Koronavírus - 1048 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 83 beteg

1048 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 370 336 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 83 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 739 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 272 284 fő, az aktív fertőzöttek száma 85 313 főre csökkent. 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 269-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 247 270 fő kapott oltást, közülük 75 036 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, és az idősotthonokban, bentlakásos szociális intézményekben is már 82 ezren éltek az oltás lehetőségével. Hatósági házi karanténban 18 337 fő tartózkodik.

Világszinten tegnap 451 759 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (114 703 fő, összesen 27 027 347). Európában Oroszországból (16 643), Franciaországból (23 337) és Spanyolországból (29 064) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

(koronavirus.gov.hu, worldometers.info)