Müller Cecília: jönnek az új koronavírus-variánsok

Szezonális lett a koronavírus, télen így biztosan több megbetegedés lesz - mondta az InfoRádiónak az országos tisztifőorvos. Müller Cecília arra is felhívta a figyelmet, hogy emellett idén az influenzajárvány is a megszokottnál jóval komolyabb lehet.

Sokféle csoport és tudományos műhely dolgozik azon, hogy egyfajta előrejelzést mondjon arra vonatkozóan, hogy mit várhatunk a jövőben a koronavírus-járványban. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) járványügyi hatóságnak is 20 munkacsoportja próbálja modellezni a várható folyamatokat, azonban olyan tökéletes modell, ami pontosan megmutatná, mivel nézünk szembe, nincsen - mondta az InfoRádióban Müller Cecília.

"A vírus rendkívül változékony: variánsok, azon belül alvariánsok jelennek meg. Az irányadó szakmai szervezetek véleménye szerint - és én is így vélem - ez a betegség is a többi légúti megbetegedéshez hasonlóan szezonálissá fog válni.".

Hirdetés

Az országos tisztifőorvos arra számít, hogy télen több megbetegedés lesz

És látszik is, hogy amikor a gyerekek elkezdtek iskolába, óvodába járni, egyértelműen egy felfelé ívelő folyamat kezdődött, tehát magasabb fertőzésszámnak nézünk elébe úgy az őszi-téli légúti vírusok, mint a koronavírus tekintetében.

"A koronavírusnál ősszel, szeptember tájékán a fiatalabb korosztályok lettek érintettek, aztán mivel ők átestek a betegségen, most megint azt látjuk, hogy elsősorban az aktív, munkába járó, több közösségben megforduló középkorosztálybelieket érinti a járvány. Nagyjából 50 év körül van most a megbetegedésben szenvedők átlagéletkora, és ismételten érinti a 60 év felettieket is."

Müller Cecília elmondta: mivel mindenkinek más az oltottsági státusza Magyarországon, ezért nem kampányszerű oltásokat szerveznek, hanem folyamatosan biztosítják a védőoltás felvételének lehetőségét a jól ismert oltópontokon és a háziorvosoknál egyaránt.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az elmúlt évben nagyobb változás volt az egyik influenzavírusban

"Az influenzavírus is egy variábilis vírus, és az elmúlt évhez képest mindkét A-komponens megváltozott, vagyis ismét védtelenek vagyunk vele szemben. Tehát feltétlenül ajánlom az oltást azoknak, akiknél az egészségi állapotuk folytán az esetleges influenza megbetegedés súlyosabb szövődményekkel járhatna.

A 60 éven felülieknek egészségi állapottól függetlenül javaslom, hogy vegyék fel a védőoltást, de a krónikus betegségben szenvedőknél is egy magas rizikót jelent az influenza, ahogy az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint az intézmények ápoltjainak is. Az oltakozást javaslom a kismamáknak és azoknak is, akik mostanra tervezik a a gyermekvállalást, hiszen nem maga a vírus, hanem a magas lázas állapot veszélyeztetheti a várandósságot."

Tovább

(Infostart)