésre jelentkező inkontinenciával érkező páciensnek a tünetei akár teljes mértékben megszűnnek. „A biofeedback lényege, hogy az érzékeny szenzorok segítségével az ember számára tudatossá válik testének működése, megismeri önmagát. Ha valaki megtanulta kismedencéjének a működtetését, bármikor képes ezt a tudást, ezt a megismerést kiterjeszteni teste más részeire is."

A kismedencei izmokat panaszmentessé válva is érdemes edzeni, szükség esetén akár megnyújtani a biofeedback alkalmazását, hogy az újonnan kialakított működési szabályozás, az idegrendszer-izomzat együttműködése rögzülhessen. Így válhatnak az eredmények tartóssá.

(Belvárosi Orvosi Centrum - Dr. Pácsa Szilvia, nőgyógyász szakorvos)