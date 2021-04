Hosszú idő után csökkent az aktív fertőzöttek száma - jelentette be a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs nevében a szerdai online sajtótájékoztatón.

Galgóczi Ágnes azt is elmondta, hogy ezzel együtt folyamatosan nő a gyógyultak száma, ők 435 344-en vannak. Az osztályvezető közölte: az elmúlt 24 órában 3597 új fertőzöttet regisztráltak, a kórokozót 731 675 embernél mutatták ki a járvány kezdete óta. Kedden 285, többségében idős, krónikus beteg hunyt el, ezzel 24 265-re nőtt a koronavírussal összefüggő halálozások száma.

Kórházban 10 364 koronavírusos beteg van, közülük 1204-en szorulnak lélegeztetőgépes kezelésre - tette hozzá.

Galgóczi Ágnes kitért arra, hogy Magyarországon a 14. héten 35 413 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez 13 334-gyel kevesebb, mint az azt megelőző héten. A fertőzöttek átlagéletkora változatlanul 46 év, az érintettek több mint a fele nő.

A járvány kezdete óta diagnosztizált fertőzöttek 23 százaléka a 40-49, 17 százaléka az 50-59, 16 százaléka a 30-39 évesek korcsoportjába tartozik - jegyezte meg.

A beoltottak száma 3 037 023

Az osztályvezető szólt arról is, hogy a magyarországi települések 99 százalékát érinti a fertőzés, az új fertőzöttek száma ugyanakkor országosan 27 százalékkal csökkent a 13. héthez képest. A legnagyobb mértékben Komárom-Esztergom megyében, ahol 45 százalékkal, de Budapesten is 37, Tolna megyében 36, Pest megyében 35 százalékos a csökkenés az előző héthez képest.

A múlt héten az új esetek csaknem 14 százalékát a fővárosban, 13 százalékát Pest megyében diagnosztizálták, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, illetve Bács-Kiskun megyében a fertőzöttek 6 százalékát azonosították - mondta el. Hozzáfűzte: a fertőzés mértéke Zalában volt a legalacsonyabb, 2 százalék.

Galgóczi Ágnes az oltási programról szólva kiemelte: a beoltottak száma 3 037 023, és 1 290 709 ember már a második oltást is megkapta. A magyar lakosság 30,7 százaléka kapott oltást, az európai uniós átlag 15,8 százalék - tette hozzá.

Az osztályvezető közölte, szerdán kapnak oltásra hívó sms-t azok a pedagógusok, iskolai, óvodai, bölcsődei dolgozók, akik az elmúlt két hétvégén nem tudtak elmenni az oltópontra. Őket Pfizer-vakcinával oltják.

Galgóczi Ágnes jelezte, hogy a lakosság oltása a kórházi oltópontokon Pfizer és Szputnyik-vakcinával, a háziorvosoknál AstraZeneca-oltóanyaggal folytatódik. "A Magyarországon engedélyezett minden vakcina hatékony és biztonságos, az oltás elmaradása sokkal nagyobb kockázattal jár, mint az oltással együtt járó oltási reakciók" - hangoztatta.

Az osztályvezető kérdésre válaszolva elmondta: bármelyik védőoltás beadása után előfordulhat, hogy a beoltott megfertőződik, de az oltás a töredékére csökkenti a súlyos betegség lehetőségét.

A vakcina beadása után is be kell tartani a járványügyi intézkedéseket és a higiénés rendszabályokat, a kézmosási és a maszkviselési kötelezettséget - hangsúlyozta. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy "kifejezetten óvatosnak" kell lenniük azoknak, akiknek súlyos krónikus alapbetegségük van és a fertőzés szempontjából egyébként is kockázati csoportba tartoznak.

