Foghiány - Mikor érdemes pótolni, és mi történik, ha halogatjuk?

A foghiány lassan súlyosbodó folyamat, amellyel nem érdemes korlátlanul együtt élni. Éppen ezért a legfontosabb üzenet egyszerű: minél korábban történik meg a kivizsgálás és szükség esetén a pótlás, annál nagyobb az esély arra, hogy egyszerűbb kezeléssel helyreállítható a megfelelő működés.

Foghiány - Kit érint, és hányan élnek vele megoldás nélkül? 92,7% (707 fő) nyilatkozott úgy, hogy van hiányzó vagy pótlásra szoruló foga.

nyilatkozott úgy, hogy van hiányzó vagy pótlásra szoruló foga. 349 fő (a jelenlegi megoldásukról nyilatkozók 46,8% -a) semmilyen pótlással nem oldotta meg a foghiányát, vagyis a válaszadók közel fele kezeletlen hiánnyal él.

(a jelenlegi megoldásukról nyilatkozók -a) semmilyen pótlással nem oldotta meg a foghiányát, vagyis a válaszadók közel fele kezeletlen hiánnyal él. 61,9% (472 fő) nem elégedett a jelenlegi fogpótlásával. Célzott páciens-felmérés a fogpótlás iránt érdeklődők körében (önkéntes kitöltés, kényelmi minta, n=763). Az eredmények nem reprezentálják a teljes magyar lakosságot, de jól mutatják a téma súlyát.

Miért drágul, nem olcsóbbodik a halogatás?

A fogaknál a várakozás idővel jellemzően összetettebb és drágább kezeléshez vezet. A hiányzó fog helyén elkezd fogyni a csont, a szomszédos fogak elmozdulnak, és ami ma még egyszerű beavatkozással megoldható lenne, néhány év múlva már csontpótlással vagy nagyobb helyreállítással járhat. A gyakorlati következmény sokszor az, hogy egy eredetileg könnyen pótolható foghiány évekkel később már jóval nehezebben kezelhető.

Minél előbb, annál jobb „Azt szoktam mondani, hogy a foghiánynál érdemes a következő öt évre gondolni, nem csak a mai napra. Minél tovább vár valaki, annál több minden változik meg a szájában. A pontos képet és a lehetőségeket egyébként mindig a 3D CT-felvétel adja meg, a ránézés kevés hozzá" – magyarázza Dr. Kovács Roland.

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A halogatás önerősítő logikája

A halasztásnak saját lendülete van. Sokan egy korábbi rossz élmény miatt évekig, akár évtizedekig nem ülnek be fogorvosi székbe, közben az állapot romlik, a szégyenérzet nő, a megoldás pedig egyre nagyobb falatnak tűnik. A rendelői tapasztalat szerint sokan már reményvesztett állapotban érkeznek az első vizsgálatra, épp azért, mert évek óta hiába próbálkoznak. Épp ezért az első, tét nélküli lépés (egy állapotfelmérés) sokszor önmagában is oldja a feszültséget.

A halogatás és a lelki teher 59,6% (455 fő) a saját mosolyát egy ötfokú skálán a két legrosszabb értékre, egyesre vagy kettesre értékelte.

a saját mosolyát egy ötfokú skálán a két legrosszabb értékre, egyesre vagy kettesre értékelte. 28,4% (217 fő) a kezelésektől való félelmet nevezte meg fő visszatartó okként, ami sokaknál évekig tartó halasztáshoz vezet.

a kezelésektől való félelmet nevezte meg fő visszatartó okként, ami sokaknál évekig tartó halasztáshoz vezet. 70,1% (535 fő) ugyanakkor már aktívan érdeklődött a fix megoldás iránt, tehát a szándék a legtöbbeknél megvan, csak a megvalósítás késik. (A felmérés a fent említett mintán történt.)

Mikor érdemes odafigyelni? Néhány jel

Ha egyre több ételt kerül el, vagy tudatosan a szája „jó oldalára" rágja az ételt.

Ha egy meglévő pótlás (híd, kivehető fogsor) lötyög, nyom vagy sérti az ínyt.

Ha egy fog kiesett vagy eltört, és a helye hónapok óta üresen áll.

Ha a foghiány miatt kerüli a nevetést, a beszédet vagy a társaságot.

Mennyire sürgős pótolni, ha csak egy-két fog hiányzik? „A foghiány ritkán marad egy helyben. A hiányzó fog körül fogyni kezd a csont, a szomszéd fogak elmozdulnak, és ami ma egyszerű, holnap összetettebb. Ez egyszerűen a csont természetes viselkedése, nem ijesztgetni akarok vele. Ezért érdemes időben legalább megnézetni" – tanácsolja Dr. Kovács Roland.

(NevetniFog Dental)