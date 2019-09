Óvjuk a férfiak egészségét szűrővizsgálattal, megelőzéssel!

Magyarországon 74 szakmai szervezet összefogásával napjainkban is folytatódik az átfogó egészségvédelmi szűrőprogram, melyeket speciális, egészségügyi eszközökkel, és készülékekkel felszerelt kamionokban is végeznek. Hazánk lakosságának megbetegedési-, és halálozási statisztikája az elmúlt évtizedekben sajnos nem mutattak jelentős javulást. Egyes betegségtípusok előfordulása pedig folyamatosan nő a férfiak körében is. Ezek a szív-, és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek, melyek közül a hasnyálmirigyrák, a tüdő-, gége-, szájüregi-, nyelőcső rák, a vastagbél-, és gyomorrák aránya emelkedik. A hazai összlakosságot tekintve 60- 64 éves kor között: 100 ezer lakosonként 390 férfi halálát okozzák rákos betegségek, míg 595 férfi a szív-, ér-, és keringési betegségben hal meg. 65 éves kor felett a férfiak körében az utóbbi betegségek állnak a vezető halálokok sorában, míg 75 év felett ez az arány a kétszeresére nő. A prevenciós szűrő programban már hatmillió vizsgálatot végeztek el hazánkban. A program 2020-ig, közel tíz esztendőn át vizsgálta, és vizsgálja jelenleg is a magyarországi lakosság egészségügyi állapotát. Nyolc év alatt 1500 helyszínen több mint hatmillió szűrést-, és vizsgálatot végeztek el, 500 ezer páciens jelent meg a felhívásokra, a kitöltött kérdőívek példányszáma elérte a 15 milliót. Ezek a speciálisan felszerelt egészségszűrő-, és ellenőrző kamionok egészségügyi dolgozói, a kisebb településeken, a férfiakat nagyobb számban vonják be a szűrésbe, mint akik a nagyobb városokban, a jól felszerelt egészségügyi intézményekbe, háziorvosi beutalóval, elmehetnének az életkoronként ajánlott, életet mentő szűrővizsgálatokra. A férfiak többségére jellemző érdektelenség, közöny az adott életkor szűrővizsgálatai iránt, visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy nem csak akkor kell a gyógyító orvosok segítségét kérni, amikor a tünetek, és a fájdalom elhatalmasodik a betegen, hanem az ajánlott szűrővizsgálatok alkalmával lehetőséget adni a prevencióra, a komolyabb betegség, kórság megelőzésére.