CDC: A vakcináltaknak is ajánlott a maszkviselés a delta-variáns miatt

Az Egyesült Államokban már nem elvárás - még zárt térben sem - a maszk hordása, a delta-variáns terjedése miatt azonban az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) most ismételten ajánlja az arc eltakarását mindenütt, ahol a fertőzés veszélye kiemelten nagy lehet – még az oltottak számára is.

A delta-variánstól megfertőződött emberek annak ellenére adhatják tovább másnak a fertőzést, hogy már felvették a védőoltás megfelelő számú dózisát, azaz teljesen vakcináltak. Ezért hangsúlyozzák ismételten az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (Centers for Disease Control and Prevention) szakértői a maszkviselés fontosságát. A CDC tehát újra hatályossá tette a maszkra vonatkozó ajánlásait, amelyeken két hónappal ezelőtt enyhített.

Olykor még a vakcináltak is átadhatják másoknak a vírust

A koronavírus ellen a vakcináció révén teljesen védettnek vélt személy is, delta vírussal való megfertőződése esetén tovább adhatja, terjesztheti az infekciót a nem beoltottak körében – magyarázza dr. Rochelle Walensky a tudományos megfigyeléssel gyűjtött tapasztalatot. „Ez a fejlemény pedig súlyos aggodalomra ad okot, ezért erősítjük meg ismét ajánlásunk érvényességét” – nyilatkozta a napokban a CDC megelőzésért felelős igazgatója. Az USA-ban alkalmazott vakcinák (Pfizer, Moderna, Janssen) védelmet nyújtanak a koronavírus delta-variánsa ellen is, mégis, ezzel a jóval gyorsabban, agresszívebben terjedő, rövidebb lappangási idővel járó változattal való infektálódás után, még az amerikai lakosságnak a már beoltott 49%-nyi részéből is sokan válhatnak terjesztővé. (Feltételezések szerint napjainkban minden 5 újabb amerikai fertőzésből 4-et a delta-variáns idéz elő.)

A CDC korábbi, a COVID-19 monitorozásából nyert adatokra épített ajánlásai eddig is jelezték, hogy olykor még a vakcináltak is átadhatják másoknak a vírust. Most azonban az infektológus szakemberek a delta-variánsról azt állítják, hogy mintegy kétszer könnyebben vihető át, mint a koronavírus eredeti (úgynevezett vad) törzse, és ez főleg a nem beoltottak csoportjain végigsöpörve fenyeget megint nagyobb betegszámmal, a kórházi ellátórendszer újabb túlterhelésével.

Elővigyázatosságból tehát a CDC általános maszkviselést ajánl az iskolákban is

„A delta-variáns nap, mint nap azt bizonyítja számunkra, hogy képes túljárni az eszünkön, és alkalmazkodó (opportunista) lesz olyan közegben, ahol nem találja magát szembe határozott, erős válasszal, védelmi reakcióval” – magyarázza dr. Walensky. Némi megnyugtatásként azért hozzáteszi még, hogy bár a teljesen beoltottak is közvetíthetik a vírust, de elég ritka alkalmakról van szó. Ennek ellenére az amerikai kormányzat nagy veszélyt lát abban, hogy erőteljesen lelassult a lakosság hajlandósága az oltások felvételére. Az alacsony vakcináltsági arány vezetett azokhoz a döntésekhez, hogy bizonyos városokban (New York) és államokban (Kalifornia) a lakosság egyes csoportjai, szektorai számára előírják a védőoltás felvételét. Bár az amerikai elnök e hét elején megerősítette, nem tervez általános érvényű kötelezettséget elrendelni, de az egyik szövetségi hivatal (a Veteránügyi Alosztály) ezentúl megköveteli, hogy minden egészségügyi munkatársa be legyen oltva.

A CDC szoros figyelemmel követi és gyűjti a kórházba kerülést vagy halálozást előidéző úgynevezett áttöréses fertőzésekre vonatkozó adatokat, ám a statisztikai rovatokban nem jelennek meg az új, enyhe fertőzések, amelyek nagy valószínűséggel nem végződnek kórházi kezeléssel. Így aztán az áttöréses esetek száma az USA-ban minden bizonnyal lényegesen magasabb, mint amennyiről a CDC-nek tudomása van.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Vaccinated people infected with delta variant might be contagious, CDC says in justifying mask guidance (news.yahoo.com)