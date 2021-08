Így fertőz és szaporodik a koronavírus - videó

Két virológus egy speciális kamera segítségével mutatta meg, miként képes észrevétlenül fertőzni a koronavírus - írja a hvg.hu.

A koronavírus-járvány kitörése óta sokat lehetett már arról hallani, miként szaporodik a szervezetben a kórokozó: megfertőzi a sejteket, majd azokat arra kényszeríti, hogy újabb vírusokat állítsanak elő. Hogy miként néz ki mindez a gyakorlatban, arról most két kutatónak sikerült egy videót is készítenie.

Hirdetés

Sophie-Marie Aicher és Delphine Planas a párizsi Pasteur Intézet virológusai 48 órán át filmezték, mi történik egy denevér agysejtjeivel. A két szakember 10 percenként készített egy felvételt, amelyen az látható, hogy a piros színnel jelölt koronavírus miként fertőzi meg a sejteket, majd mi történik azután.

— The New York Times (@nytimes) August 22, 2021

Miután a kórokozó bekerült a sejtbe, az több más szomszédjával összeolvad, majd egy bizonyos ponton az egész "felrobban", ami a sejt halálát jelenti. Aicher szerint ugyanaz a folyamat játszódik le a denevérekben és az emberekben is, egy fontos különbséggel: a denevérek végül nem betegednek meg – idézte a szakembert a The New York Times. A videót a Nikon Small World pályázatra készítették, amelyen elismerésben részesültek.

Az emberi szervezetben a koronavírus képes észrevétlen maradni, így sokkal több kárt okozhat, mielőtt az immunrendszer tudomást szerezne a jelenlétéről. A kulcs a sejtek összeolvadása, ez teszi lehetővé, hogy a szervezet ne szerezzen tudomást a vírusról annak replikációja során.

"Minden alkalommal, amikor a vírus kilép a sejtből, fennáll annak a veszélye, hogy észreveszi őt a szervezet. A sejtek összeolvadásával viszont gyorsabban és kockázatmentesebben működhet a szaporodása" – nyilatkozta Aicher. A szakember azt reméli, a videót látva jobban megértik majd az emberek, miért ennyire veszélyes a koronavírus.

(hvg.hu)