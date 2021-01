Koronavírus - 1307 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 61 beteg

1307 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 367 586 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 61 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 12 524 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 262 968 fő, az aktív fertőzöttek száma 92 094 főre csökkent. 3562 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 268-an vannak lélegeztetőgépen. Eddig 222 005 fő kapott oltást, közülük 56 825 fő már a második oltását is megkapta. Az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása lezárult, csütörtöktől már az idősotthonokra, bentlakásos szociális intézményekre összpontosulnak az oltások, az oltócsapatok ma is több száz idősotthonban oltanak.

Február első hetében a védőoltásra regisztrált legidősebbek következnek, őket a háziorvos fogja keresni ezekben a napokban. Ma 18 ezer adag Moderna-vakcina érkezését várjuk, jövő héten az 1800 legnagyobb háziorvosi praxis ebből kap 1-1 db ampullát, amely 10-10 regisztrált idős ember oltását teszi lehetővé háziorvosonként. Ezen túl minden háziorvosnak 6 fő szállítható idős embert kell kiválasztania, akiket betegszállítóval kórházi oltópontra visznek majd oltani. Hatósági házi karanténban 19 075 fő tartózkodik.

Világszinten tegnap 501 099 új esetet jelentettek, a legtöbb új fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van (140 732 fő, összesen 26 655 740). Európában Oroszországból (19 032), Nagy-Britanniából (23 275) és Franciaországból (24 392) számoltak be a hatóságok a legtöbb új COVID-19-fertőzöttről.

