Rendszeres mozgással megelőzhető a vastagbélrák

Jóval alacsonyabb a vastagbéldaganat kialakulásának a veszélye az aktív életmódot folytatóknál, mint a mozgásszegény életet élőknél.

A vastagbélrák a bélrendszeri daganatok leggyakoribb formája, Magyarországon mind a férfiak, mind a nők körében a harmadik leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos elváltozás (a prosztatarák illetve emlőrák, illetve a tüdőrák után).

A daganat kialakulásában a genetikai hajlam mellett számos egyéb - döntően életmódunktól függő - kockázati tényező szerepet játszik. Ide sorolandó a dohányzás, a rendszeres alkohol fogyasztás, az egészségtelen (zsírban és cukorban gazdag, ultrafeldolgozott élelmiszereket nagy arányban tartalmazó, ugyanakkor fehérjékben és rostban szegény) táplálkozás, az elhízás, valamint a mozgásszegény életmód.

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A mozgás a megelőzés hatékony módja

A daganatos megbetegedéseknek körülbelül a fele megelőzhető lenne életmód-változtatással. Ezen belül az egyik legnagyobb szerepe jól dokumentáltan a fizikai aktivitásnak van, a különböző kutatások szerint átlagosan 10-20 százalékkal csökkenthető a vastagbélrák-kockázat a rendszeres mozgást végző személyeknél.

Az amerikai kutatók 52 korábbi tanulmány adatainak összegzése alapján azt állapították meg, hogy a legaktívabban mozgó emberek esetében 24 százalékkal kisebb a vastagbélrák kialakulásának kockázata.

Ezt későbbi elemzések is megerősítették, egy metaanalízis szerint azoknál, akik a legtöbb szabadidős fizikai aktivitást végezték, szignifikánsan alacsonyabb volt a vastagbélrák kockázata, mint a legkevésbé aktív csoportban.

Egy későbbi vizsgálatban azt találták, hogy a magas szintű fizikai aktivitás a vastagbélrák kockázatának körülbelül 26–35%-os csökkenésével társult eltérő BMI-csoportokba tartozó személyeknél.

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a testmozgás fontos daganatmegelőző stratégia, még magasabb kockázatú csoportokban is, azaz akár fennállnak más rizikótényezők, akár nem, a rendszeres testmozgás mindenkinek ajánlott.

Ennek fő oka, hogy inaktív életvitel mellett az anyagcsere és az emésztési folyamat lassul, míg aktív életmód mellett ennek az ellenkezője valósul meg. A gyorsabb belmotilitás a salakanyagok gyorsabb ürülését jelenti, ami így rövidebb időt tölt a bélben.

A rendszeres testmozgás egyben az egészséges testsúly elérésében és fenntartásában is segít, az elhízás ugyanis a vastagbélrák - és számos más daganat - egyik önálló kockázati tényezője.

Mit és mennyit mozogjunk a megelőzés érdekében?

Napi 30 perc folyamatos fizikai aktivitás jelentősen hozzájárul egészségünk tartós megőrzéséhez, a dagantos betegségek valószínűségének csökkentéséhez. A szakmai szervezetek hivatalos ajánlása heti 150–300 perc közepes intenzitású, vagy heti 75–150 perc intenzív mozgás. A legnagyobb jelentősége a vastagbélrák megelőzése szempontjából az minimálisan ajánlott testmozgás megvalósításának van, de az erre szánt idő további növelésével a rák kockázata nagyobb mértékben is csökkenthető.

Testmozgásnak számít nemcsak a funkcionális edzés, hanem a séta, a biciklizés, de jelentős kalóriát tudunk elégetni akár a lakás takarítása, kerti vagy más fizikai munka közben is. Míg rohanó mindennapok mellett sokszor nehéz beilleszteni a sportolást a napi rutinba, helyet találni edzőtermi óráknak vagy csoportos sportoknak, amennyiben autó helyett a gyaloglást választjuk, könnyű szerrel, szinte észrevétlenül is eleget tehetünk a napi mozgás kvótánknak.

Lásd még Életmódtanácsok a vastagbélrák kialakulása, illetve kiújulása ellen

(WEBBeteg - Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt)