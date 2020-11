Vakcina ügyben egyelőre csak mértékkel, mérsékelten lelkesedjünk - óvnak a szakértők

Az elmúlt néhány napban igen sok volt az új fejlemény a COVID-19 elleni küzdelemben. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) sürgősségi felhasználási engedélyt adott egy kísérleti gyógyszer bevetésére az enyhe, illetve a mérsékelt súlyosságú koronavírusos esetek kezelésében. A Pfizer gyógyszercég próbájának előzetes eredményei pedig azt mutatják, hogy vakcinajelöltjük több mint 90 százalékosan hatékony a COVID-19 megelőzésében.

Vezető közegészségügyi szakértők szintén rózsaszín képet festenek. Dr. Anthony Fauci, az Allergia és Fertőző Betegségek Nemzeti Intézetének (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) igazgatója a napokban úgy nyilatkozott (CNN), hogy még idén rendelkezésre állhat korlátozott számú ember beoltására elegendő, COVID-19 elleni vakcina. A Pfizer eredményeit pedig igen nagyra tartotta. A WHO főigazgatója, dr. Tedros Ghebreyesus úgyszintén, s ez alkalomból melegen üdvözölte a világszerte folyó kutatás résztvevőit, illetve a biztonságos, hatékony vakcina előállításán dolgozókat.

Hirdetés

Igen jók az említett fejlemények, ez az általános vélekedés, ám hosszú még az út, sok a legyőzendő akadály – óvnak mégis szakemberek a túlzó lelkesedéstől, a túlzott várakozástól, amikor összefoglalják, hol is tartunk napjainkban. E hét elején jelentette be a Pfizer, hogy vakcinajelöltje a klinikai próba 3. fázisában csaknem minden alanynál (több mint 90%-uknál) hatékonyan előzi meg a COVID-19-infekciót. A vizsgálatba vont 43.538 résztvevőnél a jelentések szerint nem mutatkoztak súlyos mellékhatások.

A vakcina új (mRNS) technológiát alkalmaz az immunválasz kiváltására a beoltottaknál. „A legújabb eredmények birtokában jelentősen közelebb jutottunk oda, hogy világszerte elérjük a nagyon várt és szükségszerű áttörést az emberek számára, véget vetve ennek a globális krízisnek. A következő hetekben több ezer résztvevőtől nyert további hatékonysági és biztonságossági adatokat oszthatunk meg a nyilvánossággal” – mondta a Pfizer elnöke, dr. Albert Bourla. Előrejelzéseik szerint a cég még 2020-ban mintegy 50 millió, és 2021 folyamán mintegy 1,3 milliárd adagot tud előállítani a vakcinából.

Frissebb Csaknem 95 százalékos védelmet ígér a Moderna által fejlesztett COVID-19 elleni újabb vakcina

Egyéb oltóanyag, illetve terápiák

További 11 vakcina jutott el a fázis III vizsgálatokig, illetve a végső fázisba (a New York Times összeállítása szerint). A Pfizeréhez hasonló technológiát alkalmazó Moderna vakcinája is eljutott a fázis III szakaszba, amely eljárásról dr. Fauci úgy nyilatkozott, hogy „az eredmények azt mutatják, az mRNS-alapú módszer jól működik”. Ugyancsak e hét elején az FDA (az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Felügyelete) sürgősséggel forgalomba hozatali engedélyt adott az Eli Lilly gyógyszercég monoklonálisantitest-terápiája (bamlanivimab) számára. A hatóanyag laboratóriumban létrehozott olyan fehérje, amely utánozza az immunrendszer azon képességét, hogy fölveszi a harcot a vírus vagy egyéb ártalmas ágensek ellen. A bamlanivimab kifejezetten a SARS-CoV-2 tüskefehérjéjét célozza, mivel úgy tervezték meg, hogy képes legyen megakadályozni a vírus kapcsolódását az emberi sejtmembránhoz és ezáltal a bejutását a sejtbe – hangzik az FDA magyarázata. A gyógyszer intravénásan alkalmazható a 12 évnél idősebb, 40 kg-nál nagyobb testtömegű SARS-CoV-2-pozitív egyéneknél, ha nagy annak a kockázata, hogy a beteg a vírus miatt kórházi ápolásra szorulna, illetve, ha a COVID-19 betegség súlyos lefolyásúvá válik. Ami pedig az egyéb terápiákat illeti: a kórházi ápolást igénylők ellátásában alapvetően kortikoszteroidra (dexametazon) és vírusellenes gyógyszerre (remdesivir) támaszkodik a kezelés – mondja dr. Richard Watkins infektológus professzor (Northeast Ohio Medical University).

Orvosok véleménye, reménye

„Fény látszik az alagút végén – mind a COVID-19 elleni vakcina, mind a kezelés terén. Izgalmas, hogy már mutatkoznak a sikerek” – állítja dr. William Schaffner infektológus (Vanderbilt University School of Medicine). A tudós Amesh A. Adalja (Johns Hopkins Center for Health Security) szerint is „minden ígéretesnek tűnik”. „Továbbra is naponta tanulunk valami újat arról, hogyan is működik ez a vírus, és ennek nyomán jóval nagyobb a képességünk rá, hogy a vírus ellen, a tünetei, a megnyilvánulásai ellen tegyünk, az okozott ártalom kezelésére kifejlesszünk valami eljárást” – fogalmaz Perry N. Halkitis, egy járványügyi intézmény (Rutgers School of Public Health) dékánja. De minden előrelépés mellett is, még beletelik egy kis (vagy sok) időbe, „több hónap is lehet, míg életünk visszatérhet a normál kerékvágásba. Még mindig sok a legyőzendő akadály” – fogalmaz dr. Watkins, és egyetért vele dr. Schaffner. „Mind a terápiák, mind a vakcinák alkalmazása terén sok a leküzdendő kihívás. Ezért gondolom, hogy elhibázott dolog egyelőre a túl nagy lelkesedés. Az eredmények nem azt jelentik, hogy ma már nem kell azt tennünk, amit tegnap kellett. Bár közelednek az újdonságok, de még nincsenek itt” – mondja Amesh A. Adalja.

Ami pedig a vakcinát illeti, Richard Watkins infektológus arra mutat rá, hogy ma még nem teljesen világos, mennyi ideig fog tartani az immunitás. Nem tudjuk megmondani, hogy a megfelelő védettség eléréséhez milyen gyakran kell valakit beoltani. A Pfizer vakcinából is – 3 hét eltéréssel beadva – két dózisra van szükség. „Így aztán nagy kihívás az oltás iránti türelmes elfogadás (compliance) megteremtése” – mutat rá egyféle nehézségre dr. Watkins.

A Pfizer vakcina emellett rendkívül sérülékeny (instabil). „Igen speciális szállítási, célba juttatási körülményeket kell biztosítani számára. Mélyhűtve kell tartani, és nagyon gyorsan be kell adni, különben a hatóanyag igen gyorsan lebomlik” – mondja dr. William Schaffner infektológus, s hozzáteszi: sok kérdés merül föl azzal kapcsolatosan, hogy pontosan miként is kell szétosztani a vakcinát. Esetleg azt kell megszervezni, hogy a beoltandónak kell elmennie a kijelölt oltóhelyre.

A vírusellenes szer (bamlanivimab) ügyében pedig „nehéz meghatározni a leginkább rászorulók, a legnagyobb kockázatnak kitett páciensek körét” – jegyzi meg dr. Schaffner, s hozzáteszi, a gyógyszer beadása is nehézséget, problémát okoz „a járó betegek számára, ugyanis intravénás terápiát onkológiai betegeknek nyújtunk, és orvosilag nem engedhető meg, hogy ilyen helyszínekre küldjük a COVID-19-pácienseket. Márpedig az átlagos orvosi rendelők nem készültek föl az intravénás gyógyszerek beadására.”

Végezetül az orvosok arra kérik az embereket, hogy legyenek türelmesek, és továbbra is alkalmazzák a COVID-19 terjedésének megakadályozására, megelőzésére szolgáló jól ismert módszereket. Viseljenek maszkot, tartsanak kellő távolságot másoktól, és legyenek azzal is tisztában, hogy a dolgok rosszabbra szoktak fordulni, mielőtt elkezdődne a javulás. „Az biztos, néhány rossz hónap áll még előttünk” – összegezte bátorításnak aligha nevezhető szavait dr. Watkins. A másik infektológus, dr. Schaffner még hozzátette: „Nincs a kezünkben se varázspálca, se csodagolyó, és a COVID-19 itt van velünk, és egyelőre marad is.”

Tovább Védőoltás, antitest kezelés, antivirális gyógyszer - Mi a különbség?

WEBBeteg

Fazekas Erzsébet, újságíró, Forrás: Experts caution against getting overexcited about COVID-19 vaccine, treatment news (yahoo.com)