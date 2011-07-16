A fogamzásgátló csökkenti a petefészekrák előfordulását

A petefészekrák a nőgyógyászati daganatok között nem a leggyakoribb, azonban a legrosszabb kilátású, legrosszindulatúbb tumor. Nehezen felismerhető, de az ovulációk számának csökkentésével kialakulásának kockázata csökkenthető.

Magyarországon évente 1200 új petefészekrákos megbetegedést diagnosztizálnak, legtöbbször 45 és 80 éves kor (különösen 65 és 75) között. A petefészekrák felismerése rendkívül nehéz a kevés és jellegtelen tünet miatt, emiatt sokszor a petefészekrákok csak előrehaladott állapotban, III-IV. stádiumban diagnosztizálják. A korszerű terápiák eredményeként túlélési esélye az utóbbi két évtizedben javult, azonban így is alacsonyabb eredményességgel kezelhető daganat, különösen idősebb korosztályban.

Jellegtelen hasi panaszok jellemzik: hasi duzzanat, hasi fájdalom, középhasi görcsök, vizelési panaszok, fogyás, puffadás, emésztési zavarok, vérzészavar, stb. A tüneteket sokszor emésztési zavarnak vagy egyéb emésztőszervi betegségnek tulajdonítják.

Milyen tényezők védenek a petefészekrák ellen?

A petefészek daganatok kialakulása összefügg a nők élete során kialakuló peteérések számával. Minél többször következik ez be, annál magasabb a petefészekrák kialakulásának kockázata. Ugyancsak jelentős rizikónövelő tényező a genetikai hajlam, elsősorban az BRCA1 gén örökletes mutációja. Míg utóbbi azonban nem megváltoztatható tényező, az ovulációk száma több módon is befolyásolható.

Minden, ami leállítja a peteérést, csökkenti a petefészekdaganatok rizikóját. Ilyen tényező ezért a terhesség (a várandósságok magasabb száma esetén a kockázatcsökkenés is jelentősebb), a szoptatás, a késői pubertás és a korai menopauza, továbbá a fogamzásgátló tabletták használata is.

A fogamzásgátló tabletták rizikócsökkentő hatása

A hormonális fogamzásgátló tabletták tartós szedése jelentős mértékben csökkenti a petefészkek rosszindulatú daganatainak kockázatát. A petefészekrákkal szembeni védelem kisebb mértékben néhány évnyi szedést követően jelentkezik, ám a kockázatcsökkenés azoknál a nőknél jelentősebb, akik hosszabb ideig szedték a fogamzásgátlót. Legalább 10 éven át tartó szedése jelentős mértékben, mintegy 50%-kal csökkenti a daganattípus előfordulását.

A hatás nemcsak a tabletta szedése alatt érvényesül, hanem a fogamzásgátló tabletta szedésének abbahagyását követően 10-15 évig - egyes tanulmányok szerint 30 évig is - fennáll. A tüszőérés és tüszőrepedés gátlása ugyanis csökkenti a menopauzáig bekövetkező peteérések összesített számát, így tartósan mérsékli a rizikót.

Hasonló okok miatt a fogamzásgátlók alkalmazása kedvezően hat petefészek ciszták esetén, sőt a PCOS kezelésében is.

Az előnyök és a kockázatok mérlegelése szükséges

Valamennyi hormonális fogamzásgátló tabletta vényköteles gyógyszer, amit orvosi vizsgálatot követően nőgyógyász írhat fel. A kombinált fogamzásgátló tabletták ugyanis bizonyos betegségek tekintetében rizikócsökkentő, más betegségek vonatkozásában rizikónövelő tényezők lehetnek. Alkalmazásukhoz egyéni mérlegelés szükséges.

Míg a petefészekrák, méhtest- és méhnyakrák megelőzésében a fogamzásgátlók védő hatást fejtenek ki, a rosszindulatú emlődaganat kockázatát növelik (bár a korszerű, alacsony ösztrogéntartalmú készítményeknél nagyon kis mértékben). A családi kórtörténet, egyéb rizikótényezők, mellékhatások és kényelmi szempontok ismeretében lehet kiválasztani a megfelelő fogamzásgátlási módszert.

(WEBBeteg - Dr. Csuth Ágnes)