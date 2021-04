Nem súlyosak az mRNS-vakcinák esetén mutatkozó bőrreakciók

A Pfizer-BioNTech-féle és a Moderna-féle mRNS-vakcinát kapók körében meglehetősen változatos jellegű bőrtüneteket dokumentáltak, igaz, egyik eset sem volt súlyos.

A kutatók a bőrgyógyász társaságok adattárában szereplő listáról 414 beoltott esetét elemezték. Az esetek többségét (83%) a Moderna oltásához tudták kapcsolni, kisebb részét a Pfizer-BioNtech oltáshoz.

A bőrtünetek általában az injekciót követő napon, illetve gyakran több nappal, akár egy héttel a vakcinációt követően kezdődtek – mondta dr. Esther Freeman (Massachusetts General Hospital, Boston), a cikk társszerzője. Az első dózis után késleltetett bőrreakciót tapasztaló páciensek kevesebb mint felénél a második injekciót követően megismétlődött a jelenség.

Mindazonáltal a regiszterben szereplő egyik betegnél sem fordultak elő súlyos mellékhatások – sem az első, sem a második dózis után. „Ha a beoltottnál több mint 4 órával az injekciót követően jelentkezik a kvázi késleltetett kezdetű kiütés, bármilyen kellemetlen legyen is ez a bőrtünet, adataink szerint, ezek az érintettek már semmi effélét nem tapasztalnak a második dózis felvétele után…” – utalt megfigyeléseikre dr. Freeman.

Azt azért fontos megjegyzésként hozzátette: ha az oltás után 4 órán belül csalánkiütés jelenik meg, azt nagyon komolyan kell venni, ugyanis az a tünet egy azonnali allergiás reakció tünete (előjele) lehet. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőző Központ (CDC) ezért azt kéri, hogy minden ilyen esetet azonnal jelezzenek egy allergológus-immunológusnak, és szükség esetén, kérjenek is segítséget.

A tanulmány a napokban jelent meg a bőrgyógyászok szakmai folyóiratában (Journal of the American Academy of Dermatology).

Szerző: Fazekas Erzsébet újságíró, WEBBeteg.hu

Forrás: CDC - Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines