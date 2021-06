Egyre sürgetőbb a hazai vakcinagyártás újraindítása

Kósa Lajos Fideszes országgyűlési képviselő, e nemes ügy egyik koordinálója elmondta: - Egészségpolitikai és nemzetbiztonsági szempontból is meglehetősen fontos, hogy a magyar emberek biztonságos vakcinaellátását lehetővé tegyük, a szükséges oltás beadását, a mostanihoz hasonló, hatalmas áldozatokkal járó, 1,5 éve tartó koronavírus-világjárvány tapasztalataiból okulva. Ezért is döntött úgy a Kormány, hogy létrehozza a Nemzeti Oltóanyaggyárat, melynek gyártási és fejlesztési bázisa Debrecenben, az egyetem részeként épül meg. Ennek köszönhetően lehetővé válik a biztonságos és folyamatos hazai oltóanyag-ellátás. Az 55 milliárd forintos beruházás részeként 6,5-7 milliárd forintból speciális, a COVID-19 elleni vakcinát előállító egységet hoznak létre. A 27 ezer négyzetméteres, antibakteriális és antivirális készítmények gyártására is alkalmas üzem mellett a COVID-19 elleni vakcinát gyártó magyarországi bázis Kelet- Közép-Európa lakosságát is el tudja majd látni oltóanyaggal. A vakcinagyárak mellett hozzák létre a Debreceni Egyetem pilot laboratóriumát, ahol félüzemi körülmények között a vakcina gyártásához elengedhetetlen kutatásokat és fejlesztéseket végzik. Dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora korábban elmondta azt is: az egyetem szakemberei már három évvel ezelőtt előrevetítették a világ számos helyén kitörő vírusok következtében kialakult járványok okán egy esetleges világjárvány kirobbanásának lehetőségét, ami 2019 decemberében sajnos be is következett (COVID-19-járvány kirobbanása). A hazai vakcinagyártásnak három pillére létezik. A technológia, a kutatás-fejlesztés és a minőségbiztosítás, ami kizárólag a több ezer kutató, tudós, kutatóorvos, biológus és az őket segítő asszisztensek precíz feladata lesz, s részben már az is az induló, előkészítő szakaszban. A hazai technológia alapvető előírása, hogy a vakcina a teljes, elölt, és így fertőzésre és szaporodásra képtelen vírust tartalmazza majd egy immunreakció-erősítő adalék mellett. Ezt a tudományos eljárást a kutatók világszerte igazolják. A gyárkomplexum elkészülése után a FIEK a Nemzeti Oltóanyaggyár kutatási osztályaként fog tovább működni a háttérben, a Debreceni Egyetem több ezer kutatójával és szakemberével. A gyáregység a Debreceni Egyetem Tudományos Technológiai és Innovációs Parkjában épül fel.