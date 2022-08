Újonnan igazolt, atipikus tünetek majomhimlő esetén

A WHO július 23-án nemzetközileg is jelentős, globális egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett a majomhimlővel kapcsolatban. Ennek oka többek között, hogy a fertőzés a korábban ismertekhez képest (láz, fej- és izomfájdalom, valamint megnagyobbodott nyirokcsomók, majd kiütések megjelenése) újszerű tünetekkel is jelentkezhet.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerint a majomhimlő kockázata világszerte mérsékelt, kivéve Európát, ahol a WHO kifejezetten magasnak ítélte a kockázatot.

Milyen új, korábban nem jellemző tünetek igazolódtak?

A majomhimlő összefüggésbe hozható a pénisz duzzanatával és a végbélfájdalommal a jelenlegi, folyamatban lévő járvány során.

A péniszduzzanat és a végbélfájdalom általában egyébként nem fordul elő majomhimlő esetén, ezek olyan tünetek, amelyek rendszerint nem kapcsolódnak ehhez a vírusfertőzéshez, de egy 197 férfi bevonásával készült londoni tanulmány arra utal, hogy a mostani járványban ezek a tünetek gyakoriak lehetnek.

Julia Bilinska, a londoni Guy's and St Thomas's NHS Foundation Trust munkatársa és kollégái 197 ember tüneteit elemezték, mindannyian férfiak voltak, akiknél 2022 májusa és júliusa között igazoltak majomhimlő-fertőzést. Közülük 71-en számoltak be végbélfájdalomról és 31-en péniszduzzanatról. Összességében a résztvevők közül 20-an kerültek kórházba tünetkezelés céljából, ebből 8 anális, azaz végbélfájdalom, 5 fő pedig péniszduzzanat miatt.

Minden résztvevőnek volt valamilyen elváltozás a bőrén vagy a nyálkahártyáján, például a szájüregében vagy a nemi szervein.

A majomhimlőt általában egy széles körben kiterjedt bárányhimlőszerű kiütéssel társítják, amely folyadékkal telt hólyagokká alakul, amelyek végül varasodást okoznak. A résztvevők közül 22-nél azonban mindössze egyetlen ilyen kiütéses elváltozás volt. Jelenleg, ha jelennek is meg kiütések, akkor különböző stádiumú kiütések egyszerre vannak jelen az érintettek bőrén.

A résztvevők közül kilencnek mandulája is megdagadt, ami egy másik atipikus majomhimlőtünet.

Amerikai betegek egy része a végbélben vagy a végbélnyílás körül tapasztalt fájdalomról is beszámolt vérzés mellett, illetve vannak olyanok is, akiknek a végbelük begyulladt, esetleg székelési ingert éreztek üres belek mellett. Ezeket a tüneteket sem tapasztalták korábban majomhimlős páciensek.

Bővült a majomhimlő tüneteinek listája Július 25-én az Egyesült Királyság Egészségügyi Biztonsági Ügynöksége az egyetlen elváltozást vagy elváltozásokat a nemi szerveken, a végbélnyíláson és a környező területen már felvette a majomhimlő tüneteinek listájára, valamint a proktitiszt (végbélgyulladást) – végbélfájdalmat, végbéltáji vérzést (amit esetleg végbéltáji égő érzés is kísérthet) – is. Bár megjegyezzük, hogy az NHS, az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja és az Egészségügyi Világszervezet még nem ismerte el a végbélfájdalmat, a péniszduzzanatot, az egyszeri elváltozásokat vagy a duzzadt mandulákat a majomhimlő tüneteként.

A kutatásban részt vevők többsége (86%) gyakoribb majomhimlő-tünetekről is beszámolt, mint például láz (62%), duzzadt nyirokcsomók (58%) és izomfájdalmak (32%).

Bilinska szerint az új tünetek a betegség természetes lefolyásának megváltozására utalhatnak, vagy a jelenleg gyakoribb átviteli módnak tudhatók be.

Bár időbe telik, amíg az új tünetek felkerülnek a hivatalos listákra, ezeket – mint a fertőzés jeleit – nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy korábban felismerhetővé váljon a majomhimlő.

A 197 résztvevő közül 70 HIV-pozitív volt, 56-nak pedig szexuális úton terjedő fertőzése is volt. „Lehetséges, hogy egyidejűleg két fertőzés rontja a tüneteket” – mondta Bilinska. Bár a majomhimlőt jelenleg nem tartják nemi betegségnek, de a friss kutatási eredmények szerint, ha egy klinikus felveti a majomhimlő gyanúját, akkor érdemes más, nemi úton terjedő fertőzésekre is szűrnie az érintett beteget.

A kutatók azt is megállapították, hogy a résztvevők mindössze 26,5 százaléka számolt be arról, hogy szoros kapcsolatban állt valakivel, akinek megerősített majomhimlő-fertőzése van vagy jellegzetes tünetei voltak. „Mindez pedig határozottan felveti annak a lehetőségét, hogy a klasszikus, már ismert tünetek nélkül vagy tünetmentesen is átadható a majomhimlő. Ami tünetmentesnek tűnik, az lehet, hogy valójában nagyon enyhe vagy atipikus lefolyású majomhimlős eset.” – mondta Bilinska.

Egy július 21-én publikált tanulmányban a Londoni Queen Mary’s University kutatója, Chloe Orkin és munkatársai hasonlóképpen megállapították, hogy az április és június között 16 országban diagnosztizált 528 majomhimlő-fertőzöttből 54 embernél mindössze egyetlen, nemi szerven megjelenő elváltozás volt csak jelen.

„Lehetséges, hogy a pénisz, a végbél és a száj elváltozásai a vírussal való első érintkezés helyén jelentkeznek, akár szexuális úton, akár szoros érintkezés útján fertőződött az egyén” – mondta a kutatásvezető.

Mire figyeljünk?

A bárányhimlő, a szifilisz és a herpesz tünetei hasonlók lehetnek, mint a majomhimlőéi, ezért mindenképpen javasolt, hogy a kiütéses betegek vizsgáltassák ki magukat, az érintettek számára pedig karantént javasolnak: a majomhimlőben szenvedő betegeket 2-3 hétig el kell különíteni, mivel a fertőzött egyénnel kapcsolatba kerülő másik személynél 5-21 napon belül jelentkezhetnek a tünetek.

Az immunhiányos egyének, mint például a HIV-betegek, és más immunhiányos betegségben szenvedők, illetve az újszülöttek hajlamosabbak lehetnek a fertőzés kialakulására.

A gyógyulás körülbelül 2-4 hét. A legtöbb betegnél nincs szükség terápiára, hacsak a bőrtünetek nem váltak kiterjedtté. Ebben az esetben jelenleg tecovirimat (orthopoxvírusokra kifejlesztett orális antivirális szer) javallott. Ritka szövődményként agyvelőgyulladás is kialakulhat, mely a júliusban jelentett spanyolországi esethez hasonlóan halálos betegség.

A fertőzött személyről gondoskodó személyeknek a COVID-19 kapcsán megismerteknek megfelelően be kell tartaniuk a megfelelő higiéniás előírásokat.

