Pozitív COVID-19 teszt? Nagy különbség van a beoltottak és oltatlanok között

Szakértők szerint nem kell meglepődnünk azon, hogy a beoltott emberek tesztje pozitív lehet a COVID-19 megbetegedést okozó új koronavírust illetően.

Az orvosok nincsenek meglepve a pozitív teszteredményektől. Azt vallják, hogy a vakcinák nem minden esetben akadályozzák meg, hogy egy adott személy teszteredménye pozitív legyen, azonban csaknem minden esetben meggátolják, hogy valaki tüneteket produkáljon, vagy hogy olyan súlyosan megbetegedjen, mint amennyire a vakcina nélkül megbetegedett volna.

Két oka van annak, hogy még mindig találkozunk COVID-19 esetekkel a beoltott embereknél – nyilatkozta Dr. Jason Gallagher, a Philadelphiában található Temple Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának orvos professzora és a fertőző betegségek klinikai gyógyszerész specialistája a Healthline egészségügyi szaklapnak.

„Az első a nyilvánvalóbb ok. Ha egy védőoltás az emberek 90-95%-ánál működik, az azt jelenti, hogy 5-10%-uk esetében nem működik” – mondta. „A hatékonyság ezen szintje vissza fogja szorítani a terjedő vírust, ha elegendő ember kerül beoltásra, de sajnos jelenleg nem vagyunk ennek a szintnek a közelében.”

Dr. Gallagher elmondása szerint a második ok bonyolultabb ennél.

„A vakcinák hatékonyabban gátolják meg a betegség kialakulását, mint a fertőzés terjedését” – mondta. „A fertőzés lehet enyhe vagy tünetmentes, és elképzelhető, hogy az emberek nem is tudják, hogy megfertőződtek. Ha azonban keressük, megtalálhatjuk a vírust a fertőzött emberekben. Az olimpiai csapatok esetében a fertőzés felkutatása céljából több vizsgálatot is végeztek, hogy a fertőzött embereket el lehessen különíteni, és meg lehessen akadályozni a vírus terjedését, így ezáltal olyan fertőzéseket is felismerhettek, amelyekről az adott személynek nem is volt tudomása.”

„A védőoltások többnyire a tünetes betegség kialakulásától védik meg az embereket, nem pedig a megfertőződéstől” – mondta Dr. Gallagher.

A védőoltások biztosítják a védelmet

Minden védőoltás nyújt valamilyen szintű védelmet.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) szerint a 65 éves és ennél idősebb teljes mértékben beoltott felnőttek 94%-kal kisebb valószínűséggel kerülnek kórházba a COVID-19 megbetegedés következtében, mint azok az emberek, akik nem vették fel a védőoltást. Azoknál a személyeknél, akik csak részben kerültek beoltásra – vagyis nem vették fel a teljes oltási sort –, 64%-kal kisebb a kórházi kezelés valószínűsége.

„A teljes mértékben vagy részben beoltott és később megfertőződött emberek esetében az átlagos vírus-RNS-terhelés 40%-kal alacsonyabb volt, mint azok esetében, akik nem kerültek beoltásra, 58%-kal kisebb volt a láz előfordulásának kockázata, rövidebb volt a betegség időtartama, azaz maximum 6 napig álltak fenn a tünetek és 2 napot kellett betegen ágyban tölteniük” – nyilatkozta Dr. Javeed Siddiqui, a TeleMed2U telemedicina-alapú praxis egyik alapítója és főorvosa a Healthline egészségügyi szaklapnak. „A vakcina hatásosságát a tünetekkel járó és súlyos lefolyású megbetegedéssel szemben 52%-osnak feltételeztük 14 nappal az első dózis beadását követően, és 95%-osnak véltük 1 héttel a második dózis beadása után.”

Az orvosok szerint a számok nem hazudnak. A beoltott emberek közel sem betegszenek meg annyira, és életben maradnak.

„Habár továbbra is előfordulhat, hogy a beoltott személyek COVID-19 tesztje pozitív lesz, a védőoltások csaknem teljes mértékben megakadályozzák a súlyos lefolyású megbetegedés kialakulását, a kórházi kezelés szükségességét vagy a halál bekövetkeztét” – mondta Dr. Matthew Weissenbach, a philadelphiai székhelyű ’Wolters Kluwer Health’ egészségügyi szervezet klinikai ügyekért felelős igazgatója a Healthline szaklapnak. „Azon beoltott személyek túlnyomó többsége, akik esetében a COVID-19 teszt eredménye pozitívnak mutatkozik, arra számíthat, hogy tünetmentesen vészeli át a betegséget, vagy csak enyhe tüneteket tapasztal majd.”

Forrás: F. Zs., fordító; Why There's a Big Difference Between a Vaccinated and Unvaccinated Person Testing Positive for COVID-19 (healthline)

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta