Ússzuk meg a nyaralást hasmenés nélkül!

Sok turista jól megérdemelt szabadságát keseríti meg, hogy egyes élelmiszerek, italok hasmenést, hányást okoznak a vakáción. Különösen veszélyeztetettek a gyerekek, a kismamák, az idősek és a betegek.

A turisták jelentős része küzd, az úgynevezett "utazási hasmenéssel" vagy hányással, amit az élelmiszerekben, italokban megtalálható, szabad szemmel nem látható baktériumok, vírusok, egyéb mikrobák okoznak. A gyomor-bélrendszeri fertőzések egy részét előrelátással könnyedén elkerülhetjük.

Az élelmiszer-biztonsági szakemberek szerint, könnyen kivédhetjük a kellemetlenségeket, ha indulás előtt alaposan feltérképezzük az úticélunk higiéniai körülményeit, és sérülékenyebb egészségi állapotú családtagjainknak, itthonról viszünk valamennyi nem romlandó élelmiszert is.

Az egyik legfontosabb feladat indulás előtt annak utánanézni, hogy az úticélunkon iható-e a csapvíz, hiszen nem minden országban olyan jó a minőség, mint Magyarországon. Ha nem fogyasztható a csapvíz, akkor abból nemcsak inni nem szabad, de olyan zöldséget, gyümölcsöt sem ajánlatos fogyasztani, amit abban mostak meg, valamint nem biztonságosak a saláták és a vízből készült jégkockák sem.



A kórokozókat a sütés, főzés, forralás elpusztítja, vagyis érdemes vízforralót, vagy vízfertőtlenítésre alkalmas szert magukkal vinni. Az éttermekben, kifőzdékben, utcai árusoknál is csak akkor egyenek, ha az étel frissen készült, és forrón tálalják fel.

A nagy hőségben nem ajánlatos nyers, vagy alig hőkezelt tojást tartalmazó ételt, például majonézes termékeket, mártásokat, süteményeket enni. Tilos a nyers kagyló fogyasztása is, és vigyázzanak arra is, hogy egyes halak, kagylók, még sülve is mérgezőek lehetnek. Erről lehetőleg tájékozódjanak a helyi lakosoktól - tette hozzá.

Hámozd meg, főzd meg, vagy hagyd ott!

A MÉBIH főigazgatója szerint az egészséges felnőttek gyakran felelőtlenek, és akkor is megesznek egy fagylaltot vagy salátát, ha éppen egy enyhe hasmenést kockáztatnak vele. Ez azonban veszélyes lehet a kisgyerekekre, a várandós édesanyákra, az idősekre és a betegekre. Számukra érdemes nem romlandó, biztonságos hazai élelmiszert is csomagolni az útra. Ilyenek lehetnek a konzervek és porételek, valamint például az olyan szalámik, felvágottak, amelyek hűtés nélkül is biztonságosan tárolhatók. Ezt az információt a termékek csomagolásán feltüntetik a gyártók.

A nyaralók a lehető legtöbbször mossanak kezet szappannal, illetve vigyenek magukkal kéztörlőt, kézfertőtlenítő kendőt. Csak tiszta kézzelm, vagy szalvétával nyúljanak az ételhez, illetve ha úgy látják, akkor az evőeszközt is töröljék át. A gyümölcsöt mindig tiszta késsel hámozzák meg, de ha nem lehet meghámozni, akkor inkább ne fogyasszák el. A zöldségekre, gyümölcsökre vonatkozó alapszabály: "hámozd meg, főzd meg, vagy hagyd ott!".

Gyakori problémák lehetnek az alábbiak:

