Az SHBG (sex hormon binding globulin – nemi hormont kötő globulin)

Az SHBG egy fehérje, melyet a máj termel, a vérben keringve megköti a nemi hormonokat (normális esetben 50-60% feletti a kötött hormonok aránya). A kötött állapotban keringő hormon nem aktív, így ezzel tudja szabályozni, mely és mennyi hormon működhet aktívan a szervezetben és fejtheti ki hatását. A leggyakrabban kötött hormonok a tesztoszteron, ösztrogén és a tesztoszteronból képződő dihidrotesztoszteron.

Hogyan mérik? Mennyi az SHGB normál értéke?

Az SHBG szintje vérvétellel mérhető.

Laboronként változhat a normál értéke, ezért amit az adott labor megad, azt mindig figyelembe kell venni, de férfiaknál általában 15-55 nmol/l, nőknél 20-120 nmol/l számít normál értéknek.

A nemen kívül normális esetben életkori változást is láthatunk a mennyiségében.

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Mikor kerülhet sor a mérésére?

Az SHBG szintjét több esetben szokás ellenőrizni, pl.:

menszeszzavar, menszesz elmaradása

pattanásos, aknés bőr, fokozott férfias jellegű szőrnövekedés

merevedési zavar, libidócsökkenés

meddőség (női vagy férfi)

hormonhatásra utaló panaszok

vérvétellel kimutatott tesztoszteronszint-eltérések esetén

Mi történik, ha magas az SHBG-szint?

Magas lehet a szintje pajzsmirigy-működészavar, elsősorban -túlműködés esetén, esetleg ösztrogén hatására. Terhességben is magasabb SHBG észlelhető.

Ilyenkor túl sok hormont köt meg, vagyis az aktív működőképes hormonszint alacsony.

Mi történik ha alacsony az SHBG szintje?

Leggyakrabban inzulinrezisztencia és vagy korábbi néven PCO (2026 májusától új nomenklatúra szerint PMOS (poliendokrin metabolikus ovarium szindróma)), esetleg pajzsmirigy-alulműködés miatt. Túlsúly, cukorbetegség, nem kontrollált szteroidhasználat szintén csökkenti az SHBG-szintet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus