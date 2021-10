Felbukkant a delta-variáns újabb változata

A koronavírus új variánsa: az AY.4.2 jelzetű változat terjed napjainkban az Egyesült Királyságban - hozták nyilvánosságra brit virológusok. Elemzéseik szerint a delta egyik altípusáról lehet szó, aminek fertőzőképessége akár 10%-kal nagyobb, mint az eredeti delta-variánsé.

Az angol közegészségügyi hatóság jelentésben számolt be a közelmúltban több fertőzés hátterében talált AY.4.2 változatról. Francois Balloux, a londoni egyetem genetikai intézetének igazgatója (University College London, Genetics Institute) október 16-án tette közzé az AY.4.2 terjedésére vonatkozó adatokat. Eszerint akár tizedannyival gyorsabb lehet, mint az Egyesült Királyság területén jelenleg leginkább elterjedt (AY.4 jelzetű) delta-variáns.

Hirdetés

Lassabban terjed, mint a delta alapvariánsa

Az angol Közegészségügyi Intézet (Public Health England) jelentése szerint a szeptember 27-éig szekvenált tesztek 6 százalékában tudták kimutatni az AY.4.2 jelenlétét – bár, tették hozzá, a becslés esetleg pontatlan, mert e vírusvariáns-változat különféle mutációinak szekvenálása igen bonyolult. Az FDA képviseletében megszólaló dr. Scott Gottlieb úgy véli, az új variánsváltozat most még nem ad közvetlenül okot az aggodalomra, de feltétlenül további kutatására van sürgősen szükség annak kiderítésére, hogy fertőzőképesebb-e, illetve képes-e elkerülni a szervezet immunválaszát.

Dr. Jeffrey Barrett, az orvos-genomikai csoport vezetője (Wellcome Trust Sanger Institute) által nyilvánosságra hozott adatok szerint az AY.4.2 az egyetlen olyan delta ’leszármazott’, amely „állandó fölénybe” juthat a deltával szemben. Dr. Barrett azt is megjegyezte, hogy azért az AY.4.2 lassabb ütemben lép a delta helyére, mint ahogy az kiszorította a korábban domináns alfa-variánst. (A becslések szerint a delta mintegy 60 százalékal fertőzőképesebb az alfához képest.)

Az AY.4.2 jelenlétét más országban még nem figyelték meg – jegyezte meg a genetikus Balloux. Az Egyesült Királyságon kívül ez a változat ritka, mindössze 2 esetet detektáltak. "Nagy-Britannia mellett Dánia a másik ország, ahol kiváló genomikai megfigyelőrendszer működik, ott 2% gyakoriságot mértek, sőt, legújabban ez az érték alacsonyabb szintre került.”

Ez is érdekelheti COVID-19 elleni védőoltások és ellenanyagszint

Rendszeresen jelennek meg új mutációk

A COVID-19-et okozó vírus havonta mintegy két új mutációt hoz létre, és e pillanatban – a CDC adatai alapján – 56 delta-alvariáns ismert. Az AY.4.2 variáns tüskefehérjéjén, azaz a vírusnak az emberi sejthez való kapcsolódást segítő részén, két új mutáció található. Azt egyelőre nem tudják pontosan megállapítani a tudósok, hogy ezek miként befolyásolják a vírus viselkedését. Dr. Balloux az eddigi eredmények alapján azonban úgy összegzett, hogy napjainkig ezen mutációk közül egyiket sem találták meg más aggodalomra okot adó (VoC) variánsban.

Tovább A fertőzések nagy száma miatt jönnek az új variánsok

Szerző: WEBBeteg - Fazekas Erzsébet újságíró

Forrás: Scientists are closely tracking a new variant spreading in the UK (Business Insider)