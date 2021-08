A gyulladásos bélbetegség kockázatát növelik egyes antibiotikumok

Egyre fiatalabbaknál jelentkeznek a gyulladásos bélbetegségek (IBD) a magyar lakosság körében is. Ezek közül a Crohn-betegség és a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) a leggyakoribb. Az IBD ott válik egyre gyakoribbá, ahol a gyors gazdasági fejlődés és a fokozott higiénia mellett gyakrabban alkalmazzák az antibiotikumokat.

Hasi fájdalom, puffadás, hasmenés a colitis ulcerosára és a Crohn-betegségre egyaránt jellemző tünetek, de előrehaladott állapotban véres székletet, lázat, hirtelen fogyást is okozhatnak. A Crohn-betegség az emésztőrendszer bármelyik szakaszát érintheti, sőt a vékony- és vastagbelet együttesen is. A páciensek sokszor allergiára, túlzott mértékű ételfogyasztásra gyanakodnak, ezért jellemző, hogy csak a súlyosabb tünetek jelentkezésekor fordulnak orvoshoz, így akár éveket is késhet a diagnózis felállítása.

Növekszik az a felismerés, hogy a bél baktériumflórája fontos szerepet játszik az ember egészségének fenntartásában. Ezért a kutatókban felmerült az a kérdés, hogy vajon az antibiotikumok megzavarhatják-e és tartósan megváltoztathatják-e ezt a sérülékeny baktériumflórát. Ez pedig potenciálisan befolyásolhatja-e a gyomor-bélrendszeri betegségek kockázatát.

Nos, a válasz egyértelműen: igen – állapította meg a svédországi Karolinska Intézet és az amerikai Harvard Medical School kutatóinak tanulmánya, amely a The Lancet Gastroenterology & Hepatology folyóiratban jelent meg. “Azt hiszem, ez a tanulmány megerősíti azt, amit sokan gyanítottunk, hogy az antibiotikumok, amelyek hátrányosan befolyásolják a bélflórát, az IBD kockázati tényezői" – mondta Dr. Long Nguyen, a Massachusettsi Általános Kórház munkatársa.

Egy svéd epidemiológiai tanulmány (ESPRESSO) révén a kutatók csaknem 24 000 új IBD-esetet azonosítottak (16 000 fekélyes vastagbélgyulladás és 8000 Crohn-betegség), és összehasonlították őket 117 000 kontroll alannyal az általános lakosság köréből. Rájöttek, hogy az antibiotikumok korábbi alkalmazása az IBD majdnem kétszer nagyobb kockázatával járt együtt! Mind a fekélyes vastagbélgyulladás, mind a Crohn-betegség kialakulásának fokozott kockázatát figyelték meg a széles spektrumú antibiotikumhasználat esetében.

Az IBD a svéd lakosság közel 1 százalékát érinti, és jelentős hatással lehet a betegek életére.

"Fontos meghatározni az IBD kockázati tényezőit, végső soron a betegség megelőzése a célunk" – mondta Jonas F Ludvigsson professzor, az Örebro Egyetemi Kórház gyermekorvosa és az Orvosi Epidemiológiai és az Orvosi Osztály professzora. "Ez teszi a svéd regisztereket ideálissá az IBD kockázati tényezőinek tanulmányozásához. "Tanulmányunk újabb adalékokkal szolgál ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmet a felesleges antibiotikumhasználat elkerülésére" – fűzte hozzá.

Forrás: WEBBeteg

Szegő Miklós, fordító; Antibiotics associated with increased risk of inflammatory bowel disease (ScienceDaily)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos