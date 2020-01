IBS - Egy modern betegség

Tüneti szerek: enyhe, ritkán jelentkező panaszok esetén görcsoldó és puffadásgátló hatású szerek alkalmi segítséget jelenthetnek. Jelentős részük kapható recept nélkül is. Rendszeres szedésük semmiképpen sem ajánlott.

Életmód, lelki egészség: a legfontosabb tényező a gyógyulásban! Az első lépés annak megértése, hogy nem szervi betegségről van szó, és nincs szükség további vizsgálatokra. (Gyakran találkozom IBS-ben szenvedő betegekkel, akik vaskos lelethalmazzal érkeznek, amit évek alatt gyűjtöttek össze úgy, hogy panaszaik változatlanul fennállnak. Az orvos felelőssége is, hogy betegeit megkímélje a felesleges és költséges eljárásoktól.) Sokszor nehéz elfogadni, hogy megoldatlan, feldolgozatlan konfliktusok is okozhatják a panaszokat. Ugyanakkor a stresszhelyzetek lehetőség szerinti megoldása, életmódváltás, esetleg pszichoterápia nemcsak az IBS kezelését jelenti, hanem javíthatja az élet egészének minőségét is.