Az Aloe vera mint élelmiszer – Érdemes fogyasztani?

Az Aloe verát ősidők óta ismerik, szeretik és alkalmazzák különböző gyógyítási célokra, melyek közül a legismertebb a bőrgyógyításban vitathatatlan szerepe. Az első feljegyzések még időszámításunk előtt 3500-ból származnak. A közismert Aloe verát sivatagi liliomnak is nevezik, de mellette még közel 200 különböző Aloe faj létezik. Milyen formában hasznos és biztonságos a fogyasztása?

Milyen értékes tápanyagokat tartalmaz az aloe gél?

A méltán népszerű Aloe vera húsos leveleiből kivont kocsonyaszerű anyag, az aloe gél több mint 75 tápanyagot és közel 200 aktív vegyületet tartalmaz: többek között szénhidrátokat, 20-féle ásványi anyagot (például magnézium, kalcium, króm, réz, mangán, szelén, cink), 18 aminosavat, valamint 12 vitamint (pl.: A-, B 12 -, C-, E-vitamin, kolin, folsav). Mindemellett számos enzim, egyéb értékes antioxidáns vegyületek és zsírsavak találhatóak meg benne. Mindezek a hatóanyagok természetes formában, együtt, komplex módon, egymást erősítve fejtik ki jótékony hatásukat. A különböző kapszulákban, tablettákban és italokban eltérő mennyiségben és minőségben vannak jelen az értékes vegyületek, ezért vásárlás előtt érdemes tájékozódni az adott termék összetételéről.

A növénynek nem minden része fogyasztható!

Kizárólag az orvosi aloe levelének külső bőrrésze és a leveléből nyert tiszta gél fogyasztható.

Maga a levél 3 részből épül fel. A külső bőrrésze és a belső gél fogyasztható, de a két réteg között található sárgás, folyékony, ragacsos, keserű ízű anyag, a „latex” minden esetben eltávolítandó fogyasztás előtt, ugyanis hashajtó hatású származékokat (pl. aloint) tartalmaz. Az OGYÉI szakértői testületének határozata szerint az Aloe vera mint növény nem, csak a levélből kinyert tiszta gél használható étrend-kiegészítőkben, de kizárólag az alointartalomra vonatkozó határérték figyelembe vételével. A biztonságos felhasználás érdekében ez az érték nem lehet magasabb, mint 0,1 mg 1 kg késztermékre vonatkozólag.

A WHO 2016-ban a rákkeltő anyagok listájának 2B csoportjába sorolta az Aloe verát, pontosabban a teljes levél kivonatát. A 2B csoport a lehetségesen rákkeltő anyagok csoportja, sorrendben a 3. az A (emberre rákkeltő) és az 1B (valószínűleg rákkeltő) csoport után, 323 ágens szerepel jelenleg benne, köztük a frissen újrabesorolt aszpartám is. Ebbe a csoportba akkor kerülhet be egy anyag, amennyiben elegendő bizonyítékot találnak állatokon végzett kísérletekben a karcinogén hatásra, illetve korlátozott bizonyítékokat emberekben való rákkeltő hatásra.

Az aloe gél felhasználása élelmiszerként

Miután feldaraboltuk és megtisztítottuk a belső gél részt, adhatjuk turmixokhoz, limonádékhoz, de mártogatósok vagy saláták összetevője is lehet. Elkészítés után hűtőben tároljuk, és legfeljebb 1-2 napon belül érdemes elfogyasztani, ugyanis az értékes vegyületek fény és levegő hatására gyorsan bomlanak.

Az aloe gél egészségügyi hatásai

Az aloe gél gyulladáscsökkentő és sejtregeneráló hatása mára már tudományosan bizonyított tény, de alkalmazzák emésztőrendszeri problémák (például gyomorégés, székrekedés) kezelésére is. Fertőtlenítő (baktérium-, vírus- és gombaölő) és immunerősítő hatással is rendelkezik.

Mielőtt bármilyen Aloe vera készítmény fogyasztása mellett dönt, mindenképpen konzultáljon róla kezelőorvosával.

Az aloe verát tartalmazó étrend-kiegészítők cukorbetegség és daganatos megbetegedések esetén való gyógyító alkalmazása tudományos szempontból még nem bizonyított, így szedése előtt gondos mérlegelés és szakorvosi konzultáció javasolt.

Ellenejavallatok

Allergiás reakciót válthat ki az arra érzékenyeknél.

Kismamák, szoptatós anyukák és gyermekek, vesebetegek lehetőleg kerüljék a fogyasztását/belsőleges alkalmazását.

Gyulladásos bélbetegségben (például Chron-betegség, colitis ulcerosa), aranyér fennállása esetén nem fogyasztható, mivel fokozhatja a fájdalmakat, görcsöt és hasmenést okozhat.

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember