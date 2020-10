Gyógyszerszedési szabályok májbetegség esetén

A máj a gyógyszerek lebontásának egyik helyszíne. A szervezetbe jutott legtöbb gyógyszer olyan átalakuláson megy át, melynek hatására vízoldékonnyá válik. Ezután a vérkeringés tovább viszi a bomlástermékeket, majd a vese kiválasztja azokat, és a vizelettel távoznak a szervezetből.

Májbetegségek és a gyógyszerek lebomlási ideje - Van összefüggés!

Ha valakinek bármilyen típusú májbetegsége van, a betegségtől függően sok esetben megváltozik a májban átalakuló gyógyszerek lebomlási sebessége. Ez egyrészt azért következik be, mert csökken a májsejtek száma, így kevesebb lebontó enzim termelődik, és a lassabb lebomlás miatt több gyógyszer marad a szervezetben, ami túladagolásos tünetekhez is vezethet.

A májkárosodás azonban másképp is befolyásolja a gyógyszerek hatását, ugyanis a máj termeli azokat a fehérjéket, melyek a vérben a vízben nem vízoldékony hatóanyagokat szállítják. A hatást a beadott gyógyszernek mindig az a része fejti ki, amelyik nincs ilyen kötésben. Ha tehát a májsejtek számának csökkenése miatt a termelt szállító fehérjék mennyisége is csökken, több gyógyszermolekula lesz szabadon a vérben, és ez is túladagolásos tüneteket okozhat. Ilyen hatóanyagok például a metamizol (régóta ismert fájdalomcsillapító), a rifampicin (tuberkulózis ellenes szer), a fenobarbitál a karbamazepin (epilepszia ellenes szerek) és a benzodiazepinek (altató- és nyugtató hatású szerek).

Másrészt a máj vérátáramlása is jelentősen csökkenhet a károsodás során, így a gyógyszerek lassabban jutnak el a lebontásuk helyére. Ilyen a lidokain (helyi érzéstelenítő), a metoprolol és a propranolol (gyors szívverés és szívelégtelenség kezelésére szánt szerek), a morfin és a petidin (fájdalomcsillapítók) valamint a verapamil (magas vérnyomás esetén, anginában alkalmazott hatóanyag).

Mely gyógyszereknél figyelik a májfunkciót?

Sajnos nincs olyan érték, melynek mérésével egyértelműen meg lehetne határozni a májkárosodás mértékét, és ennek függvényében tudnák az orvosok csökkenteni az egyes gyógyszerek adagját. A tesztek a máj lebontó és kiválasztó képességének egy-egy mechanizmusát tudják csak mérni, ezért ezeket az értékeket nem lehet általánosítani.

Májbetegségben különös óvatosságot igénylő gyógyszerek:

Cimetidin (gyomorsav-túltengés esetén alkalmazott készítmény): célszerű más hasonló hatóanyagú gyógyszert választani;

Diazepam tartalmú nyugtatók, altatók kerülendőek májkárosodás esetén;

Furoszemid (vizelethajtó): a vér ionszintjének változásait fokozottan figyelemmel kell kísérni.

Különböző hatóanyagú szerek adagja csökkentendő a májkárosodás súlyosságától függően. Az adagcsökkentést szigorúan csak a kezelőorvos teheti meg, otthon önkényesen tilos az adagot megváltoztatni. Az alábbi felsorolás csak tájékoztató jellegű, nem tartalmazza az összes odafigyelést érdemlő hatóanyagot:

Penicillin (pl. mezlocillin) és cefalosporin (pl. cefoperazon) típusú antibiotikumok;

Lidokain (helyi érzéstelenítő);

Metoprolol, propranolol (gyors szívverés és szívelégtelenség kezelésére szánt szerek);

Metronidazol (baktérium által okozott fertőzés kezelésére);

Mexiletin (szívritmus zavar kezelésére);

Morfin (kábító fájdalomcsillapító);

Nifedipin, verapamil (magas vérnyomás kezelésére és anginás rohamok megelőzésére használt szerek);

Nitrazepam (nyugtató, altató);

Teofillin (asztmás nehézlégzés kezelésére, megelőzésére szánt gyógyszer)

Forrás: WEBBeteg

Szakértő: Dr. Kovács Anikó, gyógyszerész

Orvos szerzőnk: Dr. Szigeti Nóra, gasztroenterológus