COVID-19 - Pervenciós tanácsok a kórházból hazaengedetteknek

Prevenciós lépések azoknak a személyeknek, akiknek igazoltan vagy gyanítottan COVID-19 megbetegedésük van (beleértve a kivizsgálás alatt álló személyeket is), de nem szorulnak kórházi kezelésre, és akiknek igazoltan COVID-19 megbetegedésük van és kórházi kezelés alatt álltak, azonban egészségügyi állapotuk stabilizálódott annyira, hogy otthonukba távozzanak.

Az orvosunk és a közegészségügyi személyzet fogja elbírálni, hogy a gyógykezelés történhet-e az otthonunkban. Ha megállapítást nyer, hogy nincs szükség kórházi bennfekvésre, és az otthonunkban is elkülöníthetők vagyunk, akkor a helyi vagy állami egészségügyi hatóságok szakemberei fogják nyomon követni egészségi állapotunkat. Amíg az orvosunk vagy a helyi vagy állami egészségügyi szervek engedélyt nem adnak arra, hogy visszatérjünk a szokásos napi teendőinkhez, addig az alábbi prevenciós lépéseket javasolt követni.

Maradjunk otthon, kivéve, ha orvosi ellátásra van szükségünk

Korlátoznunk kell az otthonunkon kívüli tevékenységeket, kivéve, ha orvosi kezelésre szorulunk. Ne menjünk dolgozni, iskolába vagy nyilvános helyekre. Kerüljük a tömegközlekedési eszközök használatát, a telekocsi szolgáltatásokat vagy a taxizást.

Szigeteljük el magunkat az otthonunkban más emberektől és az állatoktól

Emberek: Amennyire csak lehetséges, maradjunk egy különálló helyiségben, az otthonunkban élő más emberektől távol. Ha van rá lehetőségünk, akkor külön fürdőszobát is használjunk.

Állatok: Amíg COVID-19 megbetegedésünk van, kerülnünk kell az állatokkal való érintkezést is, pont úgy, ahogy az emberek esetén is tesszük. Habár eddig nem jelentettek COVID-19 megbetegedést háziállatok vagy más állatok esetében, továbbra is javasolt, hogy a koronavírus-fertőzött betegek csökkentsék az állatokkal való érintkezést, amíg nem áll rendelkezésre több információ a vírussal kapcsolatban. Ha van rá lehetőség, akkor a betegségünk ideje alatt valamelyik családtagunk viselje gondját az állatoknak. Ha megbetegedtünk, kerüljük az érintkezést a háziállatunkkal, beleértve a simogatást, ölelgetést, ne engedjük, hogy az állat megnyaljon bennünket, és ne adjunk neki abból az ételből, amiből mi is ettünk. Amennyiben nem megoldható, hogy más lássa el az állatot helyettünk, amíg betegek vagyunk, mossunk kezet mielőtt és miután érintkezünk az állattal, és viseljünk arcmaszkot.

Mielőtt elmennénk az orvosunkhoz, telefonáljunk neki

Ha időpontunk van orvosi vizsgálatra, hívjuk fel az orvost és mondjuk el neki, hogy COVID-19 megbetegedésünk van vagy fennáll annak valószínűsége. Ez segít abban, hogy az egészségügyi szakemberek megtegyék a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megakadályozzák más emberek megfertőződését vagy vírusnak való kitettségét.

Viseljünk arcmaszkot!

Arcmaszkot kell viselnünk, ha más emberek vagy háziállatok vannak a közelünkben (pl.: egy szobában vagyunk vagy közös autót használunk), illetve mielőtt belépünk az orvosi rendelőbe. Amennyiben nem tudunk arcmaszkot viselni (mert például légzési nehézséget okoz), akkor azok a személyek, akikkel együtt élünk, ne maradjanak velünk egy helyiségben, vagy viseljenek arcmaszkot, ha belépnek a szobába.

Takarjuk el a szánkat, ha köhögünk és tüsszentünk

Takarjuk el szánkat és orrunkat zsebkendővel, amikor köhögünk vagy tüsszentünk. A használt zsebkendőt dobjuk ki egy kibélelt szemeteskukába, és azonnal mossunk kezet, vagy használjunk kézfertőtlenítőt. Az eldobható papírzsebkendőt csak egy alkalommal használjuk.

Gyakran mossuk meg vagy fertőtlenítsük kezünket

Gyakran mossuk meg kezünket szappannal és vízzel legalább 20 másodpercen keresztül, vagy egy legalább 60-95%-os alkoholtartalmú, alkoholalapú kézfertőtlenítővel tisztítsuk meg kezünk teljes felületét, és addig dörzsöljük össze őket, amíg száraznak nem érezzük azokat. Amennyiben a kezünk láthatóan piszkos, szappan és víz használatát részesítsük előnyben. Ha nem mostunk kezet, ne nyúljunk a szemünkhöz, orrunkhoz és szánkhoz.

Ne használjunk közösen személyes használatú háztartási cikkeket

Ne használjuk közösen a tányérokat, poharakat, csészéket, evőeszközöket, törölközőket vagy ágyneműt más emberekkel vagy háziállatokkal az otthonunkban. Használat után mossuk el, illetve mossuk ki ezeket alaposan mosogatószerrel, illetve mosószerrel és vízzel.

Minden nap tisztítsuk meg a gyakran megérintett felületeket

Gyakran megérintett felületekhez tartoznak a következők: konyhapultok, asztallapok, kilincsek, fürdőszobai szerelvények, WC-k, telefonok, billentyűzetek, táblagépek, éjjeliszekrények. Tisztítsuk meg az összes olyan felületet is, amelyre vér, széklet vagy testnedvek kerülhetnek. Használjunk háztartási tisztító spray-t vagy törlőkendőt, a címkéjükön szereplő utasításoknak megfelelően. A címkén megtalálhatók a tisztítószer biztonságos és hatékony használatával kapcsolatos használati utasítások, beleértve azokat az óvintézkedéseket, amelyeket be kell tartani a termék használata során (például hogy: viseljünk kesztyűt, és győződjük meg arról, hogy a termék használata során megfelelő legyen a szellőzés).

Kísérjük figyelemmel a tüneteinket

Forduljunk orvoshoz azonnal, ha állapotunk rosszabbodik (pl.: légzési nehézséggel küzdünk). Mielőtt orvoshoz fordulnánk, hívjuk fel őt és mondjuk el neki, hogy koronavírusos megbetegedésünk van vagy fennáll a lehetősége a megbetegedésnek. Vegyünk fel arcmaszkot, mielőtt belépnénk az épületbe. Kérjük meg az orvosunkat, hogy értesítse a helyi vagy állami egészségügyi kirendeltséget. Azoknak a személyeknek, akik aktív megfigyelés alá kerülnek, vagy akik otthonukban vannak karantén alatt, követniük kell a helyi egészségügyi hatóságok vagy az egészségügyi szakemberek utasításait.

Amennyiben sürgős orvosi ellátásra van szükségünk, tárcsázzuk a 112-es telefonszámot és jelezzük, hogy koronavírusos megbetegedésünk van vagy fennáll annak lehetősége. Amennyiben lehetséges, helyezzünk fel arcmaszkot, mielőtt a mentőszolgálat a helyszínre érkezik.

Mikor ér véget az otthoni karantén?

Azoknak a betegeknek, akiknél beigazolódik, hogy koronavírusos megbetegedésük van, elővigyázatosságból otthoni karanténban kell maradniuk mindaddig, amíg a fertőzés másokra történő átterjedésének kockázata alacsony nem lesz. A döntést, hogy mikor érhet véget az otthoni karantén, eseti alapon kell meghozni, az egészségügyi szakemberekkel és a megfelelő állami és helyi egészségügyi hatóságokkal konzultálva.

WEBBeteg

Forrás: F. Zs., fordító; Preventing the Spread of Coronavirus Disease 2019 in Homes and Residential Communities (www.cdc.gov)

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus