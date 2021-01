A nagyothallás kivizsgálása

A hallás esetén nemcsak hallásküszöbről, hanem kellemetlenségi küszöbről is érdemes beszélni. Ez azért is fontos, mert az idegi eredetű nagyothallók túlnyomó többségének a kellemetlenségi, illetve fájdalomküszöbe nem változik, így a hallás ún. dinamikatartománya beszűkül. Ez azért is fontos, mert technikailag meg kell oldania a hallókészüléknek, hogy a normál emberi fül 0-tól 70 dB-ig terjedő észlelését a hallásküszöb és 70 dB közé hangosítsa föl. Vagyis a hangosabb hangokat alig, a halkakat pedig jobban. Ezért sem lesz egy idő után eredményes, ha a nagyothalló fölhangosítja a televíziót vagy a rádiót, hisz így minden hangerősséget tovább emel.