Karácsonyi vészhelyzetek

Évtizedes tapasztalat, hogy sajnos gyakran vegyül üröm is az örömbe a szeretet ünnepén. Az egész évi rohanás után kapkodva készülünk a nagy ajándékozásra.

Változékony az időjárás, hó, jég, eső – de nekünk még meg kell venni a kinézett ajándékot, és rettenetes a csúcsforgalom. A kis koccanástól, a súlyos sérüléssel járó balesetek is gyakrabban előfordulnak az ünnepi forgatagban.

Gyalogosként is védtelenek vagyunk, sietünk a csúszós úton, kezünk teli csomagokkal, és kész a baj: szerencsés esetben megússzuk egy csuklótöréssel, rosszabb esetben combnyaktörés a bevásárlás vége.

Forrázás, égés, vágás - Otthoni balesetek

Szerencsésen hazaértünk, megy mindenki a dolgára, az asszonyok a konyhában sürgölődnek, végeredmény nemegyszer a forrázás, égés és a kés okozta vágott sérülés.

Nem jobb a helyzet a férfiakkal sem, hisz a szobában is előkerülnek a veszélyes eszközök – kés, balta, kalapács, de akár flex vagy motoros fűrész, a karácsonyfa állítás ismert kellékei, mert mi szeretnénk a legszebb, legnagyobb karácsonyfát a környéken, csak a vastag szár nem fér a karácsonyfa talpba.

Végre itt az idő, eddig megúsztuk, jön a nagy pillanat a lámpagyújtás, az ajándékozás. Nocsak, nem ég az új lámpafüzér, gyors javítás és furcsa bizsergés, az olcsó, de életveszélyes áru áramütést okoz és már jöhet is a mentő ünneplés helyett.

Sebaj, van még itthon csillagszóró, gyertya, és már lángol is a karácsonyfa, s a tűzoltóknak is van dolga, kész vészhelyzet: égési sérülés, füstmérgezés.

És az ajándékok! Az áruházak polcain oly szép, oly veszélytelen dolgok rengeteg bajt tudnak okozni, gyermekeink igen találékonyak, mindenről mindent le tudnak szerelni, szájba tudják venni, és kész a baj, légúti idegentest, fulladás lehet a vége.

Karácsonyi depresszió, öngyilkosság

Vannak, akikről karácsonykor is megfeledkeznek, vannak, akik megint egyedül töltik az ünnepeket. Vezetünk a depressziós betegek számában, éllovasok vagyunk az öngyilkosság terén és karácsony este még többen érzik úgy, nem megy tovább – gyógyszer, méreg, önakasztás, ebben látják a megoldást. Figyeljünk családtagjainkra, embertársainkra, odafigyelő gondoskodással előzzük meg a tragédiákat.

Gyakori a túlevés karácsonykor

Másnap érezzük a nagy ünnepi habzsolás következményeit, orvosi nyelven illedelmesen diéta hibáról beszélünk, jön az epegörcs, a gyomorrontás, és órákat tölthetünk az orvosi ügyeleten.

Az ünnep második napjára kiderül, hogy a nagy rohanásban nem írattuk fel rendszeresen szedett gyógyszereinket, a nagypapának nincs vérnyomás csökkentője – vissza az ügyeletre, utána patika, de szép is az ünnep. Van a mentősöknek, orvosoknak, tűzoltóknak elég dolga egész évben, inkább előzzük meg a karácsonyi vészhelyzeteket.

Legyen otthon elsősegély doboz, házi gyógyszeres doboz, rendszeresen szedett gyógyszereinket időben szerezzük be, és az ünnepek alatt is tartsuk be az orvosi előírásokat.

(WEBBeteg - Dr. Ács Gábor)