3 bőrprobléma a túlsúly miatt

A túlsúly nem csak a szív- és érrendszert, a mozgásszerveket és az anyagcserét terheli, de a bőr állapotára is jelentős hatással van. Dr. Boros-Gyevi Márta, esztétikai bőrgyógyász az elhízással összefüggésben megjelenő bőrbetegségekről beszélt.

Pikkelysömör

A psoriasis különböző típusai közül a plakk típusú pikkelysömör a leggyakoribb, amikor elsősorban a könyökök, térdek területén jelennek meg vörös alapon viaszfehér, hámló, elszarusodó foltok. Vannak azonban olyan esetek is, amelyek nem eredményeznek ilyen feltűnő bőrtüneteket. Megtörténhet, hogy a pikkelysömör csak a körmökön vagy a hajas fejbőrön jelentkezik, de sok esetben kifejezett ízületi panaszokkal is járhat.

Nemrégiben izlandi kutatók arra az eredményre jutottak, hogy vannak bizonyos metabolikus összetevők, amelyek összefüggésbe hozhatók a pikkelysömörrel. Az eredmények azt mutatták, hogy a psoriasis-os betegek 40 százaléka rendelkezik a metabolikus szindróma tüneteivel (elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, magas vérzsír), míg az egészséges kontrollcsoportnak csak 23 százaléka.

A szakember véleménye szerint a pikkelysömörös betegeknél kétszer gyakoribb a metabolikus szindróma, ezt pedig érdemes figyelembe venni a bőrbetegségnek a kezelésénél is, illetve felhívni az érintettek figyelmét az életmód-változtatás jelentőségére.

Sokszor sajnos éppen a magas vérnyomás kezelésére alkalmazott gyógyszerek (béta-blokkolók, ACE- gátlók) súlyosbítják a pikkelysömört, ezért ezen gyógyszertípusok kerülése javasolt.

Maga a betegség a szarutermelő sejtek túlburjánzásával, fokozott működésével, ezáltal a bőr fokozott elszarusodásával jár, és jelenleg nem gyógyítható. A kezelések elsősorban a tünetek csökkentését szolgálják, és tünetmentes időszakokat eredményeznek.

A kortikoszteroid, szalicilsav, dithranol vagy D-vitamin tartalmú kenőcsök mind alkalmazhatók a terápiában, de kiterjedt esetben jó hatású lehet az UV fototerápia, és új módszerként helyi UVB tartalmú lézeres eljárás is.

Amennyiben a pikkelysömör a beteg életminőségét jelentősen rontja, szóba jön belsőleges terápia is, mely akár teljes tünetmentességet is eredményezhet éveken keresztül.

Gomba

A gombásodással a lakosság jelentős része találkozik élete során, gyakran épp a túlzott tisztaság eredményeként. Már a korai tünetek alapján javasolhat a bőrgyógyász külsődleges, vagy súlyosabb esetben szájon át szedhető gyógyszerelést is. (A recept nélküli szerek nem mindig elegendőek!)

A nehezebben orvosolható körömgombásodás korrekt diagnózisához rendelkezésre áll mikroszkópos és tenyésztéses technika is, így a gyógyszerelés célzottabbá válhat. Amennyiben a köröm több, mint egyharmada érintett, akkor ne próbálkozzunk a reklámokban sokat ígérő és drága szerekkel, hanem forduljunk bőrgyógyászhoz, így a kezelés valóban sikeres lehet.

Főként túlsúlyos, erősen izzadó személyeknél jelenik meg gomba a nagyhajlatokban, ahol gyorsan vörössé, viszketővé, hámlóvá és fájdalmassá is válhat.- figyelmeztet dr. Boros-Gyevi Márta.

Pattanás

Egy új kutatás megállapítása szerint különösen a tinédzser lányoknál és a fiatal nőknek van összefüggés a túlsúly és a pattanások kialakulása közt. Ez nem az alkalmanként megjelenő aknékra, jóval inkább a közepes vagy súlyos esetekre vonatkozik. A felmérések szerint ez a probléma a tizenévesek közel ötödét érinti.

A The Archives of Dermatology című lapban megjelent cikk szerint a kutatók a tanulmányoknál figyelembe vették a lányok testsúlyát, bőrük állapotát, életkorát, étrendjét és természetesen a pubertás okozta hormonhatásokat is.

Az eredmények szerint a túlsúlyos vagy elhízott tinédzserek közt jóval gyakrabban fordultak elő aknés bőrproblémák, mint normál testsúlyú kortársaiknál. A helyzetet tovább rontja az egészségtelen étrend is, hiszen a zsíros, rostszegény ételek, a gyorséttermek sós, cukros, olajos kínálata és a cukrozott üdítők nem csak a testsúlyt gyarapítják, de a pattanások súlyosságát is fokozhatják.

A kezelésben tehát éppúgy elengedhetetlen a szakorvosi segítség, mint a megfelelő életmód kialakítása.

(Oxygen Medical - Dr. Boros-Gyevi Márta, esztétikai bőrgyógyász)