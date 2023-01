Halláskárosodást jelez a szilveszter utáni fülzúgás?

Ha az újév első napjaiban még mindig fülzúgástól szenvedünk, érdemes orvoshoz fordulni. A különböző ártalmak összeadódnak, és halláskárosodást okozhatnak.

A zajos szórakozóhelyen töltött éjszaka és az egyéb - munkahelyi környezetben tapasztalt vagy túl hangos zenehallgatás fül-, vagy fejhallgatón - ártalmak összeadódnak, és halláskárosodást okozhatnak – figyelmeztet dr. Kiss Sándor fül-orr-gégész, audiológus, a Fül-orr-gége Központ orvosa.

Ha nem szűnik a fülzúgás

Ha a zajos szórakozóhelyet elhagyva zúg vagy cseng a fülünk, azt jelzi, hogy a fülünkben található szőrsejteket megviselte az átmulatott éjszaka. A szőrsejtek a legfontosabb érzékelő sejtek. Az agyból ki, ill. befelé futó hallóidegrostok működtetik, sérülésük következtében tehát a fül nem képes a hangokat megfelelően érzékelni. A zajártalom a szőrsejtek károsodásának egyik lehetséges oka, melynek első tünete a tartós fülzúgás.

Szerencsés esetben a fülcsengés egy nagy alvást követően megszűnik, a szőrsejtek ez idő alatt regenerálódnak. A fülzúgás azonban napokig is tarthat vagy állandósulhat. Súlyosabb esetben kísérheti szédülés, tompa hallás, egyensúlyproblémák is és hallásvesztés is bekövetkezhet.

Így védjük a hallásunkat!

Munkahelyi környezetben a megfelelő zajvédelem kiemelten fontos. Koncertre, buliba javasolt zajszűrős füldugóval érkezni, illetve olykor egy szünetet beiktatva csendesebb helyen tölteni egy kis időt, a zajos tömegtől távol. A hétköznapokban pedig kerüljük a túl hangos zenehallgatást fej- vagy fülhallgatón keresztül.

Dr. Kiss Sándor elmondta, hogy a tartós, 85 dB feletti hangerő valóban maradandó halláskárosodást okozhat, de tudnunk kell, hogy pl. egy koncerten nem egyszer 110 dB-el terhelik a fülünket. Ha rendszeresen, nagy hangerőn hallgatjuk kedvenc zeneszámainkat, akkor a fülzúgás mellett azzal is számolnunk kell, hogy a hallásunk is romolhat.

Ilyen esetben forduljunk orvoshoz

Ha szilveszteri buli után fülzúgás jelentkezik, fontos, hogy ügyeljünk az elegendő folyadékbevitelre, pihenésre, mert sokszor önmagában ez is segíti a keringést és így a panaszok spontán javulását.

Ha azonban a fülzúgás nem múlik el néhány nap alatt, vagy társul mellé halláspanasz, akkor mindenképp forduljunk orvoshoz! Rövid ideje, legfeljebb 10 napja fennálló fülzúgás, vagy halláspanasz esetén rendszerint gyógyszerekkel – szteroiddal és keringésjavítókkal – lehet kezelni a problémát.

(Forrás: Fül-orr-gége Központ)