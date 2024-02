A gyomor jóindulatú daganatos elváltozásainak egyik típusát gyomorpolipoknak hívjuk. A gyomorpolipoknak több fajtájuk létezik, amelyek közül az adenomák (adenomatózus polipok) esetében magasabb a rosszindulatúvá válás kockázata.

Gyomorpolipok típusai

A gyomorpolipokban közös, hogy nem okoznak jellegezetes tüneteket, sőt a legtöbb esetben teljesen tünetmentesek, így csak különböző vizsgálati módszerekkel derül rájuk fény. Ennek ellenére fontos a felderítésük, mert bizonyos típusai rosszindulatú daganattá alakulhatnak át.

A gyomorpolipok egyik típusa az adenoma, orvosi szempontból ez igényli a legtöbb figyelmet. Az adenomatózus gyomorpolip egy potenciálisan rákmegelőző (praecancerosus) állapot és az esetek egy részébe gyomorrákká alakul. Fontos megkülönböztetni a hiperplasztikus polipoktól, amikből ritkábban alakul ki rosszindulatú folyamat, valamint a ritkán előforduló fundusmirigy polipoktól.

Egyes poliptípusok kialakulásának vannak jól ismert és megelőzhető okai (pl. bakteriális fertőzés, tartós gyulladásos állapot, tartós gyógyszerszedés), de genetikai hajlam esetén többségében nincs ismert megelőzési ajánlás.

Az adenoma típusú gyomorpolipok

Tünetei, diagnosztizálása

A legtöbb adenomára teljesen véletlen endoszkópos lelet, valami más panasz miatt elvégzett gyomortükrözés során derül fény. Ritkán okoznak tünetet, akkor sem specifikusak: epigasztriális fájdalom, vagy gyomorvérzés miatt a széklet sötétebbé válhat, de általában inkább csak mikroszkópos vizsgálattal mutatható ki a székletben vér.

A diagnosztizálásban a bevett módszer a gyomortükrözés, ugyanis ekkor a legkisebb méretű elváltozások is láthatóak, továbbá gyomortükrözés során van lehetőség szövettani mintavételre is, egyes esetekben a polip teljes eltávolítása is kivitelezhető. Az endoszkópia térhódítása előtt kontrasztanyagos röntgenvizsgálattal diagnosztizálták a polipokat, de ezzel a módszerrel a kisméretűek szinte mindig rejtve maradtak.

A polipok méretének és formájának jelentősége

Az adenoma megjelenése szabad szemmel vizsgálva lehet nyeles, valamint széles alapú.A gyomor adenomak rendszerint széles alapon terülnek el (sessilisek), ellentétben a vastagbélben látható polipokkal, mert azok általában nyelesek. Leggyakrabban az antrumban és a kisgörbület mentén helyezkednek el. Mikroszkópos szövettani kép alapján tubularis, villosus és tubulovillosus adenomat különböztethetünk meg.

Az adenomatózus gyomorpolipok mérete nagyon fontos kockázati tényezőt jelent a rosszindulatú daganattá való átalakulás szempontjából, a 2 cm-nél nagyobb adenomak rosszindulatú átalakulásának (gyomorrák kialakulásának) kockázata 40%, míg a 2 cm alattiak esetében ez csupán 1,5%.

A nyeles megjelenésű polipok esetén a gyomortükrözés során a polip teljes eltávolítása is kivitelezhető. A széles alapon elterülő polipokat meg lehet kísérelni kórházi körülmények között eltávolítani endoszkópos úton úgynevezett „aláoltásos” technikával, azonban a nagy vérzésrizikó miatt gyakran van szükség sebészi megoldásra.

A 2 cm-nél kisebb, el nem távolított polipok endoszkópos utánkövetése, ellenőrzése évente javasolt.

További gyomorpolip típusok

Hiperplasztikus polipok szabályos nyálkahártyafelszín és foveolaris típusú epithelium burjánzása során keletkeznek. Még nem tekinthetők valódi rákmegelőző eltéréseknek, kisebb százalékban mégis gyomorrák alakul ki belőlük. A hiperplasztikus polipok 2-20 százalékában találtak dysplasiát (már kóros szöveti elfajulás, de még nem tumor) es 0,5-2 százalékában adenocarcinomát (már gyomorrák). Hiperplasztikus polipok kialakulására hajlamosíthat H.pylori fertőzés, a krónikus gyomornyálkahártya gyulladás (krónikus gastritis), a B12-vitamin hiánya, valamint a protonpumpagátló gyógyszerek (PPI, savcsökkentő) tartós szedése.

