Hasznos tanácsok, ha kórházba megyünk a koronavírus-járvány idején

A bizonytalansággal, kiszolgáltatottsággal terhes koronavírus-világjárvány idején, a második hullám tetőzésekor ugyan több információval rendelkezünk a betegségről a tavaszi időszakhoz képest, csakhogy nem várt fordulatok sajnos bármikor bekövetkezhetnek, hirtelen felléphetnek súlyosabb tünetek. S ami ugyancsak aggasztó: a fertőzöttek, az intenzív osztályokon ápoltak sokkal többen vannak hazánkban is, mint év elején.

A szabálykövetés mellett is megtörténhet, hogy COVID-19-fertőzött lesz valaki hazánkban is. Ilyenkor a félelem nagyobb lesz, mint ahogyan az esetleg indokolt lenne. A kórházi benntartózkodásra, ápolásra, kezelésre, megfigyelésre mindenképpen felkészülten érdemes érkezni. Aki váratlan pillanatban szembesül azzal, hogy a háziorvos véleménye alapján a mentősök a COVID-19-fertőzötteket ellátó osztályra kell, hogy szállítsák, vagy a családtagjai kérnek segítséget a speciális mentőktől, a frusztrált helyzetben szinte üres táskával, hiányos okmányokkal érkezik a kijelölt egészségügyi intézménybe. A látogatási tilalom és a kijárási korlátozás miatt meglehetősen körülményes a szükséges csomag utólagos beküldése a páciens számára.

A kórházi holmik precíz összekészítése nem csupán a koronavírusos betegekre vonatkozik, hanem mindenkire, akinek bármilyen más betegség vagy operáció miatt hosszabb időt kell töltenie a külvilágtól elzárt helyen. Az érvényben lévő látogatási tilalom okán a szociális és egészségügyi intézményekből kimenni nem lehet, mint ahogyan a látogatók fogadása is tilos.

Kapkodás helyett felkészülés

Ezért ajánlatos legalább két hétre elegendő, saját szükségletet, komfortérzetet biztosító tisztasági, ruházati, higiénés felszerelést, valamint enni- és innivalót, könyvet, telefont, evőeszközöket, poharakat, a megszokott és szükségszerű gyógyszereket az alapcsomagba bepakolni. Az összes hivatalos, személyi dokumentumot és orvosi leleteket külön mappába helyezzük el. A kezelőorvost és az ápolószemélyzetet mindenről tájékozatni kell. A külföldi állampolgárokra hatványozottan vonatkoznak az előírások, illetve javaslatok. Ugyancsak figyelmesen kell eljárni, ha bármi okból kiskorú gyermek kerül kórházba, esetleg több hetet, hónapot tartózkodik ott úgy, hogy szerettei nem lehetnek mellette. Ez lelkileg olykor kimerítőbb, mint az adott betegséggel vívott harc.

Azoknak a pácienseknek kicsit könnyebb a felkészülés, akik már voltak hasonló helyzetben, például a szülés előtti kórházi pakkjuk összekészítése idején, vagy pontos dátumra kiírt operációjukra történő, otthoni előkészületük során. A csomagolást időben, rendszerezve, napokkal korábban érdemes megkezdeni.

A szakemberek jó tanácsként ajánlják, hogy e sorok olvasását követően, különösebb pánik helyett, nyugodt lelkiállapotban egy tiszta, tágas, strapabíró táskába vagy bőröndbe máris összepakolhatjuk a készenléti csomagunkat. Világjárvány idején ez csöppet sem szokatlan jelenség.

A rendszerezés, a precíz, higiénikus tárolás, a saját holmink közt történő eligazodás alapvető fontosságú. Ehhez adunk olyan jó tanácsokat, melyeket a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) régen várt hiánypótlásként tett közzé épp a súlyosbodó koronavírusvilágjárvány-helyzetre való tekintettel, ami hazánkban is növekvő betegszámot, kórházban történő kezelést, illetve COVID-19 intenzív osztályokon való terápiás gyógyítást kíván.

Dr. Horváth Éva háziorvostól a betegek felkészülését segítő tanácsokat kértünk, a MESZK tagjai által összeállított szempontokat is alapul véve. Magyar Edit kórházi főnővérrel egyeztetve, közösen kialakított, szakmai tanácsaikat osztjuk meg.

- A kórházi ápoláshoz szükséges javaslati listát úgy állították össze a MESZK szakdolgozói, hogy az a felnőtt ellátásban nemtől és életkortól függetlenül is jó szolgálatot tegyen a páciensek részére. Az alaphelyzettől, betegségtől függően lehetnek lényeges különbségek, de a koronavírus okozta fertőzés miatt szükségessé váló kórházi ellátás vagy karantén az egyik kiemelkedő szempont. – sorolta dr. Horvát Éva családorvos, s hozzátette: – A nem COVID-19-fertőzés miatt szükségessé váló akut kórházi beavatkozások, ellátások (balesetek okozta sérülések, hirtelen fellépő, életveszélyes helyzetek elltásáa, operációk utáni állapotromlás kezelése) és a krónikus betegségek okán szükségessé váló intézményi kezelésekre történő felkészülésre is vonatkozik a készenléti, kórházi holmi összeállítása. Helyesen cselekszenek azok, akiknek ez a kisbőrönd vagy táska a biztonság kedvéért bármikor kézbe vehető, ha a beteg állapota úgy kívánja. Annál is inkább, mert ha váratlanul tör a páciensre bármely kórság, amiért kórházba kell szállítani, vagy eleve előjegyzett időpontra érkezik az egészségügyi intézménybe, a kapkodásban, sietségben a leglényegesebb személyes iratok, gyógyszerek, benti használati eszközök, pizsamák, tisztálkodási felszerelések maradnak otthon. A jelenlegi világjárvány idején viszont ezek utólagos pótlására csak minimalizált módon és kivételes esetben kerülhet sor. A koronavírus-fertőzés tünetei viszont sok esetben hirtelen lépnek fel, s a legyengült embernek nem marad jártányi ereje sem ahhoz, hogy a holmiját gondosan elrendezze, elpakolja a táskájába.

- Milyen hosszú időszakra készüljenek azok a betegek, akik a fent említett okok miatt kórházi gyógyításra várnak, vagy az váratlanul válik szükségessé?

- Az egészségügyi szakdolgozói kamara képviselői 7 naptól két hetes idővel számolnak, amitől eltérő helyzetek is kialakulhatnak sajnos. Amennyiben Intenzív Betegellátó Osztályon ápolják a beteget, például a koronavírus szövődményei, vagy más jellegű betegség miatt, más szabály lép életbe, mivel ott speciális ellátásban részesülnek a páciensek. Intenzív osztályra nem is lehet saját holmit bevinni, kivételes eseteket tekintve, azt pontosan megmondják a szakápolók, nővérek.

Ha 14 napra pakolunk össze, praktikusabban járunk el, hiszen utólag szinte lehetetlen a családnak bármit bejuttatni az adott kórházi osztályokra. Minden esetben tehát úgy csomagoljunk – akár kórházi kezelésre, operációra, vagy koronavírus okozta fertőzés miatt kialakuló intézményi ellátásra, gyógyításra, karanténra lenne szükségünk –, hogy elérhetőek legyenek a saját eszközeink, ruházatunk. Érdemes erre különösen figyelniük a 65 év felettieknek, s azoknak, akik egy vagy több krónikus betegségben szenvednek, de a fiatalabb korosztályhoz tartozóknak is, illetve a gyermekek szüleitől is körültekintő felkészülést igényel szerettük holmijának, megszokott takarójának, „alvókájának”, egyszerűbb játékának az összekészítése.

- Lássuk, hogy mit javasolnak a szakemberek a tiszta bőröndbe vagy nagyobb kézitáskába előkészíteni!

- A személyes okmányok – TAJ-kártya, személyazonosító igazolvány, lakcímkártya – legyenek bekészítve, illetve a legközelebbi hozzátartozók neve, rokonsági vagy hozzátartozói státuszuk megjelölésével és elérhetőségükkel olvashatóan legyen felírva egy lapra a beteg nevével, adataival, telefonszámával együtt. Amennyiben külföldről hazatért magyar állampolgárról van szó, vagy épp külhoni betegről, különösen fontosak a precíz adatok, okmányok, útlevél. Amennyiben valaki nem akar újraélesztést, gépi lélegeztetést, az erre vonatkozó írásos nyilatkozata szükséges. Ha a beteg nem engedélyezi, hogy esetleges és sajnálatos halála után szerveit donorként használják, erről is nyilatkoznia kell. Ha erre vonatkozó dokumentumok nincsenek, akkor a hazai jogszabályban előírt rend szerint járnak el az egészségügyi intézményekben. Fontos tudni, hogy fertőző, szeptikus, súlyos, krónikus betegség esetében főszabály szerint a donáció szóba sem kerülhet, vagyis az elhunyt egyetlen szervét sem lehet donornak tekinteni.

Lényeges, hogy a betegnél jól elkülönített mappában – névvel, TAJ-számmal, születési dátummal – nála legyenek azok a korábbi ambuláns vizsgálati lapok, leletek, amelyek bármely betegségével és az adott kórsággal összefüggésbe hozhatók. Ezeket időrendi sorrendbe kell elhelyezni. Legfelül mindig a legfrissebb leleteknek kell lenniük. Mellékelni kell bármely aktuális CT-, MRI-, ultrahang- és röntgenvizsgálati eredményt és lemezt.

Ugyancsak külön lapra, jól olvashatóan le kell írni, és ebbe a mappába felülre elhelyezni a jelenleg szedett összes gyógyszer, vitamin pontos nevét, azok adagolását, továbbá pirossal kiemelni a gyógyszerérzékenységet, bármely allergiás reakciót.

Ha valaki olyan ritka pirulát szed, ami esetleg az intenzív osztályon vagy a kórházban nincs, a gyógyszer dobozával együtt egy külön zacskóba helyezve szintén el kell csomagolni egy papírral együtt, amire fel kell írni a gyógyszer adagolását, a beteg nevét, TAJ-számát, születési dátumát.

- Ezek az adatok nem kereshetőek ki a korszerű Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térből (EESZT), amit „felhőként” emlegetünk laikusként? Praktikus és biztonságos információt adhat az orvosoknak.

- Megtalálhatóak a betegek korábbi egészségügyi dokumentációi, leletei, gyógyszerei, de számolnunk kell egy átmeneti rendszerhibával, áramszünettel, ami késleltetheti, hogy az érkező páciens kórképével azonnal tisztában legyenek a kórházi dolgozók és orvos kollégák. A jelenlegi koronavírus-világjárvány idején érdemes arra is gondolni, hogyan tudassa a beteg az egészségügyi személyzettel – ha elmondani nem tudná –, hogy járt-e az utóbbi 10 napban külföldön, érintkezett-e a környezetében koronavírusos beteggel, volt-e karanténban, jelentkezett-e olyan tünete, mint láz, hányás, hasmenés, gyötrő köhögés, mellkasi fájdalom, torokfájás, orrfolyás, erős izomfájdalom, íz- és szaglásvesztés, s ha igen, részesült-e szűrésben, orvosi ellátásban. Ha van erről dokumentáció, az legyen az ambuláns lapokat tartó mappa tetején!

Fontos, hogy elegendő orvosi maszkot is vigyenek a betegek magukkal, noha legtöbb helyen ezt adnak a kórházakban, jobb a sajátunkkal felkészülni az ott tartózkodás idejére. Legalább tíz darabbal. Ezt egyébként dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos is kiemelte, mint ahogyan azt is: mosható textilmaszk viselésére nincs lehetőség a kórházakban.

- Milyen higiénés és egészségügyi felszerelést vigyen magával a beteg a kórházba, ami akár két hétig is komfortérzetet adhat számára?

- Ha intenzív osztályra kerül a beteg, csak akkor érdemes a szokásos tisztálkodási szereket bevinni, ha eszméleténél van, s csakis azokat, amire engedélyt ad az ellátó osztály vezetője. Egyébként egy feltűnő, piros jellel megjelölt tisztasági csomagban részükre is bekészíthetnek két-három törölközőt, három különböző színű mosdató szivacsot, tusfürdőt, fertőtlenítőt, de az utóbbit a kórház is biztosítja. Az evőeszköz itt szükségtelen, ha önállóan nem tud enni a páciens, vagyis gépi lélegeztetésen tartják.

Az általános osztályokon fontos a saját műanyag pohár, amiből jó, ha több is van, és eldobható, akárcsak a tányérok, evőeszközök, továbbá a szalvéta, a papírtörlő, két hétre elegendő papírzsebkendő és WC-papír, bőséges kéz- és testfertőtlenítő gél, tusfürdő, három darab mosdószivacs, minimum négy törölköző, kiváló lehet a babapopsitörlő vagy nedves frissítő kendő alkalmazása, ami mindig kéznél van. Nőknek nélkülözhetetlen az intim betét, valamint inkontinencia esetén a megfelelő és szokásos méretű, minőségű betét. A tampon használata nem javasolt! Továbbá szükséges fogkrém, fogkefe, fogselyem, szájvíz. Akinek kivehető protézise van, ahhoz minden higiénés eszköz és kellék bekészítése szükséges. Szükség van kézkrémre, testápolóra, felfekvés esetén sebgyógyító kenőcsre, ami nem az orvosi beavatkozás részeként szükséges. Szükséges vitaminos, hidratáló krém, dezodor, tompa olló és körömreszelő, körömkefe, fésű, hajkefe, sampon, aki nem tud más horkolásától aludni, szerezzenek be a patikában szivacs füldugót, nőknek hajgumi, férfiaknak borotva, borotvahab, arcvíz bekészítése ajánlott. Ha ezek közül a járvány okán bármelyiket kizárják az egészségügyi dolgozók, azt el kell fogadni!

Fontos a megfelelő pizsama, hálóing, köntös, amiből legalább három-négy szükséges a higiénés jó közérzet miatt, továbbá napi váltásra való fehérnemű, belebújós papucs, ami stabil, nem csúszik, ebből érdemes kettőt vinni, és több pamut zoknit, ami nem szoros. Aki higiéniás okokból ragaszkodik a saját kispárnájához, vigye azt magával.

- Mit egyen és mit igyon a beteg, ha ez engedélyezett a kórházi osztályon a benti ellátás mellett? Két hétre pakolni olyan, mintha a „fél házat” csomagolná el a páciens.

- Két hét valóban hosszú idő úgy, hogy látogatókat nem lehet fogadni, kisboltba, büfébe tilos kimenni. A kiegészítő ételek tekintetében cukorbetegek, diétázók esetében csak olyanra gondoljunk, amit nekik szabad fogyasztani. Más esetben kétheti plusz kiegészítő gyümölcs, keksz, némi kiegészítő étel, mely nem romlandó, és könnyű éteknek tekinthető, valamint szénsavmentes ásványvíz, rostos, cukormentes gyümölcslé ajánlott szintén 7-14 napi mennyiségben. Amennyiben lehet kávét innia a betegnek, annak elkészítéséről, beszerzési lehetőségéről érdeklődni kell a kórházba vonulás előtt, ha ezt meg tudja tenni a beteg.

- Miként és hol fér el ez a sok holmi az egészségügyi intézményben?

- Ennek megállapítása a kórházak rendjétől függ. Érdemes mindenre felírni a nevet alkoholos filccel vagy más technikával. A közvetlenül használatos kellékeket a kórházi szekrényben szokták elhelyezni. Ha nincs zárható tároló a kórteremben, akkor vélhetően a bőröndben maradnak az egyéb holmik. Sokat számít az is, hogy ki, milyen betegséggel került kórházba, mennyire képes mozogni, vagy fekvő beteg.

Ha koronavírusos fertőzöttről van szó, ők eleve el vannak különítve egymástól is, a személyes holmijukkal együtt. Ügyelni kell arra, hogy a szennyes ruháknak legyen elegendő, zárható, összeköthető nejlonzsákja, főként most, a járvány felfele ívelő szakaszában. Javasolni szokták a patikában is kapható fertőtlenítőt, amivel az asztalt, a fiókot, kis szekrényt át lehet törölni, ezeket a bútordarabokat szalvétával érdemes kibélelni. Jó, ha van nálunk legalább két darab mosogatószivacs, némi mosogatószer, 2-3 steril konyharuha. Lehetőleg minden fontos eszköz, ruhanemű, fertőtlenítő, szájmaszk legyen a kezünk ügyében, könnyen elérhető helyen.

- Mi a helyzet akkor, ha valaki sebészeti műtétre megy, és mankóra, járókeretre, botra van szüksége?

- Akinek van saját gyógyászati segédeszköze, alaposan fertőtlenítve, tisztán, névvel ellátva beviheti magával a kórházba. Ezt is érdemes tisztán tartani a benntartózkodás során. Ha lehet gumikesztyűt viselni, és az nem kényelmetlen, tudja váltogatni a beteg, a használtat eldobni, az is jó szolgálatot tehet. Vannak, akik saját ágytálat is bevisznek maguknak, ami ellen a legtöbb intézményben nem szoktak tiltakozni az egészségügyi dolgozók. Ennek fertőtlenítése nélkülözhetetlen. A kórházi ágy lepedőjére pedig helyezzünk, ha tudunk, gyógyászati segédeszköz boltban vásárolható vízhatlan, puha betétet, ami deréktól a comb közepéig nyújt higiénés biztonságot. Ezt 2 naponta érdemes cserélni. Ezeknek az ára egyébként megfizethető, noha sok kicsi sokra megy, de az egészségünk óvása, főként a kórházban, világjárvány idején, mindennél fontosabb szempont a gyógyulás mellett!

Itt elmondhatjuk azt is, hogy speciális betegség esetén a speciális eszközöket, gyógyszereket vinni kell, pl. asztma, tüdőbetegség (pl. COPD) esetén inhalátort, porlasztó készüléket, a hozzá tartozó gyógyszert, cukorbetegség esetén vércukormérőt, inzulint és/vagy az egyéb gyógyszereket, testcsíkot is vinni kell. Sztómaviselő beteg esetében sztómazsákot, valamint az ahhoz szükséges eszközöket, speciális táplálékot, tápszert, kötszert, fecskendőt, krémet, egyéb felírt gyógyszereket vinni kell a kórházba. A koronavírus-járvány miatt meglehetősen leterheltek a kórházak eszközkészletei, ezért biztonságosabb, ha – az orvossal egyeztetve – a sajátját viszi mindenki.

Önkényesen gyógyszerezést senki nem végezhet, minden kiegészítő gyógyszer bevétele előtt engedélyt kell kérni a szakorvostól, nővérektől, továbbá senki nem dohányozhat, és nem fogyaszthat alkoholt, tűzgyújtó eszközt nem használhat senki. Mindez tilos!

- Vajon lehet-e telefont, táblagépet bevinni a kórterembe?

- Mindez megengedett fülhallgatóval, ha nem zavarja a műszereket és a betegek nyugalmát, pihenését. A koronavírusos osztályokon, mint említettem, egy kórteremben egy beteg tartózkodhat, tehát előzetes egyeztetés után ide is bevihetők ezek az eszközök. Az intenzív osztályok minden esetben sajátos kivételt képeznek.

Nagyon jó, ha van a betegnél könyv, rejtvény, egyéb újság, íróeszköz, jegyzetfüzet. Mindezt szintén csak akkor, ha erre engedélyt kap, és az állapota lehetővé teszi a használatukat. Ha igen, ne feledjük otthon a szemüvegünket, a telefon-, táblagéptöltőt. Készpénzből csak annyi legyen nálunk, amit kontroll alatt tudunk tartani. Ékszerre pedig semmi szükség nincs, mint ahogyan tilos a műköröm vagy a körömlakk használata.

A táblagép, a mobiltelefon segíthet a gyermekeknek is átvészelni a testileg, lelkileg gyötrelmes heteket, a figyelmük elterelése a krízisről határozottan ajánlatos, de csakis a kezelőorvossal egyeztetve!

A felnőtteknek felsorolt kórházi személyes okmányok, korábbi ambuláns lapok, ruhaneműk, tisztálkodási, használati eszközök, folyadékok, gyümölcsök, szénhidrátban szegény kekszek, étkek tartalékolása a csemetékre is vonatkozik. Esetükben kérjük a nővérek segítségét, de legyünk tekintettel arra, hogy a jelenleg tomboló járvány idején az egészségügyi dolgozók 3,3 százaléka sajnos már megfertőződött a koronavírussal, így egyre többen esnek ki a napi munkából, a helyettük dolgozók pedig fáradtak, kimerültek.

Legyünk hát türelmesek, empatikusak egymással, s vigyázzunk a magunk és mások egészségére, a szájmaszk viseletéről, a higiénés szabályok betartásáról magunk se feledkezzünk meg egyetlen pillanatra sem!

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértők: Dr. Horváth Éva háziorvos és Magyar Edit kórházi főnővér