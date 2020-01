Bőrápolási tanácsok télre

A kinti csípős hideg és fagyos szél, valamint a fűtött szobák száraz levegője kiszárítja, az UV sugárzás megviseli a bőrt, ellenálló képessége jelentősen csökken, ezért nagyon vigyázni kell rá.

Fontos, hogy mindenki óvja és ápolja bőrét. Az egyébként is száraz, érzékeny bőr pedig még nagyobb odafigyelést igényel.

Télen is lehet szép a bőre, ha védi és ápolja. Ennek részeként nem csupán a külsőleg alkalmazandó ápolószerekre kell gondolnia, hanem az egészséges, vitamindús táplálkozásra, a sok mozgásra és pihenésre is.

Főként akkor, ha a hőmérséklet 8 o C-ra vagy az alá csökken, ajánlott zsíros krémet használni.

Az alkohol, illatanyagok és a parabén kiszáríthatják a bőrt, illetve allergiás reakciót válthatnak ki. Ezért olyan terméket válasszon, ami nem tartalmaz ilyen anyagokat!

Válasszon olyan termékeket bőre ápolására, amelyek bizonyos védő összetevőket is tartalmaznak, amilyen például a dexpanthenol, az allantoin vagy a húgysav (urea). Tartalmazzanak a bőr lipidrétegének pótlásához szükséges esszenciális zsírsavakat (pl. linolsav, ceramidok), gyulladáscsökkentő vitaminokat (pl. E-vitamin), esetleg termálvizet.

A különösen érzékeny bőrűek számára javasolt bőrgyógyász tanácsát kérni a megfelelő ápoló termékek kiválasztásához.

Hosszas fürdőzések helyett zuhanyozzon kellemesen meleg, nem forró vízben, így megőrizheti bőre lipidrétegét.

Ne dörzsölje a bőrét fürdés és mosakodás után, hanem finoman itassa fel róla a vizet a törülközővel!

Folyamatosan gondoskodjon bőre elvesztett nedvességének pótlásáról. Fürdés után használjon testápolót, láb- és kézkrémet, kézmosások után és napközben többször kézkrémet, ajakápolót szintén napközben többször. Védje arcbőrét is a kiszáradástól megfelelő krémek alkalmazásával!

Télen kerülje az arcradírozást és a peelinget!

Az az ideális, ha a lakás levegőjének páratartalma 40-60 százalék között mozog. Ha a beltéri száraz levegő hatására a bőrprobléma fokozódik, akkor a légtér páratartalmát növelheti párásító készülékkel.

Betegség is okozhatja!

Ha a gondos ápolás és óvintézkedések ellenére panaszai nem szűnnek, vagy a bőrszárazság testszerte, foltokban jelentkezik, esetleg viszketéssel párosul, vagy oly mértékű a bőrszárazság, viszketés, hogy már a mindennapos tevékenységek közben is zavaró, akkor ne kísérletezzen otthoni gyógymódokkal, hanem feltétlenül forduljon bőrgyógyászhoz! Egyrészt azért, hogy mihamarabb orvosolni tudják a problémát, másrészt pedig azért, mert különféle betegségek tünete is lehet a száraz bőr, amelyek maguk is szintén orvosi kezelést igényelnek.

