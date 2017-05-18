A fülzúgás sajnos 100 emberből négyet-ötöt is érint, megkeserítheti a mindennapokat, és gyakran teszi lehetetlenné a nyugodt pihenést is. Az esetek jó részében a tünetek mögött stressz, zajártalom, fertőzés vagy fül-orr-gégészeti probléma áll.

De gyakran előfordul, hogy mozgásszervi okokra, leginkább a gerinc nyaki szakaszának érintettségére vezethető vissza az idegőrlő búgó, zúgó vagy zakatoló hang jelentkezése.

A nyaki gerinc betegségeiért többnyire az ülőmunka, a mozgásszegény életmód, illetve a stressz felelős. A hosszas ülés igen komoly megterhelést ró szervezetünkre. A gerinc domborúvá válik, fejünk pedig előretolódik, így a nyak hátsó részének izmai megfeszülnek, az elülső részen pedig túlnyúlnak, azaz megtörik a nyakunk. Az izmok feszességét tovább fokozó, napjainkban oly jellemző állandósult stressz még inkább ronthat a helyzeten.

Rendszeres testmozgás hiányában szervezetünk (és izmaink) nem képesek regenerálódni, így a helytelen testtartás és a folyamatos izomfeszülés hamarosan az izomegyensúly megbomlásához vezet, és állandósulhat az ún. előrehelyezett fejtartás (EFT). A csigolyák ilyenkor mintegy „elcsúsznak” egymáson, ezáltal tartósan akadályozottá válhat a csigolyák közti „alagúton” keresztül az agyba futó artéria útja. Mindez nem csupán krónikus nyak- és fejfájást, de akár tartós fülzúgást is okozhat.

EFT gyorsteszt Vajon kialakult-e előrehelyezett fejtartás? Álljon egy tükör elé oldalra fordulva, és nézze meg, hogy anélkül, hogy igazítana testtartásán, egy vonalban van-e a füle és a válla! Amennyiben füle megelőzi vállát, sajnos jó eséllyel rögzült Önnél az ún. előrehelyezett fejtartás.

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Mi a teendő fülzúgás esetén?

Első körben érdemes egy átfogó fül-orr-gégészeti kivizsgáláson részt venni. Ha az orvos úgy ítéli, hogy a fülzúgás valószínűleg mozgásszervi eredetű, gyógytornászhoz, mozgásterapeutához irányítja a beteget, hisz aktív munkával, célzott nyaki mozgásterápiával visszaállítható az izomegyensúly és jelentősen csökkenthetőek a panaszok. Ilyenkor a kezelés első lépése természetesen mindig a helyes testtartás és a helyes ülés megtanítása. Ha ugyanis nem szüntetjük meg a kiváltó okokat, azaz a tartós helytelen terhelést, a panaszok a legjobb kezelés mellett is kiújulhatnak.

A terápia során komoly segítséget nyújthatnak a lágyrész lazító technikák (lágyrész manuálterápia), amelyekkel a több év, esetenként évtized alatt feszesen tartott fájdalmas izmok jelentősen fellazíthatóak, így felgyorsítható a regenerálódás folyamata. A hangsúly azonban minden esetben a személyre szabott mozgásprogramon van, hisz a megfelelő izomegyensúly, ezáltal a helyes testtartás visszaállítására kizárólag az aktív mozgásterápia, a célzott izommunka képes.

Akár zúg a fülünk, akár nem, a helyes ülés elsajátítása mindenképp elengedhetetlen a gerinc egészségének megőrzése szempontjából:

a szék teljes ülőfelületét használjuk, azaz csússzunk hátra, és az ülőfelület ne legyen hosszabb, mint a combunk

a szék magassága egyezzen meg lábszárunk hosszával

mindkét talpunk legyen a földön

billentsük előre a medencénket és emeljük ki a mellkast

a fejtető nyújtózik a plafon irányába, és enyhén húzzuk be az állunkat

karunk kb. 90 fokos hajlítása mellett a csuklót támasszuk meg az asztalon munka közben

legalább óránként egyszer mozgassuk át a nyakunkat, vállainkat, és sétáljunk néhány percet, hogy a derekunkat is ellazítsuk

Érdemes idejében orvoshoz fordulni A fülzúgás akut formája, melyet zömmel sípoló (szinuszos) hang kísér, két héten belül kezelve lehet gyógyítható. A krónikus formák csak kezelhetőek, megszűnésük ritkán várható, ezeknek a hátterében állhat például a nyaki gerinc rendellenessége. Előbbiek miatt egy héten belül érdemes fül-orr-gégészhez fordulni. (Dr. Zaránd Rajmund, fül-orr-gégész)

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Feövenyessy Krisztina mozgásterapeuta, okl. rehabilitációs szakember, a Feövenyessy Medical Fitness Akadémia vezetője