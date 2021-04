Létezik újrafertőződés - ezért 2 dózis után is éljünk szabálykövetően

A mintegy 66 milliónyi - már 2 dózissal - beoltott amerikai körében, április 13-ig, 5.800 fertőzés fordult elő - ismerteti a bejelentéseket gyűjtő adatbázisa alapján a Járványügyi és Betegségmegelőzési központ (CDC).

A friss közlemény leszögezi, hogy még a csaknem hatezres esetszám ismeretében sem tartják azonban riasztónak a helyzetet az orvosok. Mindenkit igyekeznek azzal nyugtatni, hogy nem az újrafertőződésekben mutatkozik meg a COVID-19 infekció veszélye. A védettségük elvárt megléte ellenére újrafertőződöttek körében 396 alanyt (7%) kellett kórházba szállítani, és közülük 74 esetben (0,0001%) történt haláleset. (Összességében tehát a teljesen beoltott amerikaiaknak csak 0,008%-a lett újra COVID-fertőzött.)

„A COVID-19 elleni vakcinák hatásosak és alapvető fontosságú eszköznek számítanak a pandémia ellenőrzés alatt tartásában. Minden elérhető vakcina kellően hatékonynak bizonyult abban, hogy megelőzi a súlyos betegséget, a kórházba kerülést és legfőképpen az elhalálozást. És bár az oltások az elvárásoknak, várakozásainknak megfelelően jól működnek, mégis, akárcsak bármely más vakcina esetén is, előfordulhatnak fertőzések" – hangsúlyozza állásfoglalásában Kristen Nordlund, a CDC szóvivője.

Tehát a beoltható népesség soraiban – a bejelentések adatai szerint – minden korcsoportban volt példa oltást követő fertőződésre, de azért inkább az idősebbeket érintette. Valamivel több mint 40%-a a 60 éveseknél, illetve a náluk is idősebbek körében történt. Más, figyelemre méltó megfigyelésre is érdemes utalni: e sajátos fertőződések 29%-a tünetmentesen zajlott, és az alanyok 65%-a nő volt. „Ami a megfigyelt férfi-női arányokra vonatkozik, nincs szakértő, aki meggyőző magyarázattal állt volna elő, hogy vajon ez miért így történt” – töpreng a bio-statisztikával, epidemiológiával foglalkozó Stanley H. Weiss közegészség- és járványügyi professzor (New Jersey Medical School, Department of Biostatistics and Epidemiology, Rutgers School of Public Health).

A koronavírus ellen teljesen beoltott személy nehezen hiszi el, hogy újra koronavírus-fertőzött lett. De az orvosok igyekeznek mindenkit megnyugtatni. Sok esetben megtörténhet, nincs ebben semmi rendkívüli. „Senki nem állította, hogy a vakcina 100%-ban hatásosan nyújt védelmet” – mondja az egészségbiztonsággal is foglalkozó infektológus szakértő, Amesh Adalja (Johns Hopkins Center for Health Security). „Ugyanakkor az ilyen esetek extrém módon ritkák, és általában nincs is súlyos következményük.”

Az USA-ban jóváhagyott minden egyes COVID-19 elleni oltás hatékonysági rátája más és más. A Pfizer-BioNTech vakcina 95%-ban képes megelőzni a tünetes COVID-19 infekciót. A Moderna vakcinája 94,1%-ban mutatkozott hatékonynak a klinikai próbákon, és ami a Johnson & Johnson védőoltását illeti – aminek az alkalmazását a vérrögképződési zavarok miatti aggodalomra hivatkozással ideiglenesen felfüggesztették, s jelenleg senkit nem oltanak vele az USA-ban –, 66,3%-ban nyújthat védelmet.

„E vakcinák, legjobb teljesítményüket nyújtva, nagy hatékonyságot mutatnak” – állítja dr. William Schaffner (Vanderbilt University School of Medicine), „fantasztikusan hatékonyak, de az életben semmi nem lehet tökéletes” – teszi hozzá a fertőző betegségek professzora.

Egy másik infektológus, dr. Thomas Russo (University at Buffalo, New York) teljesen egyetért vele, és ki is fejti, miért nem tartja meglepőnek a jelenséget. Arra mutat rá, hogy a klinikai vizsgálatok eredményei és a vakcináknak a való világban való használata eltér egymástól. „A klinikai próbákba nem válogatták be az immunszuprimáltakat, de kizárták azokat is, akiknek az immunrendszere alulteljesít, és így nem mérhető az átlagnépesség immunteljesítményéhez.” Ennek következménye, hogy azoknál, akik olyanok, mint akiket a próbáról kizártak, a valódi beoltások során a vakcina nem tud mindig az elvártaknak megfelelően teljesíteni. Dr. Thomas Russo magyarázatával teljesen egyetért dr. William Schaffner is: „Ma már egészen törékeny állapotban lévőket és immunhiányos személyeket is oltunk – érthető, hogy náluk könnyen előfordulhatnak újrafertőződések.

Beoltottként is fontos az óvintézkedések, szabályok betartása

Az újrafertőződések aláhúzzák annak jelentőségét, hogy továbbra is követni kell a COVID-19 megelőzésére hozott szabályokat. Be kell tartani az ajánlásokat, teljesen függetlenül attól, hogy a beoltottság milyen szintjén állunk. A maszkhordás, a távolságtartás ma még nagyon is fontos szabály a közösségi életben, mindaddig, amíg nem lesz sokkal több beoltott a lakosság körében. Majd ha a lehető legalacsonyabbra csökkennek az esetszámok, akkor mondhatunk búcsút a közegészségügyi korlátozásoknak.

Helyes döntés a járványügyi szakemberek részéről, ha nyomon követik az oltást követően megfertőződött eseteket, mert csak így lehet pontosabb magyarázatot találni, fogalmaz Amesh Adalja infektológus szakértő.

Végezetül megismételjük, hogy a szakemberek azzal nyugtatják a lakosságot, hogy a teljes képet nézzék. Azt, hogy mekkora a védőoltások előnye. A vakcina (bármelyikről legyen is szó) a teljesen (2 dózissal) beoltottaknál nagymértékben képes hatékonyan megelőzni a COVID-19 fertőzést. Összegezzük: újrafertőződés az esetek 99,93 százalékában nem fordult elő. A vakcinák nagyon nagy mértékben csökkentik a fertőződés kockázatát, ha az esélyét nem is viszik le nullára.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: CDC reports 5,800 breakthrough COVID-19 infections in people who were vaccinated. Doctors say, 'Don't panic.' (yahoo.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus