Mi történik, ha az oltás két dózisa között alakul ki a COVID-19?

A kétdózisú vakcinák mindegyikéről kiderült, hogy már az első adag után is figyelemre méltó fokú hatásosságot mutatnak, ennek ellenére fennáll annak a kockázata, hogy az első dózis felvétele után a beoltott koronavírussal fertőződik, és COVID-19 alakul ki nála.

A kétdózisú vakcinák optimális működési szintjüket a második adag beadását követően nagyjából 2 hét után kezdik elérni, amikor is a hatásosság akár 90% fölé ugorhat. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) szerint az immunrendszernek mintegy 14 napra van szüksége ahhoz, hogy a koronavírus elleni vakciná(k)ra teljes értékű választ adjon.

Szakértők szerint annak is nagy a jelentősége, hogy a vakcinációs folyamat mely pontján kerül sor a megfertőződésre. Dr. Adalja járványügyi szakember (Johns Hopkins Center for Health Security) szerint „ha 2 hét vagy még több idő eltelte után jön a fertőzés, kevésbé súlyosak a tünetek. Ha viszont e 2 hetes határidő előtt, akkor valószínűleg nemigen számíthatunk rá, hogy az oltás már képes volt védelmet kialakítani”.

Mit tegyünk, ha a két dózis közötti időszakban leszünk betegek?

A válasz meglehetősen ismerősen fog csengeni: pontosan ugyanaz a teendő, mint amit akkor kapnánk tanácsként, ha vakcinálás nélkül érne utol a vírus. A legelső teendő: vonuljunk karanténba, izoláljuk magunkat, hogy a vírus terjedését megakadályozhassuk. Ha kialakult a megbetegedés, fertőzőek is vagyunk.

A szakértő javaslata szerint menjünk majd el felvenni a második dózist is, de csak akkor adassuk be a tervezett ütemben, ha már meggyógyultunk és nem fertőzünk! „Akkor keressük fel az oltóhelyet, ha már legalább 10 nap eltelt a tünetek megjelenése, illetve a pozitív teszt után. Így lehet ugyanis azt biztosítani, hogy senki számára nem jelentünk veszélyt az oltás felvétele közben” – fejtegeti tanácsát dr. Adalja.

Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy ez az időkeret egyénileg teljesen változó lehet – teszi hozzá dr. Abisola Olulade (San Diego). A belgyógyász orvos az immunszuprimált egyénekre utal, mivel esetükben a teljes felépülés a második dózis biztonságos felvételéig hosszabb időt vehet igénybe. „Akár 20 napba is beletelhet náluk, de a lényeg az, hogy egyéni helyzetüket mindenképpen meg kell beszélniük a gondozó orvosukkal.” Aki felépült, már nincsenek tünetei, és ha mindezt egy szakember is megerősítette, akkor, de csakis abban az esetben, a tervezett időben fölveheti az oltás második dózisát.

Nincs rá bizonyíték, hogy aki COVID-os, állapota befolyásolná a második dózis hatásosságát, mondja dr. Adalja. Ha az eredetileg tervezett második dózis előtt történik a fertőződés, akkor – amennyiben az orvos ehhez megadja a jóváhagyó hozzájárulást – ragaszkodjunk a tervezett időponthoz. Jelenleg ugyanis nincs elegendő adat arról, hogy mi történik, ha túl sokáig várakozunk a vakcinálás két dátuma között. A CDC meghatározása szerint az mRNS-vakcinák esetén mintegy 6 hétig lehet halogatni a második adag beadását. Ezen időtávon túl kevés adat szól az oltás hatásosságáról.

Fontos azt észben tartani, hogy még teljes hatékonyság esetén is, a piacon ma hozzáférhető egyetlen vakcina sem képes tökéletesen megvédeni a koronavírustól való megfertőződéstől. Még azután is, hogy szervezetünkben van az oltás második adagja, megtörténhet a vírusinfekció. A vakcinák hatása annyit tud elérni, hogy ennek esélye ritka lesz, a legfontosabb eredmény pedig az, hogy megakadályozza a tünetek súlyossá válását. Megnyugtató, hogy minden vizsgálat azt mutatja, a vakcináltaknál annak kockázata, hogy esetükben a betegség súlyos formája alakuljon ki, rendkívül csekély.

Minden esetben kérjük ki kezelőorvosunk vagy háziorvosunk tanácsát – akit (ha nem tudna róla) egyébként is értesíteni kell vírusinfekció, de akár gyanúja esetén is.

Szerző: Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Even more evidence shows vaccinated people are unlikely to transmit the coronavirus or get asymptomatic infections (businessinsider.com)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus