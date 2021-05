A "COVID-körmök" valóban a betegség tünetének számítanak?

A COVID-19 fertőzést követően az emberek számos tünet megjelenéséről számoltak be. Az egyik legutóbb azonosított ilyen tünet a körmökön megfigyelhető vonalak és barázdák megjelenése, amelyeket egyesek "COVID-körmöknek" neveznek.

Egy COVID-19 megbetegedésekkel foglalkozó brit szakértő nemrégiben a címlapokra került, miután arra hívta fel a figyelmet, hogy a COVID-19 megbetegedés nyomot hagyhat maga után a körmökön.

"Furcsának tűnnek a körmeink? A COVID-körmök egyre gyakoribbak, ahogy a körmök rendbejönnek, illetve a növekedés helyreáll a fertőzés után, és egy egyértelműen kivehető vonal válik láthatóvá" - mondta Dr. Tim Spector.

Ez a tünet azonban nem korlátozódik kizárólag a COVID-19-en átesettekre!

Hirdetés

A körmökön barázdák vagy vonalak formájában megjelenő, „Beau-vonalak” néven is ismert állapot gyakran valóban olyan embereknél alakulhat ki, akik valamilyen vírusfertőzésen estek át. „A Beau-vonalak akkor fordulnak elő, amikor a köröm normál növekedésében valamilyen zavar áll be” - nyilatkozta Dr. Michele S. Green, a New York-ban található Lenox Hill Kórház bőrgyógyász szakorvosa.

A Beau-vonalak megjelenésének azonban számos oka lehet, beleértve további betegségeket, valamilyen sérülést vagy bizonyos környezeti tényezők hatását. Megjelenésük azonban nem mindig árulkodik nagyobb egészségügyi problémáról, és különösen nem a COVID-19 jellemző tünete.

A COVID-19 hatására nem minden esetben jelentkeznek Beau-vonalak

Arra a kérdésre reagálva, hogy van-e a COVID megbetegedésnek bármilyen olyan tünete, ami a Beau-vonalak megjelenését kiválthatja, Dr. Green elmondta, hogy az állapot összefüggésben állhat a magas lázat okozó megbetegedésekkel. A COVID-19 szintén okozhat kiugró lázat, ami hozzájárulhat a körömelváltozások kialakulásához.

Hosszú időbe telhet, míg ez a tünet megjelenik, és olykor egyáltalán nem is jelentkezik. „A betegség után több hónap is eltelhet, mire a Beau-vonalak megjelennek, és az is megeshet, egyáltalán nem jelennek meg annak ellenére, hogy az illető átesett a COVID-19 megbetegedésen” - mondta Dr. Green.

Hangsúlyozta azt is, hogy a Beau-vonalak nem kizárólagosan a COVID-19-re jellemzőek, és hogy bármilyen szisztémás betegség zavart okozhat a köröm normál növekedésében, ami Beau-vonalak megjelenését eredményezheti. „A cukorbetegség, a tüdőgyulladás és a cinkhiány csak néhány a többi olyan állapot közül, amelyek a Beau-vonalak kialakulásához vezethetnek” - folytatta.

Körömhibák, körömelváltozások és okaik A köröm rendellenességek utalhatnak valamilyen alapbetegségre vagy szisztémás betegségre is: dobverőujjak kialakulása, ami tüdőproblémát vagy gyulladásos bélbetegséget jelezhet;

kanál alakú körmök (koilonychia), ami anémiára, vagyis vérszegénységre vagy hemokromatózisra (normál szint feletti vastartalom a vérben) utalhat;

a körömlemez elválása a körömágytól, az úgynevezett onycholysis, ami pajzsmirigy-túlműködés (hyperthyreosis) jele lehet. A köröm betegségei - Mire utalnak?

Gyógyíthatók a COVID-körmök?

A körmökön megjelenő vonalak és barázdák egy korábbi betegség kellemetlen emlékeit idézhetik fel. Lehet valamit tenni ezek ellen? Dr. Green szerint türelmesnek kell lenni, és hagyni kell, hogy a körmök lenőjenek.

Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy ha a vonalak és barázdák nem nőnek le a körömmel, vagy ha több elváltozás jelenik meg, akkor a legjobb, ha időpontot kérünk egy bőrgyógyász szakorvoshoz.

Kapcsolódó cikkek

WEBBeteg.hu - F. Zs. fordító

Forrás: Are ‘COVID Nails’ a Real Symptom? (healthline.com)