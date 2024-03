Nem csak a fogakat, a fogkefét is ápolni kell

A fogkefe a legfontosabb eszköze a fogápolásnak, azonban ideális táptalaja lehet különböző kórokozóknak, gombáknak és baktériumoknak. Éppen ezért fontos, hogy figyeljünk oda fogkefénk tisztántartására, helyes használatára és rendszeres cseréjére.

A fogkefe tisztán tartásának rutinja

Minden fogmosás után közvetlenül a fogkefét tartsa erős vízsugár alá, és így öblítse ki elegendő vízzel, hogy a fogkrém- és ételmaradékokat eltávolítsa. Rázza ki belőle a vizet. Aztán hagyja, hogy a fogkefe alaposan megszáradjon, ennek érdekében tartsa függőleges helyzetben, például pohárban. A kórókozók (baktériumok, esetleg náthavírusok) fogkeféről fogkefére történő terjedésének elkerülése érdekében a családtagok a fogkeféiket tartsák külön, hogy a fejük ne érintkezhessen egymással. Legjobb mindenkinek a saját poharában tartani.

Kell-e rá védőkupak vagy sem?

A fogekfe fejét védő kupak vagy sapka használata tartósan nem javasolt, hiszen ez alól a nedvesség nehezebben tud elpárologni, így a baktériumok könnyebben elszporodnak a sörték közt.

Van azonban olyan helyzet, amikor ajánlott a védőkupak alkalmazása, például utazáskor, vagy ha nem higiénikus környezetben tartjuk a fogkefét, pl. munkahelyen.

Mikor, milyen időközönként van szükség a fogkefe cseréjére?

A fogkeféket bizonyos időközönként rendszeresen újra kell cserélni. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy ha a fogkefe három hónapnál hosszabb ideig van használatban, hatékonysága jelentősen csökken, és így a fogakon és a fogínyen plakk képződik a rendszeres fogmosás ellenére is, ugyanis a sörték rugalmassága csökken, és már nem érik el a nehezebben hozzáférhető fogfelületeket, fogközöket, ráadásul akár az íny sérülését is okozhatják. Tehát legalább háromhavonta cserélni kell, illetve ennél hamarabb is, ha azt veszi észre, hogy a sörtéi kezdik elveszíteni eredeti formájukat, vagy elszíneződnek.

Ezt a szabályt felülírja, ha valaki náthán, influenzán, szájüregi fertőzésen vagy torokgyulladáson esett át, ezek után feltétlenül újra kell cserélnie a fogkefét, különben a sörtéi közt megtelepednek a kórokozók és visszafertőzhetik a fogkefe használóját.

Ha nem volt fertőző betegsége, a fogkefén idővel akkor is nő a baktériumok száma, ezért mindenképp célszerű rendszeresen újra cserélnie a régit. Ne várja meg, míg a fogkefe használhatatlanná válik, és a sörtéi elkopnak.

Ezek a szabályok a hagyományos, valamint az elektromos fogkefékre is ugyanúgy érvényesek, csak utóbbiak esetében természetesen nem az egész készüléket, hanem csak a fejet kell cserélni.

A fogkefe helyes szállítása

Ha elutazik, műanyag fogkefetartóban vigye magával a fogkefét. De közvetlenül fogmosás után ne tegye vissza ebbe a tartóba fogkeféjét, mert nem tud megszáradni. Jobb, ha a levegőn hagyja megszáradni, így megakadályozva a kórokozók terjedését.

