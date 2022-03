Gyógyszerszedés okozta hasnyálmirigy-gyulladás

A hasnyálmirigy-gyulladás okai között szerepel a gyógyszer kiváltotta forma, amely az esetek döntő többségében heveny hasnyálmirigy-gyulladás képében jelentkezik. Ez egy ritkán előforduló és nehezen diagnosztizálható entitás, mivel nem rendelkezik speciális klinikai jellemzőkkel, de a jelentőségét nem szabad alábecsülni.

A gyógyszeripar fejlődésével egyre több hatóanyag és generikum áll rendelkezésünkre az egyes betegségek gyógyításában, valamint növekvő népszerűségnek örvend az egészséges életmód is, amihez tengernyi táplálékkiegészítő közül lehet válogatni. A legtöbb gyógyszer és étrendkiegészítő biztonsággal alkalmazható, de bizonyos hatóanyagok esetében várható mellékhatásként heveny hasnyálmirigy-gyulladás (akut pancreatitis) alakulhat ki.

Tovább színezi a képet a nem várt mellékhatás, az egyéni tolerancia kérdése (hisz van olyan készítmény, amit A személy biztonsággal szedhet, B személynél azonban panaszokat okoz) és az időfaktor szerepe (egyes hatóanyagok már 24 órán belül, mások 1-30 nap között, vagy 30 napon túli szedést követően okoznak akut pancreatitist).

Mellékhatásként időnként hasnyálmirigy-gyulladást okozó gyógyszerek

A következő, a napi gyakorlatban is gyakran használt (antibiotikumok, vérnyomáscsökkentő gyógyszerek, gyulladásgátlók, antipszichotikum) gyógyszercsoportok esetében lehet nagyobb eséllyel számítani akut pancreatitisre.

Általánosságban kimondhatót, hogy a forgalomban lévő étrendkiegészítők nem, vagy extrém ritkán okoznak heveny hasnyálmirigy-gyulladást, jellemzőbb mellékhatás náluk a májfunkciós eltérések.

Diagnózis

A gyógyszer indukálta heveny hasnyálmirigy-gyulladás diagnózisának felállítása három pilléren alapszik.

1. Ki kell zárni a leggyakoribb kórokokat: alkohol, diétahiba, biliaris (epeúti) eredet.

2. Gondolni kell rá, ha nem tudtunk első körben egyértelmű okot kimutatni. alaposan át kell nézni a beteg aktuális gyógyszerlistáját, rá kell kérdezni azokra a szerekre is, amiket a megelőző egy-két hónapon belül szedett vagy hagyott el.

3. Visszaadási teszt (re-challenge). Lényege, hogy első körben elhagyunk minden mellőzhető, vagy potenciálisan pancreatitist okozó gyógyszert, majd megnézzük, látunk-e javulást a laborokban, klinikumban. Ezt követően a gyanított hatóanyagtartalmú gyógyszert visszaadjuk kisebb dózisban. Ha a fájdalom ismét erősödik, illetve laboratóriumi és képalkotó eltéréseket látunk (mint egy második epizód), akkor egyértelműen igazoltuk a gyógyszer kiváltó szerepét, pozitív lett a teszt.

Az utolsó lépés kizárólag beteg beleegyezésével történhet, előzetes alapos felvilágosítás után, mert kockázatokat rejt magában. Nem tudhatjuk előre, hogy az így előidézett heveny hasnyálmirigy-gyulladásos epizód lefolyása milyen súlyosságú lesz. Ha mégis emellett döntünk, akkor fontos, hogy intenzív osztályos háttér elérhető legyen, ha esetleg súlyos, szövődményes pancreatitis alakulna ki.

Kezelése

A kiváltó gyógyszert el kell hagyni. Amennyiben más krónikus betegség miatt tartós szedés lenne szükséges (pl.: magasvérnyomásra szedett ACE-gátló) törekedni kell egy újabb generációs készítménnyel, vagy másik gyógyszercsoporttal kiváltani. Fontos, hogy az észlelő orvos a gyógyszerhatóságok felé jelentse az esetet.

