Koronavírus - a Semmelweis Egyetem is csatlakozik a nemzetközi szintű klinikai teszteléshez

Augusztus 23-ával a Semmelweis Egyetem is csatlakozik ahhoz a nemzetközi szintű klinikai vizsgálathoz, amelynek célja egy új, koronavírusos betegeknek adható, szájon át szedhető, vizsgálati fázisban lévő készítmény hatékonyságának igazolása. A vizsgálat az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján folyik majd dr. Merkely Béla rektor, klinikaigazgató vezetésével.

A most Magyarországra is érkező, szájon át szedhető, antivirális koronavírus elleni vizsgálati készítmény klinikai tesztelésének első fázisa márciusban kezdődött meg az Egyesült Államokban. Ennek lezárását követően elindultak a már nagyobb számú beteg bevonásával megvalósuló második és harmadik fázisú vizsgálatok is, amelyek világszerte 400 vizsgálóközpontban, ezen belül Magyarországon hat helyszínen zajlanak.

2021. augusztus 23-ával, egyetlen budapesti központként, a Semmelweis Egyetem is csatlakozik a nemzetközi szintű klinikai teszteléshez. Az egyetemi vizsgálat dr. Merkely Béla rektor, klinikaigazgató vezetésével valósul meg a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Ez a klinikai vizsgálat azt értékeli, hogy egy szájon át alkalmazandó vizsgálati készítmény csökkenti-e a betegség időtartamát és/vagy súlyosságát a közelmúltban COVID-19 betegséggel diagnosztizált olyan emberek körében, akiknél alacsony vagy fokozott a tünetek súlyosbodásának kockázata.

Az egyetem több területén is kutatás-fejlesztési munkát indítottak a koronavírussal összefüggésben

„A Semmelweis Egyetem, mint az ország vezető COVID-ellátója kiemelten fontosnak tartja, hogy aktívan részt vegyen az új koronavírussal kapcsolatos ismeretek bővítésében, így az új terápiás eljárások, lehetőségek fejlesztésében is” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor, a vizsgálat vezetője. Emlékeztetett arra, hogy a pandémia hazai első hulláma során az egyetem vezetésével valósult meg az országos reprezentatív H-UNCOVER vizsgálat, amely pontos képet adott a járvány akkori kiterjedéséről. Emellett az egyetem több területén is kutatás-fejlesztési munkát indított a koronavírussal összefüggésben, részt vett egyebek mellett a vérplazmaterápia fejlesztésével kapcsolatos munkában, és több terápiás lehetőség (pl. remdesivir, fluvoxamin) klinikai vizsgálatában, továbbá fókuszban van a poszt-COVID transzlációs vizsgálata is.

A Semmelweis Egyetemre érkező betegek közül azoknak, akik megfelelnek a kritériumoknak, felajánlják a következő időszakban a vizsgálatban való részvételt. A most induló vizsgálattal kapcsolatban minden további információ az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) által jóváhagyott betegtájékoztató anyagban érhető el – mondta el dr. Filakovszky János, az egyetem koordinációs feladatokat ellátó Klinikai Kutatásokat Koordináló Központjának igazgatója. Mint minden klinikai vizsgálat során, a betegek folyamatos orvosi ellenőrzés alatt állnak majd, napról napra nyomon követik egészségügyi állapotukat.

A vizsgálatot az OGYÉI hagyta jóvá az Egészségügyi Tudományos Tanács Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságának pozitív állásfoglalása alapján. A hivatalos tájékoztatók ide kattintva, a klinika honlapján található bejegyzés végéről tölthetők le.

(Semmelweis Egyetem)