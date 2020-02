Végbéltájon jelentkező panaszok férfiaknál

A végbél a vastagbél alsó része, amely a végbélnyílásban végződik. A végbélnyílást és a végbelet érintő sérülések, gyulladások és fertőzések végbélfájdalmat okozhatnak. A fájdalmak kezeléséhez előbb meg kell határoznunk az okokat. Ezek pedig a tünetek számbavételével lehetségesek. Ilyen tünetek a viszketés, a szúró érzés, a vérzés.

Aranyér

A végbél fájdalmához vezető egyik „népbetegség” az aranyér (nodus hemorrhoidea), amely főként a rostszegény táplálék, mozgáshiány, ülő életmód, rossz székelési szokások miatt alakul ki. Az egyesült államokbeli diabétesz társaság (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases) szerint mára már az 50 éven felüli emberek felénél alakul ki aranyér. Viszketést, fájdalmat, vérzést okozhat, begyulladva további komplikációhoz vezet.

Az anális repedés

Az anális repedés a bőr vagy a nyálkahártya területén alakul ki például akkor, amikor kemény széklet halad át a végbélnyíláson. Az anális repedés során égő érzés, illetve fokozott végbélfájdalom alakul ki, könnyen felülfertőződik és vér is megjelenhet a székletben.

Végbélgörcs

Mint minden izom, a végbél környékén lévő izmok is görcsbe rándulhatnak, és ez fájdalmat okozhat. A végbélgörcs néhány másodpercig vagy akár néhány percig is tarthat. A rövid végbélgörcsöket proctalgia fugaxnak nevezik. Görcsöt idézhet elő a bélmozgás, a szexuális tevékenység vagy a székrekedés. Görcsök azonban a közismert okok nélkül is előfordulhatnak. Egyes kutatások szerint a proctalgia gyakori és a lakosság kb. 18%-nál fordul elő. Leggyakrabban a 30–60 éves férfiaknál alakul ki.

A levator ani szindróma a proctalgia fugax egyik („rosszabbik”) változata. Ez görcsökkel és végbélfájdalommal jár, amely akár 20 percig is eltarthat. A rektális görcsök egyéb tünete a hirtelen kialakuló végbélfájdalom, amely üléskor súlyosbodik.

Bélelzáródás

A végbélfájdalom egy másik oka lehet az elzáródás, amelyet kemény széklet, daganat vagy idegentest is kiválthat. Tünetei között szerepelhet a kifejezett hasi fájdalom, néma has, amikor nincs bélmozgás, a szelek sem távoznak, hányinger, akár béltartalom ürülése hányadék formájában. Bizonyos bélbetegségek gyulladást okozhatnak a belekben, beleértve a végbélt is. A Betegség Ellenőrzési és Megelőzési Központok (CDC) szerint mind a fekélyes vastagbélgyulladás, mind a Crohn-betegség fájdalmat okozhat az alsó bélrendszerben. A bélbetegségek gyomorgörcsökkel, hasmenéssel, csökkent étvággyal, illetve véres széklettel járnak.

Daganat

A végbél- vagy anális rák is okozhat rektális panaszokat. A végbélfájdalmat a legtöbb esetben azonban nem a rák okozza. Ettől függetlenül végbélrákra akkor gyanakodhatunk, ha a bél “szokásai” megváltoznak, hasmenés-székrekedés, vagy ezek váltakozása jelentkezik, nehéz a székletürülés, súlyosbodik a meglévő fájdalom, vért találunk a székletben, illetve fogyás, étvágytalanság alakul ki.

A kádban, meleg vízben eltöltött 15–20 perc után javasolt egy zsibbasztó kenőcs alkalmazása, illetve vény nélkül kapható gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedése. Ezentúl együnk magas rosttartalmú ételeket és igyunk sok vizet. Üljünk párnán, mert az csökkenti a végbél nyomását, bakteriális fertőzés esetén pedig az orvos tanácsa szerint szedjünk antibiotikumot. Javasolt a rendszeres testmozgás, a szűrővizsgálatok és szükség esetén orvosi vizsgálat!

Forrás: WEBBeteg

Sz. M., fordító; medicalnewstoday.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus