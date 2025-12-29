Nehéz narkolepsziásként élni, de nem magasabb a halálozás kockázata

Korábban úgy gondolták, hogy a narkolepsziából fakadó életminőségromlás a korai halálozás fokozott kockázatát eredményezi, elsősorban a depresszióval és balesethajlammal összefüggésben. Egy új kutatás szerint azonban nincs ilyen összefüggés, a narkolepsziás betegek ugyanannyi ideig élhetnek, mint mások.

Egy 2025-ös retrospektív vizsgálat igazolta, hogy a narkolepszia nem járt együtt a mortalitás növekedésével azokkal összehasonlítva, akik nem szenvedtek ebben a betegségben, még a pszichiátriai társbetegségekkel küzdők körében sem. Az eredmények mind a bármely okból bekövetkezett halandóságra, mind pedig a bizonyos okokból, például balesetekből vagy öngyilkosságokból bekövetkezett mortalitásra vonatkoztak, ami a kutatók szerint ellentmond a korábbi eredményeknek.

Hirdetés

A kutatók több mint 3000, átlagosan 29,5 éves narkolepsziás beteg és közel 13 000, életkorukban és nemükben hasonló kontrollszemély adatát értékelték a Tajvani Nemzeti Egészségbiztosítási Kutatási Adatbázisból 2001-2022 között. A családi zavaró tényezők kezelése érdekében testvérkohorsz-elemzést is végeztek, amelyben több mint 2000 beteg és több mint 3000 narkolepsziával nem rendelkező testvér vett részt.

A narkolepsziás betegeknél a pszichiátriai társbetegségek előfordulási gyakorisága magasabb volt, mint a kontrollcsoportban: idegrendszeri fejlődési zavarokat 17,1% (kontra 2,5%), depressziót 36,6% (kontra 6,8%) és szorongást 33,1% (kontra 6,7%) arányban diagnosztizáltak a narkolepsziával élők körében.

Halálozási arányok a vizsgált betegek körében

Az összesített halálozási arányok nem mutattak szignifikáns különbséget a csoportok között, ez igaz volt a természetes és a nem természetes okokból (pl. baleset, öngyikosság) bekövetkező halálesetekre is. Kisebb különbség ugyan mutatkozott az arányokban, ez azonban statisztikailag nem jelentős eltérés. A betegségben nem szenvedő testvérekkel összehasonlítva a narkolepsziás betegeket ugyancsak hasonló lett az eredmény: nem volt megnövekedett kockázata a halálozásnak.

Ezek az eredmények csökkentik azon aggodalmakat, hogy a narkolepszis betegeknél az egyéb pszichiátriai betegségeikből, illetve az állapotukból fakadó életminőség-romlás korai halálozáshoz vezet. A kockázat enyhe növekedése nem zárható ki, de megfelelő kezeléssel a betegek aktív életet tudnak élni, kilátásaik szignifikánsan nem rosszabbak a narkolepsziában nem szenvedőkhöz képest.

A narkolepszia az alvás-ébrenlét kontrollálásának zavarával járó kórkép, amit napközben jelentkező fáradtság és hirtelen fellépő alváskényszer jellemez. A vezető tünetek társulhatnak hirtelen fellépő izomgyengeséggel, hallucinációkkal és más idegrendszeri tünetekkel is.

Forrás: DRportal/Jama Network Open