Koronavírus: 11 559 új fertőzött, elhunyt 91 beteg

Újabb 11 559 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon a péntek reggel közzétett adatok szerint. Elhunyt 91 beteg, a járvány kezdete óta összesen 42 360 főre emelkedett koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma.

Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 229 710 fő. 5152 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 209-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány jelenlegi ötödik hulláma zajlik Magyarországon, amely döntően az omikron koronavírus-variánshoz kötődik. A napi új esetszámok továbbra is nagyon magasak, a november-decemberi negyedik, illetve a tavaly tavaszi harmadik hullám értékeinél is magasabbak. A halálos áldozatok száma ugyanakkor a jelenlegi időszakban jelentősen alacsonyabb, a negyedik hullám értékeinek fele, a harmadik hullám áldozatainak harmada. Az utóbbi napokban az új esetek száma már csökkenésnek indult, így számos szakember szerint az ötödik hullám csúcsán már túljutottunk, az elhunytak száma azonban jelenleg még stagnál.

Koronavírus halálesetek száma Magyarországon

További országos és megyei szintű diagramok a koronavírus-járványról

Átoltottság

A beoltottak száma 6 379 065 fő, közülük 6 131 361 fő már a második, 3 754 698 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Péntek délután és szombaton ismét lesz oltási akció a kórházi oltópontokon, azaz előzetes regisztráció nélkül is lehet jelentkezni oltásra. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat, továbbá azokat, akiknek már 4 hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat.

A negyedik oltás is kérhető már a 18 év felettiek számára, ha a 3. oltás beadása óta már eltelt 4 hónap. Az olthatóság megítélése érdekében az oltóorvos szükség esetén konzultálhat a kezelőorvossal és/vagy háziorvossal. Az 5-11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Ahogyan a kormány azt már bejelentette, az eredetileg tervezett február 15. helyett csak május 1-jétől alakul át a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá. Az oltási alapon jelenleg érvényes védettségi igazolványok automatikusan érvényesek maradnak májustól, ha a tulajdonosuk az előző oltástól számított 6 hónapon belül felvette a második, illetve a harmadik oltását is.

Járvány a világban

A hazai tendenciákhoz hasonlóan a fertőzöttséget tekintve a koronavírus-járvány jelenlegi hulláma a legsúlyosabb, ám az utóbbi napokban enyhe csökkenésnek indultak a mutatók. A tegnapi napon összesen 2 488 740 új fertőzöttet regisztráltak a hatóságok. A legtöbb fertőzöttről Németországból érkezett jelentés, több mint 247 ezer főről.

A koronavírus halálos áldozatainak száma azonban világszinten is alacsonyabb a jelenlegi hullámban, mint a vakcinák tömeges beadása előtt. Az áldozatok száma a legutóbbi adatok alapján 11 102 fővel nőtt, ezzel a járvány kezdete óta már 5 807 776 fő vesztette életét a COVID-19-cel összefüggésben. A legtöbb új halálos áldozatot az Egyesült Államokból (2465 fő), Braziliából (922 fő) és Mexikóból (743 fő) jelentették.

(WEBBeteg)