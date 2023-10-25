Hajszál a talpban? A jelenség magyarázata

A lábfájdalom nem túl gyakori oka lehet a talp bőrébe ágyazódott haj vagy szőrszálszilánkok. A ritka állapotot, a bőrön áthatoló és beágyazódó szőrtöredéket a szakirodalom cutan pili migrans néven említi.

Lábfájdalmat, gyulladást is okozhat

A talp bőrében lévő szőrszálak a bőrrel kapcsolatos lábfájdalmak okai lehetnek. Az érintettek azt hihetik, hogy szőr nőtt a talpukra, miközben a talp azon speciális bőrterületek közé tartozik, amelyek szőrtelenek. A szőr eredete valójában exogén (külső), ezt bizonyítja, hogy az ismert eseteknél a feltárt és eltávolított szőrszálak nem kapcsolódtak szőrtüszőkhöz.

Maga a jelenség a frissen nyírt emberi vagy állati szőrrel való érintkezéshez kapcsolódik. Az állapot a lábfájdalmak egyik fontos oka, és figyelembe kell venni a talpbőr klinikai vizsgálatakor. Természetesen az állapot lehet akár tünetmentes is, ilyenkor akár megpróbálhatjuk magunk is eltávolítani az észrevett szálakat, de akár meglehetősen fájdalmas állapotok is kialakulhatnak. Ha nem kerül eltávolításra ez a haj vagy szőrszál, a fennálló helyzet egészségügyi veszélyeket is hordozhat magában. Ha nem kezelik, olyan szövődményekhez is vezethet, mint például a sinus pilonidális, vagy az idegentest granuloma.

A szőrtöredékek leggyakrabban az ujjak közé hatolnak. Főleg fodrászoknál, borbélyoknál fordul elő az úgynevezett interdigitalis pilonidalis sinus, amikor az ujjak közé fúródott idegen haj vagy szőrszál begyullad, fájdalmat és komplikációkat okoz. Ezt borbélybetegségnek vagy fodrászbetegségnek is nevezik. Ilyenkor sebészi megoldásra van szükség. A szőrszálak eltávolítása általában gyógyító megoldás, de ha az érintettek nem hajtanak végre megelőző intézkedéseket, mint például a kéz és láb gyakori tisztítása, a laza szőr eltávolítása, kesztyű és zárt cipő viselése, akkor az arra hajlamosaknál ismételten előfordulhat ez az állapot.

Egyfajta ritka foglalkozási betegségnek is tekinthető

A frissen vágott haj gyakran nagyon éles. Emiatt a nemrég levágott haj könnyebben behatol a bőrbe. Ez különösen igaz, ha a haj rövid, durva vagy vastag szálú, ilyenkor a szőrszál a súrlódás miatt behatol az epidermiszbe. Franbourg és munkatársai arról számoltak be, hogy az ázsiaiak haja nagy szakítószilárdsággal és a legnagyobb keresztmetszeti területtel rendelkezik az összes többi etnikai csoporthoz képest. Ez megmagyarázhatja, hogy a legtöbb ilyen bőrgyógyászati esetet kelet-ázsiai országokból jelentették.

Kiknél fordulhat elő gyakrabban ez az állapot?

fodrászok

borbélyok

kutyakozmetikusok

olyanok, akik sok hajjal bánnak, pl. parókakészítők stb.

Bár hajszálak bárhol előfordulhatnak, ezek hajlamosabbak a kéz ujjai közé vagy a talp bőrébe, esetleg a lábujjak közé befúródni. Mezítláb vagy akár zokniban sétálva, szalonban vagy más olyan területen, ahol sok haj van a földön, tulajdonképpen bárki járhat így.

Bár leggyakrabban a talp bőrében fordul elő ez az állapot, beszámoltak a mellet, az arcot, a nyakat, az állkapcsot és a hasat érintő cutan pili migransról is.

Differenciáldiagnózis

Fontos különbséget tenni a cutan pili migrans és a cutan larva migrans között, mivel a két állapot nagyon hasonlít egymásra. Az utóbbi kifejezés egy parazita által okozott bőrférgességet takar. A bőrbe ágyazódott szőr hajlamos lineárisan csak egy irányba mozogni. A bőrlárva viszont bármilyen irányba mozoghat, és általában kígyózóbb vagy kanyargósabb pályákat ír le. Ezenkívül, ha parazita okozza a bőrében lévő elváltozásokat, akkor azok rendkívül viszketőek, míg a bőrbe fúródott hajszálak vagy teljesen tünetmentesek, vagy fájdalmasak lehetnek, de nem viszketnek.

Hogyan lehet eltávolítani ezeket a haj- és szőrszálakat?

Ezen hajszálak eltávolítása hasonló a más típusú bőrbe fúródott szilánkok eltávolításához.

Amennyiben a terület nem gyulladt, nem szivárog belőle genny, esetleg megpróbálhatja megfelelő otthoni sterilitás biztosításával ön is eltávolítani a felfedezett szálakat.

Kezdje a kellékek összegyűjtésével:

nagyító

ragasztószalag, a nem túl mély szilánkok számára

steril tű

bőrfertőtlenítő

csipesz

antibiotikus kenőcs

kötszer

Ha minden elérhető, kövesse az alábbi lépéseket:

Mossa meg a kezét és az érintett területet meleg vízzel és szappannal.

Használjon nagyítót, hogy jobban megnézze a szilánkot. Próbálja meg megnézni, hogy vízszintesen vagy függőlegesen van-e elhelyezkedve. Ha lehetséges, keresse meg a belépési pontot.

A bőr felszínéhez nagyon közel eső hajszálak esetén próbáljon meg egy darab ragasztószalagot a területre helyezni, és óvatosan lehúzni. Ha van a hajszálnak a felszínen még része, ez elég lehet az eltávolításához.

Mélyebb szilánkok esetén használja a steril tűt, és sterilizálja a csipeszét pl. alkoholos fertőtlenítőszerrel.

Használva a tűt finoman hatoljon be a bőrébe, kövesse a haj útját. Kissé nyissa meg a bőrt, hogy felfedje a csipesszel megragadható szőrszálakat.

Távolítsa el a hajat a sterilizált csipesszel.

Óvatosan öblítse le a területet meleg vízzel, és szárítsa meg.

Vigyen fel antibiotikumos kenőcsöt a területre, és fedje le kötéssel.

A legtöbb ilyen esetet egyedül is kezelheti otthon. Azonban forduljon orvoshoz, ha az alábbiak bármelyikét észleli:

bőre vörösnek és duzzadtnak tűnik, vagy melegnek érzi

erőteljes fájdalmat érez

olyan érzése van, mintha lenne valami a bőre alatt, de nem látja

a hajszál a szeme közelében van a bőrben

a terület gennyedzik

Megelőzhető-e az elváltozás kialakulása?

Ha rendszeresen sok hajjal érintkezik, fontolja meg néhány óvintézkedés megtételét, hogy csökkentse a kialakulás kockázatát!

Viseljen zoknit és zárt cipőt

Rendszeresen mossa meg a lábujjak és az ujjak közét

Gyakran porszívózzon, különösen, ha van házi kedvence

Rendszeresen vizsgálja meg a kezét és a lábát, hogy nincs-e olyan szőrszál, ami belefúródott

Fodrászként használhat ujjatlan kesztyűt munka közben

Míg egyes embereknél a bőr alá fúródott szőrszál jelensége ritka, a sok hajjal bánó embereknél időről időre kialakulhat. Ha ilyet észlel, próbálja meg a lehető leghamarabb eltávolítani ezeket a haj- és szőrszálakat a fertőzés, gyulladás elkerülése érdekében.

Ha nehezen elérhető a szál, vagy a terület gyulladtnak tűnik, jobb, ha felkeresi a területileg illetékes sebészetet vagy bőrgyógyászatot. Itt biztosítani tudják annak megfelelő eltávolítását, és szükség esetén antibiotikumot írnak fel.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

