Fontos vérvizsgálatok férfiaknak

Az alábbi fontos szűrő jellegű vérvizsgálatokat minden férfinak el kellene végeztetnie, hogy ezek eredményei alapján megbizonyosodjon róla, tényleg egészséges-e.

Teljes vérkép és kémiai panel

A teljes vérkép egy olyan átfogó vérvizsgálat, mely a vörös és fehér vérsejtek mennyiségéről és minőségéről is sok információt hordoz. A vörösvérsejtszám mellett azt is méri, hogy a vörösvértestek feltehetően rendben hordozzák-e az oxigént. Ez az információ létfontosságú alap a további vizsgálatokhoz, és különösen fontos azoknál a férfiaknál, akiknél fennáll a vérszegénység kockázata. Amennyiben edzés vagy testmozgás, vagy fizikai terhelés közben rendszeresen kapkodja a levegőt, vérkép vizsgálatra is van szüksége, más pl. szív- és tüdőfunkcióra utaló, elsősorban képalkotó vizsgálat mellett.

Az átfogó anyagcsere, vagy kémiai panel több tesztet tartalmaz, amelyek az általános egészségről adnak képet a máj, vesék, vércukor, és az elektrolit vizsgálatával.

Hemoglobin A1c

Ez a teszt azt méri, a szervezet hogyan kontrollálja a vércukorszintet, illetve az egyik legjobb módszer a szénhidrát háztartás. Noha a teszt önmagában nem feltétlenül határozza meg pontosan, hogy az egyén cukorbeteg-e, eredménye hasznos útmutató az orvos számára a további vizsgálatokhoz. Cukorbetegeknél azonban elengedhetetlen a helyes diéta és terápia ellenőrzésére. Kb. az eltelt három hónap vércukorszintjéről ad tájékoztatást.

PSA (prosztataspecifikus antigén)

A PSA a prosztata által termelt protein, melynek emelkedett szintje prosztata megnagyobbodásra, prosztatagyulladásra vagy prosztatarákra utal, de húgyúti fertőzés vagy gyulladás is megemeli az antigén szintjét. 50 év felett évente ajánlott a PSA tesztet elvégeztetni, elsősorban a prosztatadaganat szűrése céljából. Emelkedett érték esetén urológiai vizsgálat javasolt.

CRP (C-reaktív fehérje) teszt

A CRP-teszt azon kevés módszerek egyike, mellyel a gyulladásos folyamatokat tudjuk ellenőrizni vagy szűrni. Bármely gyulladás, fertőzés, de daganat is emelheti a szintjét. A gyulladás vagy daganat helyéről azonban nem ad információt.

TSH (pajzsmirigy stimuláló hormon) teszt

Noha nem említik annyit, mint a cukorbetegséget vagy szív- és érrendszeri betegségeket, a pajzsmirigy-túl- vagy -alulműködés is nagymértékben károsíthatja az egészséget. A TSH szabályozza a pajzsmirigyben a hormonkiválasztást. Ha a vérben a szintje a normális alatt van, az hipertireózist (túlműködést) jelezhet, míg, ha a szintje meghaladja a normális értéket, hipotireózisról (alulműködésről) beszélünk.

A fokozott aktivitású pajzsmirigy olyan tünetekkel járhat, mint a fáradtság, fogyás, idegesség, álmatlanság, légszomj, hasmenés, szapora pulzus, mellkasi panaszok. A csökkent aktivitás tünetei közé tartozik a fáradtság mellett a depresszió, a súlygyarapodás, székrekedés, alacsony pulzus, vérnyomás és a bőrszárazság is.

Tesztoszteron (szabad)

Az életkorral általában csökken a férfiak tesztoszteron szintje. Az alacsony tesztoszteron szint olyan egészségügyi állapotokkal jár, mint a libidó és az izomtónus csökkenése, depresszió, cukorbetegség, hasi zsír és alacsony csontsűrűségre való fokozott hajlam. A férfiak szabad tesztoszteron szintjének értékelése képet ad arról, hogy elegendő mennyiségű bioaktív tesztoszteron van-e a szervezetben a hasi elhízás, depresszió, osteoporosis és szívbetegségek elleni védelemre.

Ösztradiol

Az ösztradiol az ösztrogén elsődleges keringő formája a férfiakban és nőkben is, mely a hipotalamusz és agyalapi mirigy működését jelzi. Férfiaknál a herék kis mennyiségben termelik. Az ösztradiolszintről kimutatták, hogy pozitív kapcsolatban áll a csontsűrűséggel, és idősebb férfiak esetén az alacsony ösztradiolszint a gerinccsonttörés fokozott kockázatával hozható összefüggésbe.

Vas

A vas szintje számos esetben csökken, pl. egy gyulladásos folyamatban is. Felnőttkorban emésztőrendszeri felszívódási zavar, akár lisztérzékenység tünete is lehet. A legfontosabb azonban az, hogy felnőttkori vashiány esetén – főleg, ha az újkeletű – a daganatos betegséget mindig ki kell zárni.

Lipid panel (koleszterin-, trigliceridszintek)

A lipidprofil olyan panel, mely a test energiaforrásaként szolgáló zsírok és zsíros anyagok lipidjeit méri. A lipidek közé tartoznak a trigliceridek, a koleszterin, a nagy (HDL) és kis sűrűségű lipoprotein (LDL). Ez a teszt a „jó” és „rossz” koleszterinszintet méri a szervezetben. Magas koleszterinszint egyértelműen hajlamosít stroke vagy szívinfarktus, artériás érelzáródás kialakulására.

Számos betegség korai fázisban felismerve jól kezelhető. Az évenkénti vérvizsgálat egyszerű és megfizethető módja annak, hogy odafigyeljen egészségére, és megfelelő táplálkozással, étrend-kiegészítőkkel és testmozgással hatékonyan védje azt. A vérvizsgálatok megfelelő kombinációjával teljes képet kaphat az általános egészségi állapotáról.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; xceleratedscreening.com

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus