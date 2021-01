Dr. Molnár Dóra: a bátorító ölelés nem tud erőt adni

December végén megérkezett hazánkba az első adag vakcinaszállítmány. Az Európában elsőként engedélyezett Pfizer/BioNTech-oltóanyaggal megkezdődött az egészségügyben dolgozók oltása. Az első tapasztalatokról a WEBBeteg szakértőjét, Dr. Molnár Dóra belgyógyász, kardiológust kérdeztük, aki egyelőre nem tudta felvenni a védőoltást, viszont átesett a fertőzésen.

Még a vakcináció előtt áll?

Jelenleg még nem tudom felvenni az oltást, mivel nemrég enyhe tünetekkel átvészeltem a COVID-fertőzést. Egy esetleges újrafertőződést mindenképpen szeretnék viszont elkerülni, ezért amint szakmailag lehetséges lesz, be fogom adatni a védőoltást. A vakcinával sok bajt meg lehet előzni!

Kórházban is dolgozó orvosként személyesen tapasztaltam meg, hogy milyen súlyos és kiszámíthatatlan lefolyása lehet ennek a vírusfertőzésnek. Bár szerencsére nem voltak veszélyes tüneteim, és statisztikailag is kevés esélyem volt igazán súlyos szövődmény kialakulására, de mégis aggodalommal töltött el, hogy vajon velem mi fog történni a betegség alatt. Mert a középsúlyos lefolyású, esetleg szövődményes korona vírus fertőzés lényegesen nagyobb megpróbáltatás, mint egy egyszerű, "eddig megszokott" őszi-tavaszi légúti megbetegedés! És bizony lehetnek olyan szövődmények, amelyek még hosszabb távon is gondot jelenthetnek, ilyen például egy trombózis kialakulása.

De nem csak maga a betegség, hanem a vele járó kiszolgáltatottság is nagyon nehéz. Teljesen egyedül voltam addig, amíg meg nem érkezett a negatív teszt eredménye, nem akartam senkit megfertőzni, de éppen ezért a zsömle megvásárlását vagy a szemét levitelét is alaposan meg kellett szervezni. Ki szereti ezt?!

Az intenzív osztályon kezelt betegekről több szó esik a médiában, és valóban élet-halál harc folyik itt. Ezt is jó lenne elkerülni, vagy jelentősen csökkenteni, ennek egyetlen módja a megelőzés: az oltás.

Nehéz a kevésbé súlyos, de már kórházi ellátásra szoruló betegeknek is, akik szorongva várják állapotuk jobbra fordulását, miközben a légszomjjal küzdenek. Nem fogadhatnak reményt adó látogatókat sem a fertőzésveszély miatt. A jóleső hozzátartozói gondoskodást pedig az erejük felett teljesítő ápolók sajnos a legjobb szándékuk ellenére sem tudják pótolni. Sőt! Mivel érzékelik a problémát, még lelki válságot is okoz számukra, hiszen százfelé szakadva segítenének legszívesebben, de nem tudnak a felmerülő igények szerint mindenkit lelkileg és fizikailag támogatni a kötelező szakmai feladatok mellett! Képtelenség!

A telefonon érdeklődő hozzátartózók felvilágosítására sem jut mindig kellő idő, ez az aggódó rokonok és barátok számára nagyon rossz érzés.

Bár az élelmiszer és tiszta ruha csomagok eljutnak az érintettekhez, de a simogató kéz, a bátorító ölelés nem tud erőt adni.

Rendelőben is dolgozom, itt is találkozom a koronavírus-fertőzés következményeivel. Szinte napi gyakorisággal jelentkeznek olyan, sokszor csupán 20-30 éves fiatal páciensek kardiológiai vizsgálatra, akiknek hetekkel a COVID-fertőzés után szívpanaszaik vannak, nagyon fáradékonyak, és nem képesek a korábbi életüket folytatni, emiatt lehangoltak és elkeseredettek. Az elhúzódó post-COVID szindróma, bár nem okoz halált, de hetekig jelentősen befolyásolja az életminőséget. Persze ez a tünetegyüttes hetek, hónapok alatt javul, és jó eséllyel megszűnik, de ez nagyon hosszú, keserves időszak.

Aggódik- e az oltás esetleges mellékhatása miatt?

Nem aggódom. Már több millióan megkapták világszerte az első széles körben engedélyezett vakcinát, ismereteim szerint súlyos mellékhatás nagyon ritkán fordul elő, hasonlóan más védőoltásokhoz. Az oltás kockázata sokkal kisebb, mint a koronavírus-fertőzés okozta betegség kockázata.

Kollégáim sorban kapják meg az oltást, enyhe karfájdalom mellett általános izomfájdalmat panaszoltak elvétve. Komolyabb problémával nem találkoztam a környezetemben.

Saját hozzátartozóinak javasolja-e a védőoltás beadását?

Mindenképpen javaslom, akinek módja van rá, adassa be a védőoltást, hiszen az orvostudomány mai állása szerint egy kiszámíthatatlan lefolyású, akár halálossá váló megbetegedés előzhető meg vele.

Jelen tudásunk szerint az oltás lehet a betegség megelőzésének egyetlen hatékony módja.

Szerző: WEBBeteg Szerkesztőség